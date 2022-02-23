逐渐摆脱“人工智障” 行业升级背景下的扫地机器人还需要时间

作者：饶玉

【天极网家电频道】从“人工智障”到“智能清洁”，扫地机器人一直在前进。

毋庸置疑，清洁电器是近几年来家电行业最为火爆的赛道之一，区别于其他家电品类的机海战术，清洁电器以扫地机、吸尘器及洗地机为首的明星单品备受欢迎。

据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，清洁电器在2021年1月-11月份的零售额为278亿元，同比增长了30.7%，零售量为2656万台，同比增长了3.1%。具体来看，无线吸尘器、扫地机器人、洗地机1-11月份的市场零售额占比分别达到了27.6%、39.1%、17.8%，三者占据清洁电器全渠道市场规模的84.5%。

2020年清洁家族新品洗地机横空出世，紧接着行业迎来爆发性增长，一时间成为炙手可热的明星产品，但这一切也并没有遮挡属于这个自动清扫机器人的光芒。对于扫地机器人的未来发展，多方对其持乐观态度。

在消费品质升级以及新兴消费群体崛起的背景之下，解放双手自主清洁的扫地机器人当仁不让成为“懒人经济”盛行之下的最热品类，同时，扫地机器人也是智能家居中十分重要的生态链产品。

回顾近年来扫地机器人的前进道路，产品的技术创新突破是其行业发展的脉络同时也是关键，作为一种智能化软硬件结合的清扫产品，如何更好的提升用户的使用体验成为行业发展的共识。

2002年，iRobot转型家用清洁机器并进行首次尝试推出Roomba扫地机器人，产品上市后的强烈市场需求开启了扫地机器人的快速增长的篇章。与此同时，关于扫地机产品在清扫的过程中随意乱跑，没有办法实现全局清扫、经常碰到家中桌面墙角，被电线缠绕等问题接连出现，一时间，这个可以摆脱自己动手打扫的清洁机器人被吐槽是人工智障。

由于产品无法精准定位，在随后的几年时间里，不少科技公司开始研究规划式扫地机器人，解决扫地机在定位和清扫上存在的问题。从随机式清扫时代-灯塔定位到规划式清扫-摄像头定位，再到规划式清扫-激光扫描定位，通过改进扫地机产品的清洁及定位技术，解决以往扫地机器人在地面清洁时遇到的障碍、重复清扫等问题，目前，高精度的激光导航系统搭配摄像识别系统，或者3D结构光识别技术，使扫地机器人拥有更强的路线规划能力和避障能力。

自动化技术的可移动装置，与有集尘盒的真空吸尘装置，配合机身设定控制路径，在室内反复行走，完成拟人化居家清洁效果。随着机器人核心技术趋向成熟，各大厂商也开始在产品形态和功能上改进，比如，增加双吸尘盖、自动洗拖布、洗拖一体、集尘盒可水洗功能的扫地机器人击中了很多用户的需求痛点，也成为了当下扫地机器人最热门的功能创新。另外，扫地机的续航能力、吸力、噪音等性能也在改进，不断提高扫地机器人的使用体验。

能够解放用户双手，可以进行自主智能清洁的扫地机器人受到了年轻人的喜爱。在现代城市家庭中，扫地机器人是常见的智能家居设备。当下，扫地机正处于行业升级的背景之下，聚焦于技术创新和产品研发，仍是推动行业迈入新阶段的主要动力。在渗透率相对较低的现实情况中，扫地机器人还需要时间!