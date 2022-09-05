IFA 2022松下展出一款55寸无线OLED电视

作者：饶玉

【天极网家电频道】近日，在IFA 2022上，松下展出了一款高端概念OLED电视。令人兴奋的是，松下该款电视采用的是面板和连接独立的无线接口实体，这也就意味着它是通过连接盒进行无线数据传输，免除了复杂线缆所带来的实用美观上的问题。

据了解，这种高速无线连接，支持通过WiFi将4K图像传输到面板。与此同时，在日常使用中，你可以将这个外部的盒子放置在任何地方，不会影响到使用。当然，这款电视机仍然是需要一根电源线连接的，因此它并非完全无电缆且没有限制，不过用户可以将这根内置电缆盘绕至电视后部，可以在家中快速移动它，同时无需钻孔和购买壁挂支架。

事实上，这种无线连接技术并非首次看见。早前，在三星QN95B等型号的电视产品中就可以见到带有单根电缆的外部连接盒的应用，尽管在当下的市场之中，这种无线适配器非常小众，但是也是可以购买到的。

用户可以通过这种连接盒进行无线数据传输，与此同时，松下的这款电视也配备了相关接口，包括两个HDMI 接口和两个USB接口，其中一个HDMI 接口支持eARC传输音频，一个HDMI接口支持4K 120帧画面传输。其它方面，松下此次展出的OLED电视主要采用了55 英寸OLED屏幕，机身重量为10kg，整体看上去比较轻薄。

这种面板和连接独立的无线连接盒，使得电视的放置减少的杂乱电源线的限制，可以将电视放置在除电视柜之外的地方。同时，纤薄的OLED电视进一步增加了家居整体的现代美观。这种无需多余电线的存在，让家庭电视的使用更加方便拥有更多的可能性，无线连接盒也或将应用于更多未来电视产品。