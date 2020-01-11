三星玩球索尼造车 谁才是CES那个最抓心的“可人儿”

作者：贾桂鹏

【天极网家电频道】每年CES都会给我们带来很多欢乐和惊喜，看着那些我们之前想都没想过的“玩意儿”突然出现在眼前时，那种内心难以抑制的惊讶和兴奋，长久难以平复。但是CES 2020即将结束，终究还是会有些不舍，不过，想到在未来会有机会与这些“玩意儿”亲密接触，还是聊以安慰。

在CES 2020中展示的产品，有一些已量产，另一些只是概念品，但我们很欣喜的看到科技在快速而稳健不断的进步，这就让我们有了更多的动力来报道CES展会。那么这一次，笔者就带大家来看看CES 2020中，我们最喜欢的那些充满了黑科技的“玩意儿”。

可能是有史以来最酷的机器人

相信很多80、90后的朋友，小时候对于变形金刚都有着深刻的印象和情感吧，那时候笔者也磨着家人给买了很多，但是，摆弄来摆弄去就总是那几种姿势，玩着玩着也就厌了。不过，在今年的CES上，笔者竟然看到了一个自己动起来的“擎天柱”，荡漾就涌上了心头。

在CES上一经亮相，这款名叫Robosen T9的机器人就受到了广泛的关注，当它听到“变形”之后，竟然从汽车自动变成了机器人型，笔者都能想到拿到这款机器人的用户，第一次喊出“变形”之后惊讶的神态，太梦幻了，是不是？

但是，这仅仅是个开始，这个重量为1.5Kg的机器人内置了22台可编程伺服电机，控制着它行走、摆姿势、跳舞，甚至做俯卧撑，用户可以通过在设备上编程的手势来进行操作，也可以通过触控屏幕的摇杆和按钮对Robosen T9进行控制。

其实，Robosen T9也并非完美，它身上的塑料质感就让人很难受，这样在用户熟悉它之后，很容易的就把它归类于玩具之中，不过，这还不是它最致命的问题，当你看到它550美元售价的时候，是不是嘴里的脏话就要飙出来了呢？没错，你愿意花550美元买一个塑料玩具吗？

当然，如果攒够了钱，我当然会买，朋友，它可是“擎天柱”，谁还在乎那550美元吗？

三星的小黄球，除了可爱还是可爱

在CES 2020上，除了炫酷，还有可爱，没错，笔者现在要跟大家聊的就是三星的“Ballie”，它也是一个机器人，但是，它和Robosen T9可完全不同，它的感觉像什么呢？像一个小宠物，如果说Robosen T9是“擎天柱”，那么Ballie就是星球大战的“BB-8”。

在三星的会上，Ballie宛如一个精灵般不停的滚动，它机身中包含了摄像头在内的传感器，但是，不用担心，由于特殊的材质，这一部分是不会接触到地面的，所以，不停的滚动一点也不妨碍它完成自己的使命。

有人要问了，它的使命是什么呢？三星放出了一段演示视频，早上，到了起床的时间，窗帘打开，用阳光唤醒主人;等主人上班后，电视自动开启，防止狗狗无聊;这时，主人的手机中出现了家中狗狗看电视的温馨画面，所以能安心工作;有时狗狗不小心打翻了零食，扫地机器人会启动进行清洁;最后，狗狗午休的时候，窗帘自动关闭，让它享受一个闲暇的午后。你猜对了，这一切都是由Ballie一手操作的，而让家庭的每一个成员享受到来自智能的关爱，就是它的使命。

你可以把Ballie理解成是一个管家，它拥有灵敏的计算机视觉以及光线传感器，而且还拥有极强的自主决策能力，最主要它只需要充电就好，不需要付工资。预计Ballie距离正式商用还需要两三年的调试，届时我们期待更智能、更完整的它出现在我们身边。

三星电子消费电子部门总裁兼首席执行官金玄石在CES上表示，在未来的十年，三星将进入到“体验时代”，并且将会以人为本进行创新，让软硬件无缝结合起来，使得人们的生活中充满了具有专属标签的个性化体验。在硬件上，我们从来不担心三星的能力，但是，这次他们在会上频频提到软件和人工智能，也让我们真确的问到了一丝改变的气息。

车只是让索粉尖叫用的

这几年开始，在CES上越来越的汽车厂商都参与其中，像今年奔驰、宝马、丰田都参与其中，并且拿出了自家最科幻的汽车参展，但是今年，他们的风头却都被索尼抢走了，因为在索尼的发布会上，他们悄悄的塞进去一辆完成度极高的车。

索尼的这款车被命名为“Vision-S”，由博士、黑莓、大陆、英伟达、高通等等多家公司共同合作研发而成，在车里融合了由索尼打造的的AI、云管理技术、电信融合为一体的车载系统和他们引以为傲的成像和传感技术，在Vision-S上面。索尼部署了多达33个传感器，可以让用户观察到全景影像。

对于索尼这样一家科技公司进军汽车领域来看，目前传统汽车配件已经渐渐的转向到了电子化，这也正是进入到索尼这样的厂商所擅长的领域中。其实，早在2018年，吉田宪一郎上任索尼CEO的发布会上就表示，他想造出一些可以移动的东西，而2017年10月，索尼也曾推出了概念车SC-1，但这也仅限于概念，它远没有像Vision-S完成度这么高。

不过，现在索尼真的会进入到汽车领域中吗？这个我们要打一个大大的问号，想一想苹果和戴森，都表示要在汽车领域大展宏图，结果似乎的满地鸡毛。苹果和戴森的一筹莫展说明了一个问题，虽然电动车不用制造复杂的内燃机引擎，但是，仍然有很高的技术门槛。所以，索尼真的有勇气孤注一掷造车吗？也许只是为了让索粉有了又一个吹嘘的理由罢了。

写在最后

现在，我们进入到2开头的新十年中，而CES 2020也让我们对未来科技有了更多展望，让我们知道将来会有多美好，让我们理解生活不仅仅是活着。