功能强大气质佳 海信洗衣机推出璀璨C2洗烘护理套装 让衣物洗烘更轻松

作者：小戈

【天极网家电频道】春天气温变化非常不稳定，北方经常有倒春寒的现象，大件厚实衣物的洗烘还是个问题;南方三四月份的回南天，长江中下游地区的梅雨天等，大家在防潮防霉的同时还要担心如何才能晾干衣服。海信洗衣机最新推出的海信璀璨C2洗烘护理套装，给大家带来了全套洗烘护理方案，不论是北方倒春寒还是南方回南天等，衣物的洗烘问题有了它统统都能解决，更加清爽、健康、高效的定制级洗护体验你值得拥有。

首先是外观造型，璀璨C2洗烘护理套装的设计相当有“中国味”，其融入了天圆地方的理念，搭配耀世咖的新中式古典配色，呈现出典雅别致的独特气质，125L内筒容积有容乃大，能容纳更多衣物，也能让衣物在洗烘过程中更好地舒展开来。将洗烘套装安置在厨房或是阳台都能与实际家居风格相得益彰，经典与现代交融别有一番韵味。

在衣物清洗烘干方面，海信璀璨C2洗烘护理套装拥有一系列先进技术加持。

“AI焕新洗”见多识广，“专衣专护”应对不同衣物洗烘需求

洗衣机为我们的生活带来了无限便利，但每一种衣物材质都有各自的属性，比如羊毛不能在30℃以上的水中洗涤，容易导致缩水;粘胶纤维水洗不能长时间浸泡，容易受到二次污染等等。海信璀璨C2洗烘护理套装提供了“AI焕新洗”特性，简单来说这套系统本身能够借助内置数据库识别市面上绝大多数的衣物面料，并针对性地调整滚筒转速、蒸汽浓度与温度，从而将灰尘、细菌等都一网打尽，同时衣物本身也将恢复原本的平整状态。

面对貂皮、羊绒等高档衣物，海信璀璨C2洗烘护理套装也有一套专业应对程序，能够借助恰到好处的蒸汽、温度和时间对衣物进行低温柔烘，这样可以保护衣物纤维不被高温蒸汽损伤，更好的养护衣物。海信璀璨C2洗烘护理套装内置的三层高档不锈钢电镀烘干支架能对衣物进行“悬浮”的静态护理，避免了内筒摩擦、翻转等操作对衣物的损伤。

“双管齐下”瞬时混动速热，打散大件织物提升烘干效果

由于加热组件性能不足的缘故，以往许多洗烘设备烘干普通衣物都会需要相当长的时间，更别提被子被套等大件织物了。尤其在南方的用户，赶上潮湿的回南天的时候，对于如何晾干衣物更是头疼。

海信璀璨C2洗烘护理套装，内置有瞬时混动速热技术，在对衣物进行烘干操作时，热泵烘干系统与辅热模块将同时开启加热模式，这使得内筒能够在极短时间内迅速升温，在一开始就开足马力进行加热，衣物烘干时间相比以往要省时30%以上。并且能够借助独立变频电机与变频风机形成双驱动力，让内筒1:1全时正反转，大件织物也能抖散烘干，更加高效省时。

南方的用户有了它，也不用再为回南天困扰，衣物烘得快，干得透，即使是被子等大件织物也不用担心无法晾干了。真正为用户提供周到、便捷的使用体验。

细致入微的智能技术，尽享高效洗烘体验

中国地域辽阔，北方与南方地区的气候特点、水质软硬等都有一些区别，这对衣物洗烘也会带来一些变化。为此海信璀璨C2洗烘护理套装也融入了更细化的功能，其内置的AI智感应技术能从天气、水质、用户使用习惯等多个角度入手，为不同衣物设置更适合的洗涤参数，打造定制化高质量洗烘方案，一方面能带来更深层次的洁净效果，并缓解衣物纤维的磨损，延长衣物使用寿命;另一方面还可以将洗涤剂、柔顺剂的投放量精准控制在0.1ml，这可以缓解两种清洗剂残留在机身内造成二次污染的问题。

璀璨C2洗烘护理套装还为用户带来了更加便捷的操作体验。就拿NFC功能来说，用户只需提前在NFC贴中写好适合自己的程序，再把衣物放入内筒中，不需要操控按钮也不需要再调程序，只需用手机轻触NFC贴，机器就可以自动开启并运行程序，用户只需等待结束后直接开门取出衣服就可以了。

不仅如此，海信璀璨C2洗烘护理套装还将具有洗烘联动功能，将整套洗烘流程进一步打通。洗涤过程中，干衣机会自动匹配相对应的烘干程序，并且洗衣机会在洗涤程序结束前15分钟就让烘干机提前开始预热，这样衣服一洗完就能放入烘干机进行后续操作，节省大量烘衣时间。

自带清洁功能避免二次污染，更能除菌除螨为健康护航

随着人们健康意识不断提升，大家对洗烘设备的健康使用也提出了更高的要求，特别是长时间使用后设备残留衣物纤维和皮屑的问题，不仅可能会对之后清洗的衣物带来二次污染，甚至会对穿衣者的健康带来影响。海信专为璀璨C2洗烘护理套装内置了“四重线屑技术”与“冷凝器自清洁技术”，能够将残留设备内的线头与皮屑进行充分清洁并排出，全套流程不需要用户手动进行，非常贴心方便。

婴幼儿的健康状态相比成年人要弱许多，因此需要更悉心的呵护，“婴幼安心烘”功能将会借助高温蒸汽对内筒进行消毒杀菌，“蒸烫除菌除螨”技术则可以实现99.99%的除菌率，因此宝妈宝爸们都可以安心地使用。

现代人工作生活都十分忙碌，海信璀璨C2洗烘护理套装能够将每天都要做的洗衣烘衣这件事大揽大包地全部搞定，为大家带来了更舒适便捷的生活体验，同时也将休闲时间还给了用户，更令人满意的是，这套产品还能加装香氛为衣物增添怡人芬芳，每次洗衣都能带给大家好心情，以更轻松的姿态迎接每一天的挑战。

正在装修新家，以及有为家电焕新的朋友，可以关注下这款海信洗衣机刚推出的璀璨C2洗烘护理套装，真正的黑科技产品能为您和家人带来高品质的便捷生活。