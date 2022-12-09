手机耳机等多款新品智慧来袭，一文回顾华为冬季全场景新品发布会

【天极网家电频道】12月9日下午14:00，华为正式召开冬季全场景新品发布会，并带来了手机、手表、耳机以及智能家居等多款新品，致力于打造全场景智能体验。下面，我们一篇文章简要回顾本次华为带来的众多新品。

华为nova 10 SE、华为畅享50z两款手机

首先便是华为nova 10 SE。作为致力于打造年轻用户所喜爱的时尚潮品，新品nova 10 SE依旧延续了nova系列独有的语言设计。机身背部采用了更具标识感的潮美星耀双环，具有极高的辨识度，同时也体现了年轻用户追求时尚精致的生活态度。

机身正面搭载一块6.67英寸OLED直屏，支持P3广色域、HDR显示、90Hz刷新率和最高270Hz触控采样率。高达91.85%的超高屏占比，提供更加广阔沉浸的视野。影像方面，华为nova 10 SE前置1600万像素摄像头，后摄则是采用1.08亿像素主摄，800万像素超广角加200万像素微距组合。同时nova 10系列新品所搭载的全场景RAW域多帧融合算法，可以大幅提升成像画质，带来更加精细的画质呈现。

华为nova 10 SE内置4500mAh电池，支持66W快充。价格方面，华为nova 10 SE 128GB售价1999元、256GB售价2299元，将于12月9日16:08正式开售。

接下来是华为畅享50z。前置500万像素，后置5000万主摄+200万微距+200万景深三摄，高像素模式可以直出5000万高清大片。6.52英寸LCD屏幕，支持侧边指纹识别。5000mAh电池容量，22.5W华为超级快充，充电30分钟即可观影6小时。华为畅享50z手机128GB售价1199元、256GB售价1399元，将于华为商城及各大电商平台开启预售。

华为FreeBuds 5i、WATCH Buds、WATCH GT 3 Pro典藏版三款耳机

FreeBuds 5i是Hi-Res Wireless认证的TWS耳机，支持LDAC高清音频传输，降噪深度达到42dB，并且有深度、均衡、轻度三种降噪模式可选。双连接功能，音频实现设备间无缝流转。一共带来了陶瓷白、海岛蓝、星际黑三个颜色可选，价格599元。

华为WATCH Buds创新使用弹盖式结构，将无线耳机容纳其中，做出了业界首款弹盖磁吸式耳机手表，转轴结构历经十万次开合考验，坚固耐用。

内置耳机，小巧精致。采用全频段微平板单元，满足三重实时听感优化。手表部分则是采用用精钢表壳，搭配钻切按键，彰显刚毅大气之美。WATCH Buds支持80+运动模式，200+专业健康课程，另外，还搭载HarmonyOS 3操作系统，丰富应用满足多种智慧生活场景。华为WATCH Buds价格2988元，12月9日16点08分正式开售。

华为在这次发布会中还带来了WATCH GT 3 Pro典藏版，售价4988元。Watch GT 3 Pro典藏款机身采用全新的亮黑纳米微晶陶瓷工艺，并首次将黑色尖晶石嵌入旋转表冠，视觉享受佩戴体验双重出色。功能方面，拥有专业的运动健康管理，支持高尔夫、自由潜水等100多种运动模式，呼吸健康研究新增肺功能评估及慢阻肺风险筛查，支持ECG心电分析、心率、血氧、科学睡眠监测等多方位健康管理，腕上微信、NFC智能刷卡，带来智慧生活体验。

华为智能体脂秤 3蓝牙版、华为儿童手表5X Pro和华为儿童手表5X

华为智能体脂秤 3蓝牙版支持体脂率、BMI等13项身体数据监测以及专属定制的减脂方案，售价129元。另外还有运动健康APP会员组合款，价格208元，并包含专属柠檬黄配色和一年活力人生会员权益。

全新儿童手表，华为儿童手表5X Pro售价1998元，华为儿童手表5X售价1598元。华为儿童手表5X Pro一块1.6英寸的AMOLED主屏加上1.52英寸副屏，双屏设计使用更加便捷。针对儿童使用，5X Pro还具备离线定位、秒级定位“黑科技”功能，支持精准室内定位、危险区域范围提醒，将安全守护做到极致。另一款儿童手表华为5X，同样采用可翻转可摘取创新形态，支持无网络无线定位和绿色守护功能，以及支持支付、健康码截图等实用功能。

全新智能观影眼镜――HUAWEI Vision Glass

华为在冬季全场景新品发布会还带来了华为首款智能观影眼镜――HUAWEI Vision Glass。

时尚轻盈外观，给人前卫的科技质感。显示方面，HUAWEI Vision Glass采用了2块Micro OLED屏幕，分辨率为1920*1080，并支持90% DCI-P3广色域。120英寸的巨幕投射，为用户打造沉浸的“巨幕”观影体验。HUAWEI Vision Glass还支持与手机、平板、笔记本电脑等设备快速连接，并且针对近视人群，HUAWEI Vision Glass还支持0-500°单眼近视调节。