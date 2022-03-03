买前必看！天猫3.8女神节活动攻略

作者：饶玉

【天极网家电频道】给母亲一束鲜花，让母亲幸福安康;给妻子一束鲜花，让妻子永葆青春;给女儿一束鲜花，让女儿美丽如花。

一年一度的女神节又要来啦，你准备好送妈妈送女朋友送闺蜜的节日礼物了吗？这两天，小编注意到了今年天猫平台上线的女神节促销活动，除了红包、满减等优惠，今年天猫又带来了丰富的玩法，有想要买买买、薅羊毛的朋友们可不要错过这篇攻略哦。

天猫3.8节活动时间：

(一)预售

1、定金支付时间：2022年2月27日20:00:00-3月4日17:59:59

2、尾款支付时间：3月04日20:00:00-3月8日23:59:59

(二)现货

2022年3月4日20:00:00-3月8日23:59:59

天猫3.8节活动玩法：

一、满减

跨店满减使用时间：2022年3月4日20:00:00至2022年3月8日23:59:59

跨店满减使用规则：

1、天猫跨店满减支持在天猫、天猫国际平台中已设置跨店满减玩法的活动商家店铺进行使用。每满200减20。

2、跨店满减适用不同商品、不同满减条件及最高可优惠金额，具体以商品详情页“满减”为准;跨店满减可以叠加使用，上不封顶;跨店满减在单店使用需满足满200减20的条件才能抵扣。若多家店铺满减档位一致，跨店满减则可跨店凑单使用。

二、红包

红包发放：3月2日10点-3月8日

红包使用：3月5日-3月8日

2022年天猫3.8节淘宝超级红包开始时间是从2号的10点开始，不定期发放面额较大的惊喜红包，消费者可在指定时间进入超红页面领取红包。包含拼手速、拼手气等，发完为止。

三、限时优惠

1.(大牌限时优惠)活动时间 3.1-3.3

2.(9.9元限时秒杀)活动时间3.2-3.4

3.(甄选好礼3折起)活动时间3.4-3.8

4.(1元抽联名潮品)活动时间3.4-3.8

5.(买一享N)活动时间3.4-3.8

6.(好物限时5折)活动时间3.10-3.12

除跨店满减、活动商家将不定时开展更多促销互动或玩法，活动期间，天猫还限时限量的发放不同程度的优惠福利，具体玩法及优惠福利敬请关注活动页面及相关规则哦。