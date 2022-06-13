全能基站全覆盖 开启家用服务机器人3.0时代的科沃斯地宝X1 OMNI

作者：Lord_ViTa

在扫地机器人品类的发展中，经历了包括清洁功能、避障导航、智能控制在内的多条路径，当下已经发展成为集扫、吸、拖一体，采用dToF、视觉算法、AI规划等探测和导航技术，支持APP远程操控、智能语音控制等等，更贴近自主化的“家庭服务”概念的产品。

当下扫地机器人的另一个不可缺少的组成部分也是如此，那就是其基站。它经历了自身从无到有，功能从单一到多样的蜕变，正以更高效的方式支撑着扫地机器人的本职功能。2021年9月，科沃斯机器人于上海召开新品发布会，带来了行业第一台全能扫拖机器人地宝X1家族，其中的地宝X1 OMNI配备的正是行业首款全能基站。

作为首款实现地面清洁过程全覆盖的扫拖机器人，地宝X1 OMNI不仅能扫能拖，还通过全新的基站系统，同时解决洗拖布，集尘和烘干的全过程，同时拥有5000Pa吸力、全新AIVI 3D技术、YIKO AI语音助手和3D地图等技术。全能基站赋予地宝X1更长的扫拖续航能力，实现无需人工介入、免维护的完整清洁体验。

得益于科沃斯首创的一站式清洁中心OMNI STATION，地宝X1 OMNI拥有自动集尘、自动清洗拖布、自动补水、自动除菌和自动烘干五大功能，OMNI STATION具备4L清水污水分离式水箱设计，拖布自清洁后的污水可被自动回收，清水箱能自动为地宝机身水箱补水，确保地宝X1可以长效恒湿拖地。内置除菌率高达99.9%的银离子除菌模组，对润湿的拖布和清洁后的污水进行除菌，从源头解决地面的细菌问题;内置2.5L超大密封尘袋，满足长达30天的自动集尘需求;此外，还提供拖布热辅烘干功能，清洁完成后基站会自动将拖布烘干，有效减少潮湿环境下细菌的滋生和异味。

在地宝X1家族上，科沃斯引入业内首个机器人内置自然语言交互助手――YIKO智能语音助手。通过语音AI算法与视觉AI算法的深度融合，YIKO语音助手实现了语言交流和多模态交互，与机器人产品功能的深度绑定，让全能操控、精准制导和精准召唤成为可能，不仅让复杂的功能操作变得前所未有的简单，还让用户语音派遣机器人成为可能，机器人不仅能听得懂用户的意思，还能精准实现用户的指令。

编辑点评：科沃斯推出的地宝X1 OMNI从各方面来看都是一款面向高端消费需求的旗舰产品。外观设计方面，地宝X1 OMNI采用北欧风简约时尚的撞色设计，观感浑然一体、科技感强，符合新时代消费者的审美需求。功能上，借助于新一代全能基站，地宝X1 OMNI实现了集尘、自洁等综合维护能力的全覆盖，具备超长的自主维持工作能力，能够成为消费者的省心之选。

清洁能力方面，地宝X1同样运用多种独特技术，集大吸力吸尘、旋转加压擦地、银离子抗菌等技术于一体，并通过高度自定义的清扫模式、清扫设置、区域标定等功能实现人性化的家庭清洁体验，独特的YIKO AI语音助手能够为用户提供更优质的交互性。

这款旗舰级扫拖机器人最近也随着各式年中线上购物盛典的到来迎来了一波优惠和福利，在京东自营旗舰店启动到手价低至5199元促销活动，并可享受预定获赠配件礼盒、24期分期免息等福利。