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买前必看！天猫3.8女神节活动攻略

2022-03-03 14:30:44 作者：饶玉

  【天极网家电频道】给母亲一束鲜花，让母亲幸福安康;给妻子一束鲜花，让妻子永葆青春;给女儿一束鲜花，让女儿美丽如花。

  一年一度的女神节又要来啦，你准备好送妈妈送女朋友送闺蜜的节日礼物了吗？这两天，小编注意到了今年天猫平台上线的女神节促销活动，除了红包、满减等优惠，今年天猫又带来了丰富的玩法，有想要买买买、薅羊毛的朋友们可不要错过这篇攻略哦。

  天猫3.8节活动时间：

  (一)预售

  1、定金支付时间：2022年2月27日20:00:00-3月4日17:59:59

  2、尾款支付时间：3月04日20:00:00-3月8日23:59:59

  (二)现货

  2022年3月4日20:00:00-3月8日23:59:59

  天猫3.8节活动玩法：

  一、满减

  跨店满减使用时间：2022年3月4日20:00:00至2022年3月8日23:59:59

  跨店满减使用规则：

  1、天猫跨店满减支持在天猫天猫国际平台中已设置跨店满减玩法的活动商家店铺进行使用。每满200减20

  2、跨店满减适用不同商品、不同满减条件及最高可优惠金额，具体以商品详情页“满减”为准;跨店满减可以叠加使用，上不封顶;跨店满减在单店使用需满足满200减20的条件才能抵扣。若多家店铺满减档位一致，跨店满减则可跨店凑单使用。

  二、红包

  红包发放：3月2日10点-3月8日

  红包使用：3月5日-3月8日

  2022年天猫3.8节淘宝超级红包开始时间是从2号的10点开始，不定期发放面额较大的惊喜红包，消费者可在指定时间进入超红页面领取红包。包含拼手速、拼手气等，发完为止。

  三、限时优惠

  1.(大牌限时优惠)活动时间 3.1-3.3

  2.(9.9元限时秒杀)活动时间3.2-3.4

  3.(甄选好礼3折起)活动时间3.4-3.8

  4.(1元抽联名潮品)活动时间3.4-3.8

  5.(买一享N)活动时间3.4-3.8

  6.(好物限时5折)活动时间3.10-3.12

  除跨店满减、活动商家将不定时开展更多促销互动或玩法，活动期间，天猫还限时限量的发放不同程度的优惠福利，具体玩法及优惠福利敬请关注活动页面及相关规则哦。

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饶玉

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