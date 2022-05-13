疫情伴随着发展的时代 老牌厂家表现如何？关注索尼2021财报一角

作者：Lord_ViTa

应该说，从2020年至今，智能电视领域发生了许多有利于消费者的变化，包括液晶技术方面的各项升级，背光分区技术的普及，显示面板价格的整体下降，OLED电视价位下放到更亲民的层次，OTT技术和线上流媒体大发展，等等。虽说全球普遍性地遭遇了疫情冲击，导致电子产品的制造和消费都遇上许多阻碍，但当下人们能用更有说服力的价格获得更优质的看电视体验，这是难以辩驳的事实。

新形势下的电视行业诞生了一些新生代品牌与产品线，它们往往热衷于采用新技术、创造新玩法，同时尽可能以优势价格同老牌厂家展开竞争，并将这种性价比乃至“质价比”通过几乎一切方式展现给潜在的受众。不过我们将老牌称之为老牌，意味着即使“新势力”会为消费者提供更吸引人的新技术、新场景和更实惠的价格，我们也总是将这些我们从很久以前就熟悉的品牌纳入备选。前几天，索尼这个家庭影音领域的“老牌”厂家就发布了2021年度财报，让我们一起看看其中透露了一些什么细节。

从上图表格中我们可以看到索尼将业务划分为七个部分，包括游戏与网络服务(G&NS)、音乐、影视、电子产品与解决方案(EP&S)、影像与传感解决方案(I&SS)、金融服务与其他。其中电子产品与解决方案业务已于今年四月更名为娱乐、技术与服务业务(ET&S)，索尼电视等硬件的销售就归于此类。

再来看看具体的数字(单位是十亿日元)，我们可以看到在2021 财年的99215亿日元总销售收入中，电子产品与解决方案业务以23392亿日元占据了约23.6%，仅次于游戏与网络服务提供的27.6%，算是相当大的占比。这也与此业务版块的广泛性有关，我们日常生活中能购买到的各种索尼数码产品，包括索尼电视、微单相机、耳机、音箱、投影、智能手机等等创造的销售额都在这个范围内。我们也不能忘记其中的营业利润部分，整个2021财年索尼营业利润为12023亿日元，而电子产品与解决方案业务提供了其中的2129亿日元，约占其中的17.7%。

可以看出，电子产品与解决方案的销售为索尼提供的利润基本持平其它销售额更低的业务，如音乐、影视、半导体等，且相比游戏方面的利润低了约38%――以销售额仅低约14.6%为前提，这似乎能让人想起从前的一个传说：索尼的硬件是亏本卖的。

这个观点源自游戏主机PS3的时代，据称在售价相对较高的PS3首发时期(599/499美元)，有市场研究机构对其进行拆解研究后指出一台PS3的物料成本在800美元以上，而后续PS3随着一些小换代售价降低至399美元，似乎更加坐实了索尼“亏本卖主机”的说法。

很长一段时间以来，以上观点和论证都没有被“实锤”，但“亏本卖”这个比较极端的观点其实能反映出索尼的一部分盈利结构方向：做游戏/软件/音乐/影视/网络服务确实比做硬件赚。但索尼的两种硬件业务：消费电子与半导体确实都有其存在的必要性，前者提供索尼软硬件生态的基础，后者为索尼自身与行业提供尖端技术。哪怕是时常被调侃“做手机就是图一乐”的前・索尼移动，也在坚持每年推出新品Xperia系列智能手机，在全球范围内有不少粉丝，并且其搭载的索尼在影音、影像方面的技术能够潜移默化地向消费者介绍其他索尼产品。

最后回到我们的主题智能电视上，索尼在财报PPT中其实已经指出，娱乐、技术与服务业务收入的提升，其实得益于电视与数码相机产品组合优化带来的销售额提升，以及积极的汇率影响，这种提升甚至抵消了单位销售数量下降的影响，使销售利润大涨851亿日元。报表细节数据显示，电视子品类销售额同比上一个财年增长了21.1%，同时在整个业务分类中销售额占比维持三分之一以上。

总体来看，包括智能电视、智能手机、数码相机等在内的索尼硬件业务在疫情反复冲击下的2021财年表现尚可，不过索尼自己也在财报PPT中对接下来的2022财年状况作了比较悲观的预测：包括部分业务销售额增长幅度的下降，整体利润缩减等等。可以看出疫情对原料、运输、劳动力等产业链因素，以及对消费力、消费意愿带来的影响都十分复杂且深刻，我们只能继续期望疫情在全球范围内能够得到控制，自由自在地出行、娱乐、消费的那天早日到来。