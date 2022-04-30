Ô¸³ÆÖ®Îª×îÇ¿ TCL 98X9C ProÈçºÎË¢ÐÂ¾ÞÄ»µçÊÓ»­ÖÊÉÏÏÞ£¿

½üÈÕÓÐÏûÏ¢ÏÔÊ¾TCLÔÚ3ÔÂ9ÈÕ¡°¸ÒÎª²»·²¡±´º¼¾·¢²¼»áÉÏÍÆ³öµÄµÚÈý´úQD-Mini LEDÐÂÆ·Ö®Ò»£º98X9C Pro¼´½«¿ªÊÛ£¬¹Ù·½¶¨¼ÛÎªÓëÇ°´ú²úÆ·98X9CÏàÍ¬µÄ40000Ôª×óÓÒ£¬¿ÉÒÔËµÊÇ¼ÓÁ¿²»¼Ó¼Û¡£²»¹ýÎÒÃÇÖªµÀ£¬QD-Mini LED´ú±íµÄÊÇÈ«·½Î»³¬Ô½´«Í³Ò»ÌåÊ½±³¹âÒº¾§µçÊÓ£¬ÄËÖÁÒ»°ãÆåÅÌÊ½·ÖÇø¿Ø¹âÒº¾§µçÊÓµÄÏÔÊ¾ÐÔÄÜ£¬ÎÒÃÇ½ñÌì¾ÍÀ´ÁË½âÒ»ÏÂ£¬ÎªÊ²Ã´ËµTCLÍÆ³öµÄ98X9C ProÕâ¿îÐÂÆ·Ë¢ÐÂÁË¾ÞÄ»µçÊÓµÄ»ÖÊÉÏÏÞ¡£
Ê×ÏÈÊÇ×÷ÎªÐÂÆ·»ù´¡µÄQD-Mini LED¼¼Êõ£¬×÷Îª´ÓÒº¾§·¢Õ¹³öµÄÐÂÀàÐÍÏÔÊ¾¼¼Êõ£¬Ò²×ÔÈ»¾ß±¸Òº¾§µÄ»ù±¾½á¹¹ºÍ´ó²¿·ÖÓÅµã£¬Ëü²ÉÓÃ´óÁ¿Mini LEDµÆÖé×é³É¶à·ÖÇøµÄÕóÁÐ±³¹â£¬²¢ÓÉÊýÁ¿Í¬Ñù¿É¹ÛµÄ±³¹âÇý¶¯Ð¾Æ¬¿ØÖÆ£¬ÊµÏÖÁË·ÖÇø¿Ø¹âÄÜÁ¦¡£
±³¹â¹æ¸ñµÄÌáÉý´øÀ´µÄÓ°ÏìÓÐÐí¶à£¬ÆäÖÐÁÁ¶ÈÌáÉýÓ¦¸ÃÊÇ×îÏÔÖøµÄ¡£Òº¾§µçÊÓµÄÁÁ¶ÈÒ²¼¸ºõÊÇÎ¨Ò»ÄÜ¹»ÎÈÑ¹ÀÏ¶ÔÊÖOLEDÒ»Í·µÄ²ÎÊý£¬ÎÒÃÇÔÚ½éÉÜDisplayHDR TrueBlackÈÏÖ¤Ê±ÓÐÌÖÂÛ¹ý£¬OLEDµçÊÓÒÔ´¿´âµÄ¡°ºÚ¡±À´ÌáÉý»Ãæ¶Ô±È¶È£¬µ«¶ÔÓÚ·åÖµÁÁ¶ÈµÄÌáÉýÔòÐí¶àÊ±ºòÊÜÏÞÓÚÓÐ»ú²ÄÁÏµÄÊÙÃüÏÞÖÆ¡£¶ø¶ÔÓÚÓ¦ÓÃÁËMini LED±³¹â¼¼ÊõµÄÒº¾§µçÊÓ¶øÑÔ£¬¼È¿ÉÒÔÍ¨¹ý·ÖÇø±³¹â¿ØÖÆÀ´»ñµÃ¸ü´¿´âµÄ°µ³¡£¬Ò²ÄÜÍ¨¹ýÎÞ»ú²ÄÁÏµÆ×éµÄ¸ß¿É¿¿ÐÔÌá¹©¸ü¼ÑµÄÁÁ¶È
