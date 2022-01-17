临近春节扫地机、洗碗机、智能马桶等家电热销 选购时这些注意事项不能忽视

作者：饶玉

【天极网家电频道】有第三方电商平台数据显示，2022年1月4日至今，带扫拖功能的扫地机器人线上销售额同比增长28.12%;洗碗机订单金额增长超180%;智控单人沙发销售额环比2021年“双十二”增长超两位数;即热智能马桶、马桶盖销售额增长49%，触控多功能风暖浴霸、恒温花洒、电热毛巾架的销售额分别增长51%、47%、63%。而带扫拖功能的清洁电器也在国美年货节中热卖。

春节来临之际，家家户户基本上都在置办大大小小的年货，不仅仅是家中的吃食用品，各种大小家电产品也成为了消费者纷纷选购的对象。在此，笔者也要跟大家来聊聊选择家电要注意的一些事项，避免选到不合格、不合适的产品。

首先，家电类产品属于耐用性消费品，用户使用年限相对较长，笔者建议大家选择正规渠道去购买正规产品，专业家电卖场或是官方旗舰店都是一个不错的选择，同时也要考虑产品品牌，一般来说，大品牌产品的质量和服务都相对更加有保障。在这里要提醒大家的是，切忌因为价格低廉而去选择质量不合格产品，影响日常使用。

现在用户也都更加倾向于选择智能家电，这些产品能够提升我们的生活品质，带来更加舒适便携的使用体验。在购买扫地机、洗碗机、智能马桶等产品之前，消费者需要对产品有一些了解，对于其功能使用可以先去线下店面进行体验，满足使用所需即可。对于安装属性强的家用电器，用户也需提前考量其安装条件，根据实际情况选择合适产品。

另外，选择购买家电产品也可以关注一些促销节点，就比如现在正值年货节期间，各大电商平台都有各种优惠活动推出，整体算下来能够省下一笔不小的费用。同时，每年的618、双11购物狂欢节也都会有很大的优惠活动，选择在此时买买买也是非常合适的。