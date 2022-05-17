TCL Q10G深度评测：你的电视能同时多开多少个程序？

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】随着电视智能与集成属性的逐渐加强，电视的功能也愈加丰富。智能电视搭载了系统、融入了网络并支持应用下载，给予了用户除视听以外的更多样化娱乐体验。在这一过程中，电视所搭载的芯片以及运存内存的重要性被“放大”，成为了判断一款电视产品在性能上表现是否优良的重要指标之一。

近日，天极网评测室收到了TCL电视新产品――TCL 75Q10G，它拥有4GB+64GB行业超大运存内存，支持海量应用下载;全新一代领曜芯片M1加持，搭载了超强四核A73 CPU以及双核G52 GPU，应用任意切换运行无压力。下面，让我们一起来体验一下这款TCL 75Q10G在性能配置上的“硬核”表现。

4GB+64GB大容量 应用下载下到“手软”

相信大家在使用手机的时候，或多或少会经历应用不能下载安装、应用打开运行很慢很卡的问题，这是基于安卓系统下的手机在使用久了之后运存内存不够的“通病”。但是用户对于手机运存内存的释放“轻车熟路”，在便捷的手机操作下，用户只需“上划”强制结束应用程序，释放应用运存;或在手机管家的帮助下，用户只需“一键”删除手机中堆积的缓存以及无用的安装包，释放内存空间。同样的，电视中其实也有运存和内存，电视在使用久了之后(安卓系统下)也会出现因运存内存不够而导致的视频、影片以及游戏加载速度慢、遥控器操作有延迟等问题。但是由于用户在使用电视的过程中并没有清理运存内存的习惯，电视运存内存不足的问题也一直被忽视，因此上述问题大多数被归咎于网络不佳、电视卡顿、运行慢，进而影响用户的使用体验。

这款TCL 75Q10G拥有4GB+64GB行业超大运存内存，以超大容量让用户无需直面频繁清理电视运存内存的烦恼，把更多地时间用在享受TCL 75Q10G所带来的非凡使用体验上。从本机信息中了解到，这款TCL 75Q10G的储存空间共64GB，其中系统储存占4.9GB，其他储存占5.9GB，自带应用储存占832.1MB。除去以上三种储存占用，TCL 75Q10G还剩下52.4G的储存空间可供用户使用。

总储存空间

系统自带应用

可用储存空间

打开应用商店，下载影音栏、教育栏、生活栏以及游戏栏排行榜中所推荐的应用，应用大小在5-200MB不等。经过一段时间的下载安装，小编共下载安装应用118个，然而这仅消耗可用储存空间中的10.1GB。在安装应用的过程中，小编甚至需要在应用商店去寻找还没有安装过的应用，TCL 75Q10G的64GB大内存大到超乎想象。

应用商店

下载众多应用后的可用储存空间

随后我们对TCL 75Q10G的运存进行了测试，在后台仍在继续下载应用的情况下，选取7个用户日常使用较为频繁的应用作为测试目标，使用遥控器分别依次打开后关闭，测试电视是否会出现卡顿、延迟的情况。通过测试我们可以看到，每个应用的打开关闭非常流畅，即使在后台仍有应用下载的情况下也没有出现应用“点不开”的状况，4GB的运行内存相当够用。

应用下载过程

应用切换

领曜芯片M1 应用运行快到“飞起”

好马配好鞍，要判断一台智能电视的性能优良与否，所采用的SoC芯片也是关键。其中，CPU和GPU是SoC芯片上需要着重关注的两个参数，CPU可以理解成智能电视的“大脑”，性能高的CPU在运行应用软件和处理数据方面有着强劲的优势。GPU则是显示画面的核心，主要的作用是处理图像运算、优化屏幕所显示的画面效果。这款TCL 75Q10G采用了全新一代领曜芯片M1，搭载了超强四核A73 CPU以及双核G52 GPU，TCL 75Q10G所带来的精彩，只需片刻等待。

我们也对TCL 75Q10所搭载的芯片性能进行了相应的测试。选取了三个主流的影视应用，分别打开观看电视剧、综艺以及电影片段。首先在应用响应速度上，从点击进入应用到出现应用分页LOGO，所用时间不超过3秒，点开相应影视节目时的响应速度也非常快，画面内容清晰明亮，没有卡顿掉帧的情况出现，细节场景不模糊、色彩对比度高。直接点击遥控器上的“主页”按钮强制退出，再点击下一个影视应用时，响应速度依旧飞快，且画面内容呈现保持一个较高的水准。TCL 75Q10G，满足观影时的随心所欲。

应用响应过程

影片播放

使用体验视频





总结

不管家电产品如何更新迭代，用户的使用体验始终是需要被考虑的问题，用户真正感受到“好用”的，才能称得上一款好产品。而对于电视来说，除了视听体验的“硬指标”，“好用”的范畴还包括在使用时是否流畅、能不能满足更多样化的娱乐需求等方面。这就涉及到电视所拥有的运存内存容量，运存内存容量的大小会直接影响用户的使用体验，电视应用不能安装、观影过程中出现卡顿等问题也大多来源于此，加上用户使用电视时往往没有清理运存内存的习惯，运存内存容量的不够成为了用户在电视是否“好用”评价中的减分项。

TCL Q10G拥有的4GB+64GB行业超大运存内存，支持海量应用随心下载，系统内还自带定期自动清理内存、不常用应用自动卸载功能，让电视的使用流畅性始终保持在一个较高的水平，帮助用户花费更少心思在清理内存方面，更多集中在使用体验上，TCL Q10G的大容量存储让“使用习惯”不再成为体验门槛。接下来还将会有进一步关于TCL Q10G的画质评测，敬请期待。