一分钟洗地700次 干湿垃圾全面清洁 云米智能洗地机Cyber Pro评测

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】在品质化的生活追求以及常态化的疫情防控的影响下，消费者对家庭清洁的需求快速提升，在一定程度上也助推了清洁电器的蓬勃发展。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2021年清洁电器全渠道零售额309亿元，同比增长28.9%;零售量高达2980万台，同比增长的2.6%。其中，洗地机和扫地机器人成为清洁电器增长的双引擎。从清洁特性来说，洗地机和扫地机器人各有千秋。扫地机器人适合更“全面”的全屋清扫，而洗地机则在面对一些局部、临时的清洁时更具优势。

近日，天极网评测室收到了云米科技的“明星”产品―― 云米智能洗地机Cyber Pro。它内置了独立无刷高转速马达，能够带来每分钟700转的强劲搓洗;拥有的电解水除菌功能，洗地机能够将自来水快速制备成电解水，有效清除99%的地面细菌，强擦地的同时也能净除菌;搭载的创新可视化外置喷水系统，洗地机能够根据脏污状况定点喷洒，手动点喷软化地面顽固污渍，带来更为轻松的清洁体验。下面，天极网评测室将对这款云米智能洗地机Cyber Pro进行详细测评。

外观设计

在外观设计方面，云米智能洗地机Cyber Pro结合时尚质感和家居风格推出限定尼莫兰机身，整体线条非常流畅，简约之余不失时尚科技感，能够适配大部分家居场景。机身采用了略带磨砂感的材质，便于打理和清洁。

云米智能洗地机Cyber Pro

机身上部是安装拆卸的金属连接杆，安装时对准圆形插孔装入，听到“咔嗒”一下后即表示安装完毕。拆卸则可以通过使用稍尖锐的物体戳入机身背面的圆形小孔，并用力向上提拉金属连接杆，即可进行对金属连接杆的拆卸。但是，由于金属连接杆底部拥有连接控制洗地机的USB接口，为了避免影响USB接口的接触灵敏度，小编建议金属连接杆在安装之后最好不要频繁拆卸。

金属连接杆

金属连接杆拆卸

金属连接杆的顶部是符合人体工学设计的握把，握把上拥有开关、模式切换以及喷水三个功能按键。

金属连接杆把手

功能按键

机身的中部是实时显示洗地机运行状态的LED显示屏，配合机身背部实时播报运行状态的语音喇叭，带来清晰贴心的屏显、语音双重提示。

LED显示屏(当前为充电状态下)

语音喇叭

显示屏的两侧是语音以及自清洁按键。

语音按键

自清洁按键

显示屏的下方是容量740ML可拆卸的污水箱，向下按压污水箱卡扣后向外拉出即可将污水箱拆卸。

污水箱

污水箱取出后可以看到污水箱的上部配备了一个滤芯，滤网能够有效过滤多种杂质，防止洗地机在工作时产生二次污染。滤芯两侧是云米智能洗地机Cyber Pro的脏污感应器，能够实时检测污水箱脏污程度，提醒用户倾倒并清洁污水箱。

污水箱―滤芯与脏污感应器

清水箱位于洗地机的背面，在容量上同样具有740ML，配合配备的地面清洁剂注入自来水使用。

清水箱与污水箱

清水箱注水口

回到机身正面，污水箱的下方是云米智能洗地机Cyber Pro的主要清洁模组，滚刷盖板支持拆卸，同时握住滚刷盖板卡扣轻轻按压后向上提拉，即可打开盖板。盖板上搭载了可控喷水系统，着重应对地面顽固污渍的清洁。

清洁模组

可拆卸滚刷盖板

滚刷采用了软绒材质，对家居木质地板的清洁非常友好。滚刷同样支持拆卸，滚刷左侧拥有一个拉环，一掰一拉即可轻松取出滚刷。

软绒滚刷拆卸拉环

此外，云米智能洗地机Cyber Pro还配备了一个充电收纳座，洗地机完成清洁工作后可在此进行充电或自清洁。两个外加的收纳座配件可自行安装，用作摆放地面清洁剂、清洁刷、滤芯等其他清洁配件。

