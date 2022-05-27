“专家”如何调节智能电视画质？这些进阶设置必不可少

作者：Lord_ViTa

上次我们了解了一些电视画质中的简单设置，涵盖亮度、饱和度、色温三种直接影响画面整体观感的方面。而本次我们将会来到智能电视画质设置的进阶领域

首先我们来看专家设置中的对比度调节。一般来说对比度属于屏幕的固有属性之一，具体涵义上表示屏幕最高与最低亮度之比，但在显示效果上通过改变亮度映射关系也可以进行后期调节，与我们常用的Camera RAW、Lightroom等图像后期软件功能相似。调节图像设置中的对比度能够加深黑色、提亮白色，但这一后处理过程也可能对图像细节带来损失，建议仅在小范围内调节。

清晰度不像对比度那样是个十分具体的概念，例如我们可以用最客观的分辨率来衡量显示设备和内容的清晰度，也可以用图像整体的“通透”等主观感受来衡量清晰度，还可以在动态的内容中根据运动模糊程度来衡量清晰度。不过在电视设置中，“清晰度”概括了一大类通过芯片处理、AI计算等方式对图像进行的分辨率增强、边缘锐化、超采样/超解像等操作。

直接调高清晰度，我们会发现图像中物体边缘的轮廓会更加锐利，不同色块之间也会产生较为明显的反差。我们也可以进入专家清晰度设置中进行细节调整，例如将“超解像”功能从关调至强，可以很明显地看到在复杂场景中物体的轮廓似乎被描上了一层边，实现了图像锐化效果。不过这也直接导致了某种程度上的失真，因此建议专家清晰度中的超解像等单项功能也不应过度调整。

随后是黑电平，这项设置在智能电视的领域影响到亮度映射的关系，决定了电视将图像信息中的哪一档亮度设置为原点，也就是“纯黑色”。对电视黑电平进行调整的效果类似于我们在使用LR和Camera RAW进行图像后处理时的“曝光”，当调低黑电平时，图像将会整体变暗，这意味图像源信息中稍高一些的亮度被定义为“纯黑”;而调高黑电平时，图像将会整体变亮，相当于使整张图像的动态范围往高亮度平移了一段。

这两种调整方向分别能够适用于高光画面降低亮度的需求和整体偏昏暗的影视资源提升可观看性的需求，同时相比单纯调整亮度能够保留多一些图像细节，不过也应该注意，过高的黑电平会导致暗场画面泛白、噪点增加等负面观感。

最后要介绍的是进阶色彩偏好的设置，正如我们接触过的多数图像处理软件，它首先将设置范围限定为单色，随后提供色调、饱和度、亮度三种选项，这里我们以绿色的亮度调节为例，可见它能够实现绿色与相关混合色的整体提亮或减暗，同时不影响其他色彩与白色的整体观感。

这项设置在多数情况下都无需我们调整，但起到的作用是在一些存在严重色偏、或者调色力度过大的影视资源中(可能这也是一种创作意图)，对观感不佳的部分进行小范围调整，来达到我们眼中观感舒适，贴近现实的效果

以上就是我们本次介绍的一部分电视进阶画质设置和操作，事实上在不同的电视系统中这些设置项的名称和控制方法、档位等可能都会有不同，但总体上与图像处理的逻辑是相关的。当今智能电视应用了越来越多画质相关的智能算法与功能，逐渐使我们摆脱了此类调整各种参数的细微操作，凭借SoC对图像信息进行的底层分析即时适配、切换不同内容场景，的确能够做到比手动更高效的画质优化。不过在笔者看来，画质终究是由人眼接受、大脑处理、因人而异的主观感受，我们有必要掌握一些相关知识来有效调和这种个体差异。