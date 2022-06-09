618好物推荐：AI全域送风 五星舒适享受 云米AI全域风空调Space X

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】疫情常态化背景下，居家时间的变长在一定程度上转变了人们的生活方式，不少家庭愿意花心思打造一个健康、舒适的家居环境，其中家电产品作为家居环境中的重要组成部分，家电产品舒适与否也为了衡量家居环境舒适性的一项重要因素。

细分到家电产品中的空调品类，传统的空调只讲究制冷、制热，而且往往只有一个出风口，只能带来单向小范围送风，容易出现制冷时风直吹太冷，制热时热风直吹干燥，非常影响用户的使用体验，也与人们追随的舒适感格格不入。

然而据GfK统计数据显示，送风舒适在家用空调主要功能重要性排名中位列第二，人们对空调的出风舒适性的需求非常显著。这款云米AI全域风空调Space X是一款颠覆传统空调的创新旗舰产品，它搭载了AI全域风技术，能够实现四维全域送风，而且拥有新一级能效、5星舒适认证、UVC紫外杀菌、智能互联等功能，为用户带来舒适健康的送风体验。

AI全域风 五星舒适享受

这款云米AI全域风空调Space X则颠覆了传统空调出风方式，搭载了创新AI全域风技术，其中的动态起浮面板，在开启全域风时能够通过面板运动改变气流走向。实现无感舒适的四维送风。经空调舒适度国家权威标准判定，云米AI全域风空调Space X的舒适度跑分达到4.96分，舒适度达到了极近5分满分的五星级舒适水平。

此外，云米AI全域风空调Space X还拥有AI 热感慧眼，能够实时监测用户体温、姿态以及方位，智能调节风向和温度。

除菌+净化 吹出柔和健康风

除了舒适的出风体验，出风的健康属性也非常重要。空调在长期使用的过程中，内部相对密闭的环境非常容易滋生细菌，细菌随空调出风飘散在空气中，直接对我们的健康产生威胁。针对上述问题，云米AI全域风空调Space X采用了UVC紫外线除菌技术，通过内置的JGS2级别石英玻璃配合第3代半导体芯片，精准控制波长，对细菌进行充分投射。据权威机构认证，云米AI全域风空调Space X对H1N1流感病毒、大肠杆菌的除菌率高达99%。

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在除菌的同时，云米AI全域风空调Space X还搭载了负离子空气净化器，带来接近100万个负离子发生量，有效摧毁污染物，除去飘尘，消除异味。

AI智控 为舒适体验加分

这款云米AI全域风空调Space X拥有AI远场语音功能，用户能够通过语音命令控制空调温度、模式以及风量，非常地方便。此外在AI智慧风模式下，空调内的独立温度传感器能够实时感知室内环境温度，并通过AI算法智能调节风力大小、出风温度，避免用户因温度变化过大而产生不适，进一步为舒适体验加分。

编辑点评：

云米AI全域风空调Space X以AI全域风技术解决了传统空调的出风痛点，在舒适体验上给予用户全新的享受。除菌与净化的双加持，更是让空调的出风增添了更多的健康属性。

618活动期间，这款云米AI全域风空调Space X仅售4299元，感兴趣的朋友不妨入手一台。