充电收纳座

清洁配件摆放

背面结构

充电收纳座的背面则是电源插口以及相应的产品标识。

功能介绍

超高转速滚刷 一分钟洗地700次

受与吸尘器相似的外形、功能、使用方式等固有印象的影响，我们很容易将洗地机当成是吸尘器来看待。因此消费者在对洗地机进行清洁能力的判断时，吸力也相应地成为了首要标准。

但是决定洗地机清洁力的第一核心要素不是吸力，而是滚刷转速。滚刷转速对应了洗地机的“刷洗”功能，洗地机拥有高转速的滚刷才能有效对地面的干固污渍进行深度清洁。

这款云米智能洗地机Cyber Pro就拥有高转速滚刷，其搭载的64000转/分钟无刷高速电机，保证大吸力的前提下，还能够以700转/分钟的高转速滚刷强化贴地清洁力，深度处理地面各自顽固污渍。

当然了，吸力对于洗地机来说也不是“一无是处”。云米智能洗地机Cyber Pro还拥有12500Pa的大吸力，配合高转速滚刷，能够达到高转速、高频率的擦洗效果。此外，洗地机700转/分钟的转速达到了性能强悍与使用优质之间的平衡，在保持高转速的同时兼顾了运行的低噪音，也避免了因为电机转速过快而导致洗地机发热损坏的风险。

自制电解水 高效深度除菌

地面除了看得见的污渍，还有看不见的细菌，如何在去污的同时兼顾除菌，是洗地机功能升级的重要方向之一。云米智能洗地机Cyber Pro特别拥有电解水除菌模式，通过电解释放出市政自来水中的次氯酸、臭氧等化学物质，深度抑制去除地面细菌。在电解水除菌模式下，用户只需往洗地机清水箱内注入普通市政自来水以及保证清洁效果的清洁剂，即可得到除菌率达到99%的除菌效果，过程无需添加其他消毒剂，云米智能洗地机Cyber Pro搭载的电解水除菌不仅无毒无异味，也非常环保。

电解水模式运行中

定点喷水洗地 省心处理顽固污渍

对于热爱烹饪的家庭来说，厨房地面的清洁一直是个烦心事，烹饪时滴落或飞溅到地面上的油污、酱料，在干固后非常难清理。云米智能洗地机Cyber Pro在针对顽固污渍的清理上，搭载了创新可视化外置喷水系统，能够根据脏污情况定点喷洒，一键控水，针对性轻松解决地面顽固污渍，免除频繁费力擦拭的烦恼。

定点喷水口

6mm贴边滚刷 不留卫生死角

云米智能洗地机Cyber Pro在滚刷设计上也进行了全新升级。据官方介绍，云米创新超窄贴边滚刷设计，可以紧贴墙边和家具的拐角处进行擦洗，贴合间隙不超过6mm，有效避免了家居地面中一些不易察觉的卫生死角堆积灰尘、滋生细菌的问题。

AI智能洗地 智能感应脏污

AI智目洗是云米“全屋智能”的核心体现之一。云米智能洗地机Cyber Pro同样结合了云米特有的AI智目洗功能，洗地机能够智能识别并实时反馈脏污程度，自动调整水量和吸力，减少换水频率和电量消耗，提升清洁效率。

此外，污水箱内还拥有光流水位感应，可以实时检测污水桶水位状态，满污水时自动语音、屏显实时提示倾倒。

污水箱清洁提醒

自清洁基座 冷风风干滚刷

自清洁已逐渐成为清洁电器的“必备功能”。云米智能洗地机Cyber Pro在清洁完成放回基座后可开启自清洁功能，首先通过自制的电解水对污水箱内部管道、滚刷进行清洁，清洗完毕后基座会开启冷风吹干滚刷，全程无需人工参与。

