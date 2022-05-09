面向未来的全场景8K电视 长虹65英寸Q8K评测

作者：Lord_ViTa

“只要体验过一次，就再也回不去了”，这是对体验经济效应的一种直观阐述，伴随着视听技术的飞速进步，这种现象常见于我们消费者对各种新产品、新设备的体验中，也反过来深刻影响着这类新产品的市场表现力。

近两年来在智能电视的领域也有几种标志性的参数进化，笔者认为以120Hz为代表的高刷新率，和以8K为代名词的超高分辨率能够成为突破消费者“体验阈值”，让消费者只要享受过一次就再也无法放弃的关键属性。刚刚过去的冰雪赛事就采用了不少8K电视节目的制作、传输等技术，并通过百城千屏，让人们体验到8K超高清显示的魅力。8K对画面细节的表现超出了以往显示设备的水平，因此也颠覆了人们以往的认知，激发了人们对8K超高清画质的追求。

如今，4K120Hz屏乃至4K144Hz屏在电视产品中已经十分常见，但8K超高清显示在普及上仍有一定门槛。想要突破这种障碍，应当从硬件产品和内容生态两方面同时发力，这就需要电视厂商同时拥有强大的硬件技术与OTT运营能力。

我们近期就收到了一台长虹65英寸Q8K智能电视。在长虹“一步到位买8K”的真8K电视普及风潮下，过去的2021年，长虹8K电视在8K电视市场中销售份额占比达到了78%。凭借全产业链完整方案，长虹从8K屏、8K芯、8K内容、8K传输等关键环节入手，推出多款性价比合适的8K电视普及到千家万户。

伴随着长虹8K电视的“霸榜式”普及，未来我们也将迎来更完整的8K内容生态与音画俱佳的优质8K体验。接下来就让我们通过一些实测项目，体验一下这款长虹Q8K的各方面性能。

外观设计

长虹Q8K智能电视在外观设计上采用主流的高屏占比三面无边框设计，也兼具超薄机身等加分特性。

边框为金属材质，表面拉丝工艺，在四角区域采用弯折一体成型，配色、风格低调的同时也不乏质感。

机身底座采用独特的水晶注塑支架，质感透明晶莹的棱镜设计与电视主体形成比较好的搭配，同时也能融入现代家居环境。

机身底边中部为CHiQ长虹电视Logo，内置有白色呼吸灯，可显示电视当前运行状况，以及对遥控器控制进行反馈。

机身底边右侧的网格面板右下方为写有“8K ULTIMATE DISPLAY”字样的标识，表明这是一款8K超高分辨率电视。

看到这里，想必有不少读者对这片几乎覆盖整台电视底边的网格面板产生了好奇，事实上此处也正是常规智能电视结构中的音箱单元所在，但不同之处在于长虹在其中内置了前出式的叠声音箱，采用高音直达、低音扩散的出声方式，让声音更加清晰明亮，拥有更广的声场。

来到接口部分，出于全通道真8K的需求，长虹Q8K电视必然配备了高性能SoC与相对应的接口通道，我们可以看到双HDMI2.1接口、USB3.0接口等高带宽配置，同时常规的同轴接口、网线接口、AV输入接口、模拟信号接口、USB2.0接口也一应俱全。

最后是遥控器部分，这款长虹Q8K采用了以蓝牙为连接方式的遥控器，整体按键设计简洁的同时也增加了部分快捷功能键，同时在使用频率最高的方向与确定键上采用质感丰富的金属材质射线纹路按键。

硬件配置

硬件配置上，长虹将这款65英寸Q8K打造成面向中产用户的旗舰8K产品，一切都为了全通道8K的实现与优良体验，其中最为突出的自然是SoC与屏幕。

SoC方面，长虹Q8K采用联发科12nm工艺旗舰8K芯片，拥有4核A73 CPU与Mali G52 GPU，支持4K120Hz、8K60Hz解码和输出。就我们所知，它更广为人知的名字是联发科S900，这也是在最新的联发科Pentonic 2000旗舰SoC进入应用之前，可供选择的少数8K SoC之一，长虹也为其配备了5+32GB的RAM+ROM组合。这颗SoC搭配5G运行内存能够带来流畅的系统等软件功能体验，同时支持多种格式视频流畅解码播放，强大的MEMC运动补偿功能，同时支持蓝牙5.2、双频WiFi6、USB3.0与双HDMI2.1接口。

屏幕方面，长虹Q8K配备一块针对8K显示全新开发的8K高透光率屏幕，拥有60Hz刷新率，并首次采用DBEF反射增亮膜+BEF增亮膜二合一增亮技术，降低传统LCD结构层层滤光导致的光损失，相比普通8K电视光效和亮度提升达60%。

音响硬件方面，长虹Q8K采用双10W扬声器，采用蚕丝纤维鼓与稀土永磁体，箱体容积大于1L，并支持杜比全景声格式的虚拟环绕立体音效。

虹领金电视系统

系统与软件方面，长虹Q8K采用旗下虹魔方出品的虹领金电视系统，以优质运营活动与海量内容生态为用户创造更多大屏价值。

进入虹领金系统主页，我们能看到常见的横向内容分区+纵向瀑布流结构，顶部橱窗与大卡片设计能更好地进行相应内容的动态展示和曝光，同时也为用户简单控制快速触达提供了便利。

