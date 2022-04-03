视觉+dToF混合方案 科沃斯扫拖机器人以自动驾驶级硬件带来高效清洁体验

作者：Lord_ViTa

激光雷达等dToF(直接测量飞行时间)原理的技术在各类家用服务机器人产品中的应用已趋成熟，而能在工作效率上体现出差异化的关键则是软件算法。我们近期评测的这款科沃斯T10 TURBO配备了高性能dToF硬件，拥有10m探测距离与毫米级的探测精度，而TrueMapping2.0技术使用升级SLAM算法能够带来4倍建图速度提升，无惧大房间与复杂环境挑战，结构简单的小区域更是能够在顷刻间完成建图。

而在整个工作流程中实时运作的避障功能方面，科沃斯T10 TURBO采用了与地宝X1类似的视觉方案，并搭配AIVI3.0人工智能和视觉识别技术使用，它能够准确感知人类、宠物活动、各种地表障碍物，以及识别多种家具类型，搭配3D地图使用时能够实现针对特定家具区域的精准清扫，如沙发、床底、电视柜等等。

而这一功能依赖的硬件基础则是搭载在T10 TURBO正前方的960P星光级摄像头与内置的5TOPS算力AI芯片，这几乎达到了A12芯片的算力水平，同时能够满足L2+级汽车辅助驾驶的性能需求。

一系列优秀的软硬件组合为科沃斯T10 TURBO带来了优异的避障性能，它能够穿行于各种限高、限宽的狭小区域间，同时准确环绕障碍物周边死角进行清洁，拥有很强的环境适应性。

而对于相对开阔阔的区域，科沃斯T10 TURBO则能够规划好最佳路线以较高的覆盖率、较低的重复率进行地面清洁。我们在测试中可以从APP界面看到它的清洁轨迹，在划定好清洁区域的便捷轮廓后，T10 TURBO将会以相对规整的“弓形路线”对开阔区域进行覆盖，提升覆盖率的同时尽可能以直线行进提升清洁的效率。

最后，科沃斯T10 TURBO宽大且采用防滑纹路的驱动轮提供了最大20mm的越障能力，足以翻越一部分地毯、门槛等障碍进行移动清洁。