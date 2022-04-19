机构预测 2022年OLED电视将占电视市场的12.7%

作者：饶玉

【天极网家电频道】作为下一代主流显示技术，近年来，OLED显示技术呈现快速增长态势。

市场研究机构Omdia发布了一组数据，根据数据显示，目前OLED电视面板的需求正在稳步上升，OLED面板的年出货量在2021年同比增长65%至740万台。Omdia还给出了非常可观的预测，OLED电视在高价位电视市场的占比将从2021年的35.7%增长到2022年的42.1%，2022年OLED电视将占整个电视市场的12.7%。

同时，群智咨询预测，OLED电视面板2022年全球出货量将达1050万片;OLED显示器面板预计2022年出货30万片。

与LCD(液晶)技术有着本质上的区别，OLED没有背光源，每个像素可以独立发光。OLED显示屏幕具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电等特性，在画面以及色彩的表现上，OLED拥有着LCD所无法比拟的优势。在显示黑色画面时，OLED能够实现纯粹黑色和无限对比度，OLED显示面板还可以实现卷曲、透明、折叠等形态。

OLED显示技术将广泛运用于智能手机、VR、可穿戴设备、电视机、平板电脑、智能汽车等。近几年来，国产面板厂商加速OLED显示领域的布局，产业空间将进一步扩张。当下，OLED显示面板技术已经十分成熟，成为显示行业主要的增长动力。与传统的液晶电视产品相比，OLED电视依然属于高端产品，其价格相对较高，而伴随着OLED面板良品率和产能不断提高以及产品价格的下降其产品价格也将逐步下探，也将进一步推动着OLED电视产品的普及速度。