¸ù¾ÝµÆÖéÓëÇý¶¯Ð¾Æ¬µÄÅäÖÃË®Æ½£¬²ÉÓÃMini LED±³¹âµÄÒº¾§µçÊÓÄÜ¹»ÓµÓÐ³¬Ô½Ò»ÌåÊ½±³¹âµçÊÓ£¬ÉõÖÁ½Ó½üOLEDµçÊÓµÄ¶Ô±È¶È±íÏÖ£¬Õâ²»¹âÒòÎªËüÊµÏÖÁË»ÃæµÄÃ÷°µÓÐÖÂ£¬ÎÞ»ú²ÄÁÏMini LED±¾Éí¾ßÓÐ¸ßÄÍÓÃÐÔºÍ¸ßÁÁ¶ÈµÈÌØÐÔÒ²ÎªMini LEDµçÊÓ´øÀ´¸üºÃµÄÁÁ¶È±íÏÖ£¬Ê¹ÆäÄÜ¹»ÔÚ¸ü´óµÄÁÁ¶È±ä»¯·¶Î§ÄÚ¶Ô»Ãæ½øÐÐ±í´ï¡£
ÁíÒ»·½Ãæ£¬QDÒ²¾ÍÊÇÁ¿×Óµã¼¼Êõ£¬Í¨³£ÒÔÒ»ÖÖÍ¿²ã»ò±¡Ä¤µÄÐÎÊ½×÷ÓÃÓÚÒº¾§±³¹â£¬Ìá¹©Ïà¶ÔÓ«¹â·Û¸üÇ¿µÄ¼¤·¢ÏÔÉ«ÄÜÁ¦£¬¶ÔµçÊÓµÄÉ«Óò¡¢»Ãæ¾ùÔÈ¶ÈµÈ»ÖÊÐÔÄÜ¾ùÓÐÌáÉý¡£ÀýÈç±¾´ÎTCLÍÆ³öµÄÁíÒ»¿îQD-Mini LEDÆì½¢²úÆ·X11¾Í¾ß±¸ÁË¸ß´ï98%DCI-P3¹ãÉ«Óò¸²¸Ç£¬ÍêÈ«²»Ñ·É«ÓÚOLED²úÆ·¡£
ËæºóÎÒÃÇ»Øµ½ÐÂÆ·98X9C Pro±¾Éí£¬ËüÔÚÇ°´ú²úÆ·98X9CµÄ»ù´¡ÉÏ½øÐÐÁËÉý¼¶£¬ÓÐ×ÅÏàËÆµÄÍâ¹Û¡¢¶ÀÁ¢»ØÒô±ÚµÈÉè¼Æ£¬µ«ÄÚ²¿µÄÏÔÊ¾Ó²¼þË®Æ½¿ÉÒÔËµÓÐÁËÖÊµÄ·ÉÔ¾¡£Ïà±È²ÉÓÃ192·ÖÇø¿Ø¹â£¬·åÖµÁÁ¶È650nitµÄÇ°´ú²úÆ·£¬TCLÎª98X9C ProÅä±¸ÁËÓë85Ó¢´ç°æ±¾X11ÏàÍ¬ÊýÁ¿µÄ2304¸ö±³¹â·ÖÇøÓë576¿Å±³¹âÇý¶¯Ð¾Æ¬£¬²¢´îÔØDBRÄÉÃ×¸´ºÏ¾ù¹âÄ¤Óë¹âÑ§Ó°ÏñÎ¢Í¸¾µ£¬Ìá¹©´ï2000nitµÄ·åÖµÁÁ¶ÈºÍ³¬¾«Ï¸¿Ø¹âÄÜÁ¦¡£
98X9C Pro²ÉÓÃ»ªÐÇ¹âµçÔÉú4K120HzÆÁÌå£¬²¢ÓµÓÐÈ«³ÌÊÊÅäµÄ¸ßÐÔÄÜSoC¡¢MEMCÔË¶¯²¹³¥¹¦ÄÜ¡¢ÂúÑªHDMI2.1½Ó¿ÚÖ§³Ö£¬ÊµÏÖÁ÷³©ÇåÎúµÄÈ«Á÷³Ì¸ßË¢ÌåÑé£¬´øÀ´²»¿¨¶Ù¡¢ÎÞÍÏÓ°µÄ»Ãæ£¬ÈÃÓÃ»§¾«×¼²¶×½µ½Ã¿Ò»Ö¡»ÃæÏ¸½Ú¡£¶ÀÌØµÄA++µûÒí³¬ÏÔÆÁ¼¼ÊõÌá¹©ÁËÏà±È³£¼ûIPSÆÁ¸ß´ï5±¶µÄÔÉú¶Ô±È¶È£¬ÓÐÖúÓÚÈ¥³ý¸÷ÖÖ»Ãæ¹âÔÎÓë»·¾³¹â¸ÉÈÅ£¬´îÅä³¬¸ß·ÖÇø¿Ø¹â¼¼Êõ³ÊÏÖ³ö¸ü¾ªÑÞµÄ»ÖÊ¡£
