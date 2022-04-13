X63C空气净化器评测：高效净化加智能体验带来的极佳之感

作者：饶玉

【天极网家电频道】净化室内空气，改善居住环境，空气净化器值得购买。

正值春夏来临之际，天气回暖，我们很多用户平时都会选择打开家里的门窗来通风换气，而室外柳絮花粉的入侵让人十分头疼，特别是对于敏感人群来说确也不友好。这个时候，家里有一台空净的幸福感还是很高的，最起码紧闭门窗时，室内空气清新呼吸顺畅了。本次，我们便拿到了352空气净化器新品X63C，据了解，这款空净是X60的升级款产品，主打全能感知，同时可以有效实现室内空气的全效净化。话不多说，我们一起来看看它的具体表现。

一、外观篇

X63C空气净化器一眼看上去十分简约百搭，不管是放在家中客厅还是卧室、书房都很合适，并且机身小巧，不会占用家中过多的空间。

352空净机身上方具有风量、模式、滤芯、灯光开关，可以依次进行触摸调节。区别于X60空净产品，X63C空气净化器正面上有还一块LCD智能屏幕，数字加曲线的双界面显示模式组合，智能便捷。

X63C空气净化器采用多种传感器搭载方案，其甲醛传感器、PM2.5传感器则位于机身背部，可以多维度检测室内空气质量，实时显示环境中的PM2.5、HCHO(甲醛)、温度、湿度等变化。同时，X63C空净还会对滤芯寿命进行图标提醒，日常使用可以根据提示图标进行及时更换。

值得提醒大家的是，首次使用空气净化器时，记得打开后盖，取出过滤器并撕掉过滤器外密封袋，再将过滤器装回机器即可正常使用。X63C空净滤芯很大，几乎占据半个机身位置，净化效率很高。并且滤芯寿命很长，一年一换节省空气净化器的使用成本。

机身底部还增加了万向滑轮的设计，日常可以将机器随意移动到家中的各个房间，这一点笔者非常喜欢。另外，X63C空净还带有童锁功能，对于家中有孩子的用户来说，可以将童锁功能常开，防止孩子乱碰屏幕而造成误触按键，影响机器日常运行。

二、测试篇

空净产品的净化能力是大家最为关注的一点。X63C空气净化器通过在离心风机产生强大的负压下将空气吸入，初效滤网捕捉并过滤掉空气中所存在的灰尘、毛发等污染物，同时，具有细密微孔的改性活性炭作为载体强化对甲醛的吸附能力，与微孔内壁的氨基酸材料发生固化反应，以此来实现全方位的室内空气净化。据了解，X63C空气净化器拥有着出色的净化能力，对于装修、生活中产生的有害气体及细菌病毒能够快速去除。

近年来，室内PM2.5被人们所认知并重视起来，它是继甲醛、苯、TVOC、氨、氡室内空气污染“五大杀手”之后，被业内专家称为室内环境的“第六大杀手”。据了解，室内PM2.5九成源自抽烟，同时，炒菜油烟会加剧PM2.5浓度，此外，装修材料释放出的有毒物质，也是室内PM2.5超标的原因之一。

为了让大家更加直观的了解到X63C空气净化器的净化效果，在这里，我们通过电子烟雾，来测试一下X63C空净的识别及PM2.5浓度全效净化的能力。

在机器处于待机状态的屏幕之中，可以看到当下室内的PM2.5数值为15μg/m3，再经过几口电子烟雾的喷吐之后，室内PM2.5值快速上升至69μg/m3之后，空净在智感模式开启的状态之下，迅速自动开机对室内空气进行净化。

此时，X63C空气净化器屏幕已经显示出室内空气质量不达标的曲线状态。在X63C空气净化器工作后，机器屏幕上的PM2.5在快速下降，在经过短短的几秒后，室内的PM2.5数值已经从210μg/m3下降到66μg/m3，室内空气环境逐渐转优。

当然，不仅是PM2.5，还有甲醛。室内甲醛超标容易造成记忆力减退、呼吸道疾病甚至是癌症，对老人、孕妇、小孩尤为危险，它是比PM2.5更可怕的“健康杀手”。墙体、壁纸、地板、家具甚至是二手烟、服装中均含有甲醛，通常情况下甲醛的释放期可达3-10年之久，室内空气中的甲醛已经成为影响人类身体健康的主要污染物。

