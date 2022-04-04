更精准的导航 更全面的“泄密”？ 谈谈扫地机器人的用户隐私保护

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】前段时间，小编对石头科技最新旗舰产品――石头自清洁扫拖机器人G10S的使用体验评测。除了依旧出色的扫吸拖能力之外，石头G10S 的7合一高能基站也给我们带来了不少惊喜，基站上能够实现自动集尘、自动洗拖布、自动补水、基站自清洁、自动抑菌、自动烘干(选配)、自动上下水(选配)功能，进一步解放了用户的双手，让地面清洁变得更方便智能。

让小编印象深刻的，还有石头自清洁扫拖机器人G10S的导航能力。据了解，石头G10S搭载了RRmason 9.0算法，通过LDS高精度建模的能力，能够以仅建图不清扫的模式，完成房间地图的快速构建。在智能算法的加持下，石头G10S就如同装上了“望远镜”，建图过程十分快速又准确。

但是，罗马不是一天建成的，扫地机器人的精准快速导航，也是经过了多年的改良发展。早期的扫地机器人采用的只是陀螺仪导航，这种导航方式是通过碰撞来获取清扫区域，当面前出现杂物时，扫地机器人在碰撞之后可能就只围绕着这一区域进行清扫，其他区域却被它“忽视”。采用陀螺仪导航的扫地机器人清洁效率相对低下，而且容易在碰撞中产生对家具的损坏。而目前大多扫地机器人采用的则是上文中提到的“LDS”激光导航，激光导航主要是利用扫地机器人上搭载的激光测距仪来测量设备和周围环境物体之间的距离，当激光触碰到障碍物时机器内置的传感器能够依照像素序号进行房间地图构建，并实时建图定位清扫。激光导航突破了早期采用陀螺仪导航时漏扫严重、清洁效率低、容易损坏家具等问题，清洁更加智能。一些功能更为全面的扫地机器人，更是在激光导航的基础上配备了视觉导航，通过内置摄像头来观测房间布局，让扫地机器人的建图更稳、规划能力更好。

激光导航

视觉导航

然而，虽然扫地机器人搭载的导航技术让家居地面清洁规划更加智能全面，但是有一个问题我们不得不忽视。扫地机器人建的图保存在哪里？是否只有作为用户的我们看到？扫地机器人的摄像头都能看到些什么？是否还具有除了地面清洁工作外的隐藏视角？一系列疑问，都将问题指向用户的安全隐私保护。

在如今信息流通飞快的互联网时代，隐私信息的个人属性被大大削弱。在虚拟的网络上，个人隐私或信息被泄露，可以说是见怪不怪了。而在我们的实际生活中，接入网络的智能家电或许也在无时无刻的“监视”着我们的生活，使我们的个人隐私信息暴露无遗。

例如，扫地机器人通过导航技术制作的地图，其中包含着用户家中的房屋面积、家具数量等信息，如果这些地图没有得到有效地加密保存，信息被肆意流传，不仅会给不法分子进行盗窃等犯罪活动提供便利，也会给用户的家庭安全带来极大的威胁。

此外，扫地机器人搭载的视觉导航摄像头也是家中个人隐私安全的潜在威胁之一。在早些年的一项测试中，研究人员利用系统漏洞“黑”进了一款扫地机器人的操控页面，并获得其内置摄像头的使用权限。在测试中，研究人员不仅能够录制视频，而且还可以控制摄像头的角度调整焦距，用户的隐私在镜头下展露无遗。

因此我们在使用扫地机器人时，个人隐私信息安全问题不容忽视。不过庆幸的是，我们熟知的扫地机器人品牌，例如科沃斯、石头科技等等，其自身产品以及软件服务端均获得了国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV集团的个人隐私保护认证，在用户隐私安全问题的保护上有相当可靠的保证。所以为了我们自身的个人隐私信息安全，我们在选择扫地机器人时，最好也选择大厂家、靠谱的扫地机器人产品。