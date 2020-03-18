选对空调真能省下钱？惠而浦新款空调首测

作者：冰凇x

作为日常生活中使用频率相对较高的家电产品，空调从满足最基本的日常“制冷取暖”需求，到如今“君子动口不动手”的智能化操作体验，发生了很大的变化。与此同时，我们对于空调产品的选购需求也在潜移默化的发生改变。

站在用户的角度而言，我们对于空调产品的定义是什么？一款的经久耐用的空调到底又该具备哪些“硬核”特质。

回答这个问题答案之前，笔者暂且先卖个关子，下面请跟随笔者一起在惠而浦新款空调的评测中寻找答案吧。

角色：惠而浦新款柔风感空调

ID(型号)：ISH-35TB1NW

核心Buff(匹数)：1.5匹

主要技能(优势)：超一级能效、双极风、随心风、柔风感、极速冷暖、智能清洁、智控温湿、WiFi物联。

受欢迎指数：★★★★☆

实在没忍住，就先拆开了!!!

惠而浦柔风感空调(正面)

惠而浦柔风感空调(背面)

惠而浦柔风感空调室外机(正面)

惠而浦柔风感空调室外机(背面)

外观：极致美学设计 “孔雀翎”经典时尚

首先，从正面来看，惠而浦这款ISH-35TB1NW柔风感空调简洁大气，机身整体采用高光瓷白色配色，使人看起来特别舒服。其次，在机身的四周，惠而浦这款柔风感空调采用的是德国库尔兹金属电镀工艺包边，与正中央镜面银色logo交相辉映，毫厘之间彰显刚劲之美。

其次，从侧面来看，笔者发现，这款惠而浦柔风感空调给我们带来了一种惊艳的设计美感。电镀的边框设计加上“孔雀翎”般的流线型一体化造型，让笔者顿时产生了“作青云白鹤观”的遐想，好感倍增。

不满足于外观的简洁构造，笔者一并又观察了这款惠而浦空调内部的结构组成部分。笔者发现，除了在外观部分做足功课以外，惠而浦这款空调在百叶部分也是别出心裁。惠而浦这款空调内置14片柔风百叶，拥有360°旋转式智能大导风板，能够将送风距离提高到3m,再运用空气沉降原理，使吹出来的风凉而不冷，自上而下，快速实现空间换热。

空调扇叶

此外，惠而浦这款空调在百叶上一共分布了1330个微孔，且散风孔的间距严格保持在2~3mm之间，拥有多种定向送风模式，确保了用户在使用空调的过程当中，能够实实在在感受到惠而浦空调带来的舒适体验。

连接处

此外，这款惠而浦空调在连接处用料厚实，做工也严丝合缝，相比于笔者早先看到的其它品牌空调在细节处理上采用的是拉丝工艺，这款空调真正诠释了什么叫“于细微处见知著”，值得被大家认可。

功能：”小Biu小Biu”引领WiFi物联新生活

相较于传统空调，以智能、WiFi互联标榜的惠而浦新款空调更容易受到年轻消费者的青睐。得益于苏宁整体智慧生态的互联网搭建，这款惠而浦空调同时可以通过苏宁小Biu智能音箱进行连接，一句“小Biu小Biu” 就能够轻松唤醒你对美好生活的渴求。

以实际体验为例， 笔者通过连接“小Biu管家”App,便能够轻松实现对惠而浦空调的智能语音支配。无论是打开空调、关闭空调、亦或者把空调调至28°，它都能够准确无误的响应，真正达到“君子动口不动手”的境界，解放你的双手。

智能操控，释放你的双手

●强劲配置，彰显硬核品质

硬核参数方面，惠而浦空调采用的是R32冷媒，在理论方面，相较于传统R410a冷媒，有着良好的循环性能，R32系统制冷量要高12.6%，综合节能、能效比优于R410A，另外在环保方面R32制冷剂GWP值适中，不会破坏臭氧层。

蒸发器部分，惠而浦这款空调冷凝器采用的是钛金翅片，相比较传统蓝色翅片，这种钛金翅片拥有更强的耐高温能力以及抗腐蚀能力，且不容易凝水，散热效果更好;

