2022第一季度，厨房小电产品量额同比下降行业持续承压

作者：饶玉

【天极网家电频道】近年来，随着消费水平的提高以及生活方式的改变，有越来越多的年轻消费群体开始为功能丰富的小家电产品买单，如果说空冰洗等大家电产品是用来满足家庭生活功能的刚需品，那小家电产品则可以看做是提升居家生活的次刚需品。

在历经2020年的高速增长之后，进入2021年，小家电行业并没有保持此前的增长态势，在购买需求逐渐回归理性，小家电行业出现了一定程度上的降温。2022年开年以来持续至一季度结束，厨房小家电行业发展持续承压。

据奥维云网(AVC)2022年1-3月累计全渠道推总数据显示厨房小家电(电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机、电蒸炖锅、养生壶、台式单烤箱、空气炸锅)共计13个品类零售额135亿元，同比下降11.1%;零售量5957万台，同比下降13.4%。

在宏观消费环境低迷、原材料价格上涨的背景之下，进入2022年，整个家电行业呈现出负向增长的态势之中，作为家电行业的可选品类，厨房小电在低迷的市场环境之下受挫更为严重。而细分至各个品类的增速情况来看，厨房小家电产品也呈现出一定的差异性。其中，近几年来比较热门的空气炸锅，其市场零售规模逆势增长产品受到消费者的青睐。

如何在疲弱的市场环境之下寻求发展之路，成为了行业厂商需要思考的问题。在当下行业承压的现状之下，一方面，厨房小家电企业积极解决产品使用痛点，带来更优的产品使用体验，刺消费者更新迭代。另一方面，相关企业也进行多方向布局，以此应对大环境下的变化。此外，小家电套系产品也成为了企业布局的一大方向，将产品融入到家居场景中，推出产品套购服务，进一步助力行业升级。