98X9C Pro±êÅäµÄ°²ÇÅ2.1ÉùµÀ»ØÒô±ÚÓµÓÐ5µ¥Ôª¹²50W´ó¹¦ÂÊ£¬Í¬Ê±Ö§³ÖDOLBY ATMOSÈ«¾°Éù¸ñÊ½²¥·Å£¬ÎªÓÃ»§ÔÚÊÐÄÚ´òÔì³ö¶àÎ¬Á¢ÌåµÄÉù³¡¿Õ¼ä£¬ÈÃ¹ÛÓ°¸ü¼ÓÉíÁÙÆä¾³¡£×÷ÎªTCLÖÇÆÁµÄÒ»Ô±£¬ËüÒ²ÄÜ¹»×÷ÎªÈ«ÎÝÖÇÄÜ¼Òµç¼Ò¾ÓµÄ¡°´óÄÔ¡±£¬¶ÔÉúÌ¬²úÆ·½øÐÐÖ±½Ó¿ØÖÆ£¬Ìá¹©Éú»î³¡¾°µÄ×Ô¶¨Òå¿Õ¼ä¡£
×ÜÌåÀ´¿´£¬½«98X9C ProÊÓ×÷µ±Ç°98…¼¾ÞÄ»µçÊÓµÄ»ÖÊÐÔÄÜÌì»¨°å£¬Ò»·½ÃæÊÇÓÉÓÚËüÔÚ¼¼Êõ¡¢ÅäÖÃµÈ·½ÃæµÄ¡°Ó²ÊµÁ¦¡±´ïµ½ÁËºÜ¸ßµÄË®Æ½£¬¿ÉÒÔËµ´¦ÔÚÒº¾§µçÊÓµÄÇ°ÑØ£¬ÁíÒ»·½ÃæÒ²ÊÇÒòÎªÄ¿Ç°ÔÚTCL´óÆÁÕ½ÂÔÏÂ¶à¿î¾ÞÄ»²úÆ·¸ßµÍ´îÅäµÃµ±£¬¼ÈÓÐÏñ98Q6E¡¢À×Äñ98¡¢98T7EÕâÑùµÄ¸ßÐÔ¼Û±È²úÆ·£¬Ò²ÓÐ98X9C ProÕâÑùÓëX11Ê¦³öÍ¬ÃÅµÄ¸ß¶ËÆì½¢£¬ËüÔÚÊÐ³¡ÉÏµÄ¾ºÆ·²¢²»Ëã¶à£¬ÉõÖÁÄÚ²¿¾ºÕù¿ÉÄÜ´óÓÚÍâ²¿Ñ¹Á¦¡£
²»¹ý£¬ÎÒÃÇÄÜ¿´µ½ÆäËûÆ·ÅÆÕýÔÚ¸ú½ø´óÆÁÕ½ÂÔ£¬ÍÆ³ö×Ô¼ºµÄ98…¼ÄËÖÁ100…¼ÒÔÉÏ¾ÞÄ»µçÊÓ²úÆ·£¬¼´Ê¹OLEDÏÞÓÚµ±Ç°µÄ×î´óÃæ°å³ß´çÎÞ·¨¼ÓÈëÕâ³¡¾ºÈü£¬ÎÒÃÇÒ²Ê±¶øÄÜ×¢Òâµ½Micro LEDµçÊÓÐÂÀàÐÍµÄ×Ô·¢¹âµçÊÓ²úÆ·ÕýÔÚÈë¾Ö£¬ÏàÐÅËæ×ÅÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄ¿ìËÙ·¢Õ¹£¬ÕâÀà¸ß»ÖÊ¡¢¸ßÐÔÄÜµÄ¾ÞÄ»µçÊÓÎ´À´½«»á¸ü¼ÓÌù½üÆÕÍ¨Ïû·ÑÕß¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á