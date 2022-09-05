上半年激光投影市场出货量28.7万台，同比增长22.2%

作者：饶玉

【天极网家电频道】根据洛图科技最新发布的《中国大陆激光投影市场分析季度报告(China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report)》，2022年上半年，中国大陆激光投影(包括激光电视)市场出货量为28.7万台，同比增长22.2%。

其中家用市场上半年实现了五成以上的增幅，成为整个激光投影市场最强的增长点。今年上半年，家用市场出货量达到19.7万台，同比增长50.1%;在整体激光投影市场中占比达到69%，增长13个百分点。品牌方面，海信以超过32%的份额占据家用市场第一。得益于产品扩容渠道发力，今年峰米市场份额同比增加6个百分点，达到21%。而当贝则是凭借着X3系列快速提升了市场份额，占据19%。

同时，具体就激光电视在工程市场、教育市场、以及商务等细分市场上面的表现来看，上半年工程市场出货量完成4.3万台，同比下降20.0%;教育市场出货量完成2.6万台，同比下降7.4%;商务市场出货量达到2.2万台，同比下降4.8%。

根据洛图科技(RUNTO)预测，2022年中国大陆激光投影市场出货量预计达到80万台，同比增长34%。

就近几年来激光电视市场发展进程来看，作为显示行业的一项新技术，激光电视一直保持着稳步向前的总体态势，在大屏电视这一细分市场之中，激光电视已经开始展现出越来越强的市场竞争力。在以海信为首的行业品牌的推动助力之下，使得这项显示技术逐渐落地走向市场，成为真正的家用级消费产品。

就产品层面上来看，激光电视所具备的大屏显示健康护眼等优势，吸引了不少的用户为其买单。但不可否认的是，在大尺寸液晶产品价格越来越便宜的当下，显然，家用消费级激光电视也就不占据着优势。就整体来看，激光电视的市场份额在稳步扩大，行业保持着一个向上增长的势头。