滚刷自清洁

污水箱管道自清洁

此外，连接云米APP客户端，我们还能够在手机上实时查看洗地机的清洗工作状态，一键切换清扫模式，非常地智能方便。

自清洁

风干

除菌模式

吸水模式

清洁测试

为了验证云米智能洗地机Cyber Pro的实际清洁能力，小编针对洗地机的功能准备了脏污程度不同的清洁测试。

在测试开始前，首先往云米智能洗地机Cyber Pro的清水箱中按比例加入一定量的地面清洁剂和自来水，重新安装好清水箱后，准备开启清洁。选择电解水模式后可以看到清水箱内闪着蓝光，洗地机开始自制电解水。

自制电解水

干垃圾吸附测试

干垃圾测试主要是检验云米智能洗地机Cyber Pro对较大固体的清洁效果。在地上撒上一些大颗粒杂粮以及菜叶，测试它们是否能够被洗地机有效吸附。

通过测试我们可以看到，地面上的杂粮以及菜叶仅在一个推拉来回便被吸入洗地机内，而且也没有出现“垃圾”被打飞的情况，云米智能洗地机Cyber Pro对较大固体的清洁效果不错。

湿垃圾擦洗测试

湿垃圾测试主要是检测云米智能洗地机Cyber Pro对液体污渍的清洁效果。往地面倾倒些许牛奶与八宝粥，可以看到洗地机很快就将地面上的牛奶与八宝粥拖干净，地面上基本没有残留，近距离观察也没有很明显的水痕。

吸水测试

此外，云米智能洗地机Cyber Pro新增了吸水模式。洗地机在吸水模式下能够只吸不洗，实现干湿两用。在地面倾倒大面积的可乐，开启吸水模式，可以看到可乐也是很快地就变洗地机所吸入。

小编还测试了云米智能洗地机Cyber Pro对地毯的清洁，往地毯上撒下碎纸屑，开启只吸不洗的吸水模式，洗地机很流畅地就将碎纸屑吸入，且地毯上没有明显的拖痕。

经过一段时间的清洁体验，云米智能洗地机Cyber Pro发出了污水箱需要清洁的屏显与语音提示，小编将污水箱拆出，观察污水箱内的情况。取下污水箱上盖后，可以看到云米智能洗地机Cyber Pro的污水箱采用固态液态垃圾分离处理的设计，我们只需要将固态垃圾和液态垃圾分开倾倒即可。

随后我们可以将洗地机放回充电收纳座开启自清洁功能。在自清洁过程中，我们可以看到滚刷高速旋转，在大概150秒后完成自清洁。

自清洁结束后，云米智能洗地机Cyber Pro自动开启风干程序，小编手捏纸巾靠近风干底座，可以看到纸巾随冷风飘起，小编的手也明显感觉到冷风吹出感。

经过3小时的冷风风干，小编取出软绒滚刷观察，滚刷表面没有湿漉漉的感觉，用力按压也没有出水，云米智能洗地机Cyber Pro的冷风风干效果良好。

体验视频





总结

在用户追求健康品质生活的当下，洗地机带来了一种全新的产品形态，满足了用户对于家庭清洁产品的新需求。云米智能洗地机Cyber Pro立足拖地不干净的根源，强调滚刷转速对于洗地机清洁效果的重要性，以700转/分钟的高转速滚刷强化贴地清洁力，深度处理地面各自顽固污渍。在带来地面洁净的同时，云米智能洗地机Cyber Pro也兼顾地面的除菌，其拥有的电解水除菌模式，不需要添加任何消毒液即可自制电解水除菌，贴心守护全家人的健康。此外，云米智能洗地机Cyber Pro还有自清洁功能，在配备的充电收纳座上可完成洗地机大部分的清洁，用户只需对洗地机进行小部分的日常清洁与维护，自清洁功能大大解放了用户双手，优化了使用体验。

云米智能洗地机Cyber Pro目前电商平台售价2899元，而618最低2699就能入手，其丰富的功能与优质的使用体验在同价位的产品中非常能打，感兴趣的朋友不妨入手一台。