压缩机部分，惠而浦TB系列空调配置了海立直流稀土压缩机，它拥有更加澎湃的动力，且永不退磁，能量输出也更高效。

此外，得益于这款空调良好的研发设计，它还能够通过蒸发器降温结霜，升温化霜带走脏物，之后进行55°高温烘干，实现系统自清洁。

智能自清洁

性能：风速、噪音、功耗、制热测试

☆风速、噪音&功耗测试

除了强劲的功能配置以外，空调的风速、噪音以及功耗也是大家最常关注的部分。因此，在这部分，笔者将惠而浦柔风感空调在实际测试当中的数据真实展现给大家。

初始值以30°暖风为基础，各个档位的真实风速测试结果

这款空调一共支持静音、二、三、四、五以及强力等多个档位，笔者如实的记录了各个档位之间的风速表现，分别是0.4m/s、0.8m/s、2.0m/s、2.1m/s、2.2m/s、2.3m/s,这个表现可以说是非常给力。

初始值以30°暖风为基础，各个档位的真实噪音测试结果

噪音方面，惠而浦官方宣称该空调最低噪音可以低至22分贝。在实际测试当中，惠而浦柔风感空调在33dB的室内噪音环境下，各个档位对应的实测数据分别为33.0dB、33.3dB、33.7dB、36.8dB、37.4dB以及40.1dB，这个数据对于家里有小孩儿、或者需要安静环境的用户来讲，可谓再合适不过。

噪音级别对照表

同样的，对于噪音等级划分不是特别了解的朋友可以对照笔者给大家提供的噪音级别对照表进行比对，你会发现，惠而浦空调的实测数据表现还是具备很好的噪音控制表现，在空调开启强力模式下，依然能够控制在40.1dB室内静态噪音的合理范围之内，很是不错。

强力模式一小时耗电情况

在功耗测试方面，笔者选择依旧在30°C强力制热模式进行一小时真实数据测试，结果实际数据显示耗电量为0.83度。有意思的是，在笔者打算进行拍摄记录的时候，该耗电量上升为0.01度，因此最终实测一小时强力模式制暖耗电量结果为0.84度，这个表现显然是非常令人满意的。

惠而浦空调远超现行国标APF值4.5的13.3%

根据惠而浦官方描述，这款ISH-35TB1NW型号空调具备超一级能效，APF值为5.10，在国家新一级能效标准APF值5.0的基础之上，远超现行国标APF值4.5的13.3%，实测数据表明，也确实足够省电。相同条件下，全直流变频超一级能效挂机空调比变频三级能效挂机空调一年大约省电300度。这对于老百姓而言，是实实在在的省钱。

国家一级能效标识

制热测试：质疑的路上，我们多维度去辨证

此外，笔者还进行了真实的制热测试，由于评测室环境比较大，且室内温度较低，大约为20平左右的主卧房间，温差会存在部分误差，因此笔者采用了AR350A红外线温枪以及RC5 U盘温度记录仪只对这款产品的制热性能进行了测试，测试方法大致如下：

第一步，笔者从冰箱取了一罐冰镇饮料，并用温枪记录其初始的温度值。

第二步，关闭门窗，将空调调制30°强力制热模式，用精创温度记录仪记录室内的温度变化。

第三步，每隔一分钟记录一次温度的变化，同时用温度记录仪记录强力模式暖风一小时的温度曲线。

红外线温枪温度记录

RC-5温度记录仪实测数据记录

RC-5温度记录仪15min数据报告

RC-5温度记录仪1h曲线图

可以发现，通过红外线温枪以及温度记录仪对冰镇饮料以及室内温度的实测数据记录，温度曲线存在一定的误差，但基本变化不大，同时，我们能够发现，惠而浦这款空调制暖效果非常明显，特别是在RC-5温度记录仪数据报告中，我们能够直观地发现，在最小值为21.4℃到最大值27.7℃的短短15分钟时间，温度就增加了5度之多，并且平均温度保持在适宜人群居住的24.5度，避免过度升温。

另一方面，得益于惠而浦空调智控温湿的出色表现，它还能够将空气湿度稳定控制在人体舒适的范围之内，保证了我们日常生活中良好的舒适体验。

在文章评测的最后，笔者给大家还带来了一段惠而浦空调极速制热的视频，不吹不黑，短短一分多钟，制热效果却是非常迅速。

惠而浦空调极速制暖视频

写在最后：

行文至此，想必大家早已对笔者开头提出的“我们对于空调产品的定义到底是啥“，有了多元的答案。不错，不同的用户需求点也会不一样，但笔者认为，万变不离其宗。作为一款主打智能的惠而浦新款空调，笔者并没有用过多的笔墨去介绍这款产品。通过评测，我们看到在拥有硬核配置的同时，惠而浦这款空调在性能上也没让大家失望，无论是在风速、噪音、亦或者是功耗、制热方面，它都展现着自己不俗的表现值，得大家共同期待。