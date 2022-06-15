预测2022年3D人脸识别智能锁销量份额将达到10%左右

作者：饶玉

【天极网家电频道】再谈到智能家居，想必已经不能算是陌生了，当下，全屋智能正如火如荼的发展中，尽管距离我们还有一定的距离，但是各种智能家居单品走进我们的生活来已经是一个不争的事实。在为我们生活带来的很大便利的智能家居产品中，其中智能门锁已经是现代家庭中十分常见的存在。

近年来，智能门锁行业发展十分迅速，产品呼声一直很高。在新房装修就放改造之际，有越来越多的用户愿意选择安装智能门锁来替代传统门锁，为日常生活带来更多的安全与便利。面对着消费需求不断升级变化，智能门锁单品也紧跟用户需求，通过不断打磨产品，增加更多智能功能，以满足现代用户使用所需。

从指纹+密码组合，到临时密码、NFC、指/掌静脉，再到近期的3D人脸识别，安全、便捷成为智能门锁升级的主要方向。自2020年开始，3D人脸识别智能锁已经开始面向消费者，伴随着人脸识别技术不断融入消费者的日常生活，也进一步增强了消费者对于人脸识别智能门锁的购买信心。

奥维云网(AVC)线上监测数据显示，进入2022年，人脸识别智能锁份额基本维持在6.5%-7.5%之间;前四月共计销售人脸识别智能锁6万套，占整体份额的6.8%，同比增长173%;销额1.5亿元，占比13.5%，同比增长195%;均价涨幅较小，为2535元，同比增长7.7%。

与此同时，进入到2022年，主流品牌均将3D人脸识别作为旗舰新品的重要宣传方向，德施曼、凯迪仕、TCL、鹿客发布的新品主打3D人脸识别功能。大势所趋之下，奥维云网(AVC)预测，2022年，3D人脸识别智能锁销量份额将达到10%左右。