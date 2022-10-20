秋季家装看过来 好看好用好清洁的华帝烟灶套装

【天极网家电频道】转眼秋天已经来到，秋高气爽空气流通快，是家庭装修的好季节。厨房是家装的一个重点，一般都会购买新的性能好的抽油烟机、燃气灶，以提升生活品质。

厨房家电的选购有一个要点是要注意空间，毕竟一般厨房灶台空间都有限。传统的中式、欧式吸油烟机，机身较大，比较占用厨房橱柜空间，在使用时也容易碰头，痛点不少。华帝有一款新品吸油烟机J6019，采用伸缩拢烟腔设计，机身比橱柜还要薄，使用时不易碰头，机身可以隐在橱柜里，节省厨房空间，还可适用多种安装方式。

华帝J6019H油烟机

华帝J6019H油烟机，设计风格简洁典雅，适合现代厨房。机身主体采用耀夜蓝玻璃面板，顶部则是采用金属拉丝的不锈钢板。不管是玻璃面板还是不锈钢板，都容易清洁，这是华帝三好标准之一。华帝这三好标准，即是指其“好用、好看、好清洁”的产品理念，倡导功能美学、理性科技、以人为本。

这款烟机设计为超薄机身，好看而且好用。它关机时厚度仅215mm，与厨壁紧贴，排烟时厚度也才330mm，与厨房吊柜厚度契合。超薄机身增加了灶台上的空间，不遮挡视线，不容易磕碰到头。同时，超薄机身也使安装不受限制，无论是新厨房添置烟机，还是旧厨房升级换新，无论是平嵌、升嵌、组合、独立等橱柜环境，都可轻松安装。

华帝J6019采用近拢吸设计，吸烟口离烟源更近，排烟效率高。它内置直流变频电机，可以提供25m3/min的大风量以及1050Pa超大静压，吸力强劲，不惧公共烟道阻力。此外，这款油烟机还有智感恒吸功能，烟机使用AI算法实时监测公共烟道阻力，自动调节合适的风压风量，以应对高峰期公共烟道的阻力，防止油烟倒灌进自家厨房。

这款烟机有挥手控烟功能，我们从左往右挥手，划过触控屏两侧的手势识别区，就会开启烟机智感恒吸及照明;左往右挥手，可开启3分钟爆炒档。再从右往左挥手，就可关机。它还有NFC功能，用有NFC的手机轻碰烟机的NFC标识，就可快速识别型号、产品信息、使用方法，获取24小时专业人工客服协助。

清洁是油烟机的重要功能。华帝J6019H油烟机搭载V-Clean易洁系统Max，包括蒸水洗、清洁提醒、纳米易洁油网、快拆油网、分段式油网等技术。蒸水洗即用高温蒸汽及高压热水将内部固态油垢软化分解为液态油脂，然后持续冲洗、甩油风干，过程全自动。用户只需要装上蒸水洗配件，一配打开，无须清洁。

华帝J6019H的油网采用卡扣式速拆结构设计，轻轻一拉就可拆卸下来清洗，安装回去也简便。油网分为两段式，可轻松放入水槽清洁。油网表面纳米涂层，有荷叶疏水不沾效应，油污不易粘附，可轻松擦除。

华帝BZ8355B燃气灶

跟这款烟机搭配的是华帝燃气灶BZ8355B，组成套装。作为套装产品，它的同样采用耀夜蓝外观，给人感觉宁静肃穆，与烟机整体配合，使厨房显得奢华时尚。玻璃面板的质感。900*480mm的超大玻璃面板，与烟机尺寸平齐，有一体感。玻璃厚度为4mm纤薄设计，突破行业平均6mm厚度局限，使面板与灶台更融合不突兀。磐晶面板采用航天工艺级玻璃强化技术，耐高温性能比普通钢化玻璃提升63%，耐冲击性提高30%，更耐热、抗碱、抗酸、耐腐蚀、更安全。此外，金丝圆环火盖、雅致银旋钮，都有更高品质，更具美感。

火力方面，这款燃气灶沿续了华帝经典的鸳鸯灶设计，左右分区烹饪。右边炉头采用三层进氧燃烧技术，0.7-5.2kW宽幅火力，73%一级热效率，即可旺火爆炒，又能文火焖炖。左边炉头采用第四代聚能燃烧技术，微焰+光波双重加热，温度更高加热更快，温度最高可达近1000℃;10000个微焰火孔分布均匀，食材受热也更加均匀，适合煎炸炒菜式，同时有81%一级热效率，高效节能。

清洁方面，华帝BZ8355B燃气灶表面采用纳米涂层，油污不易粘附，轻松擦除。燃烧器采用可分离式结构设计，溢锅产生污垢后可方便拆卸清洁。它还有防腐蚀盛液盘，内凹盛液盘设计可防止溢出物外流，黑色亮面搪瓷工艺可防腐蚀、易清洁。在安全方面，华帝BZ8355B拥有脉冲点火、离子熄火、童锁保护等保护措施。

华帝J6019油烟机目前主要在线下店销售，零售价约6699元。华帝BZ8355B燃气灶线下零售价约3999元。整体的烟灶套装称为魔尔套装，在线下门店有售，应该会便宜一些。

总的来说，华帝J6019+BZ8355B这一烟灶套装，设计典雅，颜值颇高，在“好看”上达到了现代厨房的审美高度。实用性也强，不管是排烟性能、使用操控，还是火力系统，都属于同类产品的高端水平，当然好用。清洁方便，纳米涂层等高科技使油污可轻松擦除，更有蒸水洗功能，免除用户动手的辛劳。有兴趣的朋友可以到线下卖场、华帝专卖店体验。