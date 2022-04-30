新势力分体电视 摆脱“下巴”的创维Q53 Pro能展现怎样的客厅美学

作者：Lord_ViTa

对于电脑的普遍认知中，我们总会认为包括了机箱、显示器、键鼠等单独部分的台式机会是最能代表它的一种形象，将机箱与显示器“合二为一”的一体机反而给人昂贵、性能不佳、小众的印象。而在智能电视中则相反，我们已经习惯于一体式的电视，无论是支放在电视柜上还是通过专用支架挂墙使用，我们都已经习惯于它的优点，同时容忍了一些缺点：背面突出的“书包”组件，作为全面屏底部仍然无法消除的“下巴”等。换个角度思考一下，如果电视也有“分体式”结构，“全面屏”、“壁纸电视”等概念能不能得到更好的落实呢？

创维以这款前段时间在北京举办的创维电视2022春季新品品鉴会上，亮相的新品创维Q53 Pro告诉我们：能!并且这种前卫的设计在重塑客厅美学的同时，独立化的主机能够释放出更好的运算、音质等性能。

创维Q53 Pro“壁纸电视”坚持化繁为简，以创新科技感与空间设计的整体匹配度为出发点，同时将设计与功能性相统一，以无缝贴墙形态颠覆客厅大屏审美，通过去电子化的表现手法锻造隐逸美学，让电视能恰如其分地融入家居环境，为客厅美学赋予更多的可能性。

为了实现平衡的美感，达到屏幕的浑然一体，创维Q53系列采用无边全面屏，高达99%屏占比带来广阔视野，35mm超薄无缝贴墙，宛如壁画般轻松与各类家居空间完美交融;轮廓上装配星辰紫铝合金中框，采用航空级铝合金材料、一体弯折和钻石切割技术，刚强柔韧兼具精美纹理。

在此基础上，创维Q53系列也在主机部分独具匠心，突破传统一字型背板音响的狭窄空间，采取独立主机，内置14个高品质声学单元，为电视性能与音质带来飞跃式提升的同时，将匠心工艺运用在每一处细节设计中：晶莹琉璃质感触摸台，轻轻一触即可操作开关机及音量调节。

作为“全通道120Hz高刷大屏矩阵”的一员，创维Q53系列搭载ADS 4K 120Hz高刷屏，120Hz解码芯片，满血版HDMI 2.1接口，可实现全通道 120Hz高刷显示。不论是连接PS5等游戏设备作为高性能4K游戏显示器使用，还是联机体验云游戏，亦或是观看USB本地或流媒体平台的高刷影音片源，创维Q53系列都可以“全速支持”。结合120Hz MEMC运动补偿技术，为观众带来更为流畅、舒适的观看体验。

创维Q53 Pro也是一款拥有走在液晶电视前沿的分区背光技术的电视，凭借300+全阵列背光分区与创维30+画质调校技术，将液晶电视所能拥有的亮度、对比度和色彩，提升至专业显示的新境界：实现1000nits峰值亮度、近80万:1动态对比度、DCI-P3 100%高色域和△E 0.95监视器级高色准;同时支持杜比视界(Dolby Vision)和HDR10，带来令人叹为观止的深邃细节和鲜亮色彩。

超强音画性能外，创维Q53系列也延伸出更多元的使用场景。Q53系列独立主机可单独作为蓝牙音响，支持手机端酷狗音乐APP的音效联动;得益于领先行业的全时AI语音助手，只需手机APP操控或远场声控即可轻松聆听美妙音乐。Q53 Pro 还配备有TrensAI® EYE全时AI明眸高进光分体式AI摄像头和“智慧眼”。 具备实时“视觉感知”能力，支持智能手势及人脸识别及大屏拍照、视频通话等功能。“智慧眼”则能与酷开系统深度联动，实现智慧语音交互、智慧分屏、智慧画中画、AI动体追踪、AI异响侦测、智能消息推送等智能视觉产品家用场景，为用户提供长幼看护、智能预警、娱乐互动等多样化服务。

当前创维Q53系列壁纸电视已经在线上线下同步开启销售，为消费者提供从常规55英寸到最大100英寸巨幕的选择。作为大屏AIoT创导者，凭借在视听影音体验和工业设计方面的沉淀，创维Q53系列能够突破科技与艺术的边界，作为创维电视中高端市场布局的“中坚力量”，引领客厅美学新潮流。