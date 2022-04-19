视听体验后的突破口？ 看看康佳智慧场景屏A6 APHAEA Pro在电视交互上的新变化

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】据奥维云网预测数据显示，2022年第一季度中国彩电市场零售量规模为903万台，同比下降8.8%;零售额规模为280亿元，同比下降10.1%。中国彩电市场开局艰难，亟需寻求变革之路。

数据来源：奥维云网

长期以来，人们对电视的使用大多仅停留在“看”的层面，画质、音效等视听体验上的提升上也是电视厂商优化升级的主要思路。然而随着移动互联网的迅猛发展，游戏、购物、网课、音乐、健身等多样化需求被表达，使用更为便捷的手机、平板电脑等智能终端设备成为了人们娱乐的新宠。与之带来的是人们的视听需求逐渐削弱，主打视听体验的电视也逐渐在家庭娱乐场景中“失宠”。

面对智能移动终端设备来势汹汹的“挑战”，电视也不得不在交互功能上进一步进行优化。近年来，场景细分成为电视行业非常突出的发展趋势。比如疫情时期的网课场景，催生了网课电视、学习电视、教育电视等场景细分类电视的推出，进一步满足了家中小孩的学习使用需求;此外社交场景也能够在家中实现，通过社交电视，我们能与亲朋好友一起体验视频通话，并且能够通过摄像头进行视频交互、安防看家、AI健身等功能，更多个性化的需求也能在电视中被满足。

早日，康佳在春季新品发布会上发布了智慧场景屏APHAEA A6 Pro，将电视的交互功能更深度地融入当今用户的日常生活领域，积极拓展更多细分场景，通过新场景、新生态、新交互在满足用户对电视的非影视功能需求的同时让他们感受更为极致的体验。

在场景体验上，康佳智慧场景屏APHAEA A6 Pro拥有自由拼屏功能，在排布方式上拥有1:1拼接、大屏拼小屏、横屏拼竖屏、画中画等多种选择，不同内容能够一屏同显，多种画面场景个性化自由体验。

基于ME柚OS的搭载，康佳智慧场景屏APHAEA A6 Pro还拥有海量应用、生态兼容的特点，具有多人会议、网课等功能的APP也能够在大屏上正常使用，给予用户更清晰沉浸感更强的即时互动大屏体验，解锁课堂、家长会等更多细分场景。

此外，康佳智慧场景屏APHAEA A6 Pro还在操控方式上带来了多维升级，拥有Touch触控、空鼠操控、手机同屏操控、远场语音操控、传统遥控等多种遥控，同时还可以兼容市面上大部分键鼠。康佳APHAEA A6 Pro还能通过手机同屏镜像操控电视，用户可以在手机上同步查看电机页面，手机电视联通交互，支持远程操控，大大提升了使用的便捷性。

场景体验的深度挖掘是未来电视行业优化升级的新风向标，只有通过不断开发硬件层面的新显示技术以及软件层面的新交互系统，才能更好地满足用户的深层诉求。在未来期待更多具有独特优势的差异化电视产品的出现，让人机交互拥有更多选择。