当下，具有除醛功能的空气净化器也成为了消费者购买的主要诉求。而本次我们体验的这款X63C空气净化器采用了吸附加分解方式，做到双效除甲醛，杜绝二次污染。根据官方信息显示，X63C空净具体采用了具有细密微孔的改性活性炭作为载体，强化对甲醛的吸附能力。当甲醛被吸附后与微孔内壁的氨基类活性材料发生固定化反应，生成对人体无害的固定化产物被活性炭锁固，以及微量水分子随空气流动挥发，从而将甲醛分解净化。

而对于室内甲醛数值的测试之中，我们则将机器移动至办公司的几个不同区域空间。

可以看到，在评测室内，X63C空气净化器屏幕上的HCHO(甲醛)为0.043mg/m3;

在办公区域，X63C空净屏幕上的HCHO(甲醛)值为0.015mg/m3;

在会议室内，X63C空净屏幕上的HCHO(甲醛)为0.010mg/m3;

通过机器屏幕数据可以看到，X63C空气净化器可以快速并精准测试不同区域的甲醛数值。其中，甲醛数值都没有超过0.08mg/m3，整体来说，室内空气质量良好。而如果是处于刚装修好的室内环境中，那使用X63C空气净化器你会发现净化开启前后数值的明显变化。

同时，为了营造更加舒适健康的居住环境，用户对于空气净化器产品在运行状态时的噪音也是十分关注，能够高效净化空气的同时也不会带来大的噪音不失为一台优秀的空净产品。在这里，我们使用了分贝仪对X63C空气净化器进行噪音测试：

(睡眠模式之下X63C分贝值为35.1dm)

(自动模式、二档风速之下X63C分贝值为40.0dm)

(自动模式、五档风速之下X63C空净分贝值为67.1dm)

得益于X63C空气净化器对噪音所做的降噪优化，在睡眠档的运行之下可以做到悄无声息，日常休息时分基本上感受不到机器正在运行的声音，十分不错。日常，在开启自动模式下的中低风速下运行也不会对生活造成影响，使用体验感很不错。

三、智能互联体验篇

X63C空气净化器支持352Life移动APP进行智能连接。点击APP添加对应的设备进行联网，操作可以说是很简单了。

在APP主页面中，可以看到空气净化器的运行状态及传感参数，其中包括室内室外PM2.5浓度、HCHO(甲醛)、温度湿度等参数，整体一目了然。同时，正下方还具有开关、模式、风量、灯光的控制调节，日常通过手机便可以实现对空净的远程控制。

进入设置页面，你还可以看到X63C空气净化器的功能设置。对于家中有孩子的用户，通过APP开启童锁会更加安全。同时，大家可以将“传感器常开”开启，当设备处于待机状态下，设备端也可以查看空净的实时数据。

在这里笔者还想说是智感模式。在上文测试环节我们已经提到过，当室内甲醛、PM2.5浓度超过超过安全值，机器将自动开机调整档位净化，当净化完成后，机器便会自动关机。可以说，这种空气质量差自动开机、空气质量优自动关机的智感模式无疑是增智慧的存在，为用户带来更加舒适便捷的使用体验。

小结：X63C空气净化器可以高效净化室内空气，在实际体验X63C空净产品几天后，笔者觉得用它很舒适，实时查看室内的空气质量等数值，也让笔者觉得很安心。相比较上代X60，X63C空气净化器在万向脚轮、智能操作等功能设计及PM2.5、甲醛的净化能力等方面都有着更佳更优的使用体验。对于现代用户而言，空气净化器可以帮助家庭去除甲醛，改善室内空气，让生活变得更加的舒适健康，毫无疑问，空气净化器已经成为家庭中不可或缺的存在，对于有老人孩子的家庭或者是养宠物的家庭来说，空气净化器都十分适用。X63C空净的智感模式实现自动开关机，对于家中怕浪费电量的老人来说，省电的同时也增加了操作上的便捷。如果你近期有要购入空净产品的打算，本次体验的这款352空气净化器X63C将会是一个不错的选择!