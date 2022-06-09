618好物推荐：一分钟洗地700次 强化贴地清洁力 云米智能洗地机Cyber Pro

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】近几年来，洗地机是家用清洁电器中的热门产品。据奥维云网(AVC)线上监测数据，洗地机销额由2019年0.6亿元快速增长至2021年48.9亿元;2022年1-4月销额14.3亿元，同比增长62.9%，五一大促期间销额2.8亿元，同比增长32.6%。洗地机稳居行业风口，成为清洁电器唯一正增长品类。

洗地机所具有的拖洗、吸尘功能集成化以及便于用户随心掌控的手持特性，使其成为一款性能优异、干湿垃圾污渍均可高效处理的家庭清洁产品。与清洁电器的另一大品类――扫地机器人相比，虽然洗地机在自动化清洁方面有所不足，但是洗地机更大的吸力、更有目的性的清洁过程等优势让洗地机使用的地面清洁场景更加丰富。

致力于打造【一站式全屋智能】的云米科技将智能场景拓展到地面清洁领域，这款云米智能洗地机Cyber Pro内置了独立无刷高转速马达，能够对地面带来每分钟700转的强劲搓洗;其中的电解水除菌功能，能够自来水快速制备成电解水，无需添加任何消毒剂也能有效清除99%的地面细菌;配备的自清洁功能，能够用户带来更为轻松的清洁体验。

一分钟洗地700次 强化贴地清洁力

在清洁能力方面，这款云米智能洗地机Cyber Pro拥有高转速滚刷，搭载的64000转/分钟无刷高速电机能够以700转/分钟的高转速滚刷强化贴地清洁力，深度处理地面各种污渍。此外，这款云米洗地机的吸力也是相当强大，它拥有12500Pa的超强吸力，配合高转速滚刷，能够达到高转速、高频率的擦洗效果。值得一提的是，洗地机700转/分钟的转速达到了性能强悍与使用优质之间的平衡，在保持高转速的同时兼顾了运行的低噪音，也避免了因为电机转速过快而导致洗地机发热损坏的风险。

自制电解水 除菌高效也环保

这款云米智能洗地机Cyber Pro还拥有电解水除菌功能，洗地机能够通过电解释放出市政自来水中的次氯酸、臭氧等化学物质，深度抑制去除地面细菌，用户只需往洗地机清水箱内注入普通市政自来水以及保证清洁效果的清洁剂，即可得到除菌率达到99%的除菌效果，过程无需添加其他消毒剂，云米智能洗地机Cyber Pro搭载的电解水除菌不仅无毒无异味，也非常环保。

定点喷水洗地 针对性解决顽固污渍

我们在进行地面清洁时，时不时会遇到一些顽固的污渍、例如鞋印、油污、咖啡渍等等，这些污渍往往需要我们弓下腰用力多次拖洗，让人非常受累。这款云米智能洗地机Cyber Pro在高转速、强吸力的基础上，对顽固污渍增加了可视化外置喷水系统，在使用时可以根据地面脏污情况定点喷洒，一键控水，针对性轻松解决地面顽固污渍，免除需要频繁费力擦拭的烦恼。

滚刷冷风风干 省心自清洁

用户“解放双手”需求下，清洁电器能够实现自清洁的功能同样重要。云米智能洗地机Cyber Pro在清洁完成放回基座后可一键开启自清洁功能，分阶段对滚刷以及污水箱内部管道进行清洁，清洁完成后基座会开启冷风吹干滚刷，全程无需人工参与。自清洁进程可以通过APP实时查看，掌握洗地机当前状态。

编辑点评：

云米智能洗地机Cyber Pro强调滚刷转速对于洗地机清洁效果的重要性，以700转/分钟的高转速滚刷强化贴地清洁力，深度处理地面各种顽固污渍。在带来地面洁净的同时，云米智能洗地机Cyber Pro也兼顾地面的除菌，其拥有的电解水除菌模式，不需要添加任何消毒液即可自制电解水除菌，贴心守护全家人的健康。

618活动期间，这款云米智能洗地机Cyber Pro仅需2699元即可入手，感兴趣的朋友不妨选购一台。