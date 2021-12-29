价格相差这么大 激光电视与投影仪到底有哪些差别？

作者：饶玉

【天极网家电频道】投影设备逐渐成为现代用户观影的新选择，相比较传统电视，投影设备的使用场景更加丰富，且功能更加全面，可以满足消费者日常大屏观影、娱乐、办公等需求。

在投影市场中，目前主要有投影仪和激光电视两种主流设备，除了在价格方面存在的差异，激光电视与投影仪在光源、使用及体验等方面也存在着一定的差别。

光源不同

简单来说，投影设备的灯泡光源主要可以分为传统光源、LED光源、激光光源三种类型。传统投影机大部分采用的是超高压汞灯，近几年来主流LED投影仪采用的是LED光源，无论是传统光源超高压汞灯还是LED光源，它们在亮度和寿命上都无法与激光光源相媲美。采用固态激光光源的激光电视，可以同时兼顾亮度高、寿命长两大优势。

画面差异

相对于投影仪来说，激光电视的显示画面亮度高、色彩纯净、对比度高，超大屏画面有着更好的沉浸感。目前市面上主流的激光电视产品主要采用了DLP投影，由于在技术原理的不同，DLP投影的流明对比度要比LCD投影要高，并且DLP投影的颗粒感小，画面更加鲜明。

投射距离

普通投影仪大多数采用的是长焦投影，投射比在1.2：1以上，投射出大屏画面需要2-3米的距离。激光电视的投射比则更小，普遍在0.3：1以下，投射出100英寸的大屏画面，只需要距离墙面30厘米左右即可。在使用面积受限的情况下，激光电视的超短焦投影无疑具有优势的一方，并且超短焦投影也不会受到人影光线的遮挡，使用更加方便。

除了在光源、画面、投射距离上存在的差别，激光电视的产品形态也不同于投影仪，激光电视的机身相对更大一些，配备不错的音箱，售卖也会有抗光屏的选择。总之，激光电视在音画质、使用体验等方面都有着更加优质的表现。