横向分区涵盖了尽可能多的在线内容种类，也包含云游戏、8K、欢视厅等特色分区，与之相应的是纵向瀑布流的内容得到了简化，向下延伸不多，以重点热门资源为主，对于其他以题材、演员、出品地等分类的专题资源则可以通过语音助手进行搜索，同样起到了简化用户操作的效果。

首页推荐栏目中有一处醒目的“小金8K影院”卡片栏，点击即可跳转至虹领金与Sir电影、传统文创等联名推出的内容推荐专栏，包括电影榜单、8K分区、惊喜小剧场、新剧热播与综艺榜，经过编辑筛选推荐的优质内容都集中在这里，提供专属的个性化内容生态。

《追爱家族》等热门好剧与更多限时免费/优惠剧集都能在这里找到，还有更多紧贴时事的电视剧合辑，灵活大屏观剧让用户摆脱小屏带来的各种不良体验，远距离大屏带来沉浸+护眼双体验。

电影分区能打造出家庭专属院线，通过大屏带来独特的超高清内容体验，每周实时上架热门大片，也有更多免费内容等待用户探索。下拉还有热播合辑、演员专区等更多分类，帮助用户快速定位心仪内容。

8K专区作为能带来更优质体验的电影分区也在虹领金系统中被单独列出，线上首播、尊享院线等专属超高清影视内容搭配这台长虹Q8K电视，能够为用户带来前所未有的画面细节与沉浸、震撼的观影体验。

同时，虹领金系统支持包括NewTV极光、爱奇艺TV版(奇异果)、哔哩哔哩(云视听小电视)、芒果TV、CIBN酷喵、欢视厅、抖音TV版等在内的多种流媒体平台，并可享受NewTV极光与爱奇艺的VIP与8K专区，提供多样化和高质量的内容选择。

还有云游戏等更多内容体验我们集中在后文的视频中进行展现。

除了成熟的线上内容生态和平台支持，我们也要提到虹领金系统的其他运营活动与功能，其中一大亮点就是简单、易完成的系统任务，获得相对应的奖励后，我们可以使用其中的“金币”参与到幸运转盘活动中，“躺平”看电视就能抽大奖;也可以将任务获得的金币积攒下来，在“藏宝阁”中换取跨界联动的实物奖品。虹领金正是以这样的方式让用户在娱乐休闲中也有更多获得感。





其他系统和软件功能方面，基于这台长虹Q8K的硬件基础，我们可以通过呼唤“长虹小白”激活远场语音功能，避开繁杂的输入和搜索，想看就说。同时也支持天气、闲聊等多种智能交互功能，相应的体验我们集中在视频展示。

这台长虹Q8K还内置了一个不太显眼的设备，就是位于屏幕顶部的升降式摄像头，它承担了包括光感亮度调节、AI健身姿势识别、远程视频通话、远程看家等多种功能。摄像头可以在AI设置中进行启用和关闭，搭配升降收纳方式更好地守护家庭隐私。

画质体验

屏幕本身的画质性能是与SoC、接口等硬件相辅相成，为用户带来核心使用体验的重要参数，除了原生8K超高分辨率以外，长虹Q8K的这块屏幕还能为我们带来怎样的视觉体验？让我们通过一系列样张和测试项目感受一下。(屏摄样张因拍摄后的多次数码转换以及读者的显示设备性能不一仅供参考)

首先是8K线图的中心部分，以7680*4320标准8K分辨率与单像素级的横纵线条检验这块屏幕的细腻程度，可见线段无任何二次采样导致的模糊观感，每个像素点一一对应，证明长虹Q8K能够完美符合8K显示要求。

随后是色彩金字塔，从肉眼观察和屏摄样张原图中能看出，这块屏幕的色度区分能力不错，不同区域色块分划仅在少数边缘部分难以区分。

水果为主体的样片与样张均可见色彩饱满贴近现实，这块屏幕的色彩还原性出色，蔬果表面水滴、光泽等细节被充分保留。

对比度方面，测试图中身着浅色/深色衣物的人物在黑白区域轮廓均较为明显，白色部分有更良好的表现。

通过一段HDR样片，我们看到这款长虹Q8K能够识别HDR格式片源，并且在亮场与暗场均有不错的细节表现。Q8K也通过了杜比双认证，能够输出更加生动自然、色彩丰富的画面。

画质设置中的运动补偿默认为“强”档，这也说明长虹对于Q8K的高性能SoC有充足信心。通过两段运动样片，我们能够感知到MEMC运动补偿功能为这类画面带来的动态清晰度提升。运动补偿几乎是当下智能电视的必备功能，能有效增强低帧率视频与体育竞技类节目画面，高质量的MEMC运动补偿功能能产生更少的果冻效应、马赛克等失真现象。MEMC测试样片我们集中在视频展示。

在针对8K分辨率进行的显示测试中，我们分别拍摄了屏显8K全图与画面局部的样张，可见在常规4K分辨率电视中难以完整展现的纹理等画面细节有了飞跃性提升，同时近距离观察8K屏幕也仅有轻微颗粒感。我们一般可以认为这是目前8K带来的最大价值：在近似尺寸下以更高的像素密度提供更近的适合观看距离，带来更广的视场角、更贴近IMAX影院的视觉体验。

在8K视频的测试环节，我们用上了闲置许久的8K演示片资源，这也是因为常规4K电视搭载的SoC在解码8K内容与编码格式时可能会遭遇的性能瓶颈，而目前来看长虹Q8K得益于搭载的联发科S900旗舰8K SoC避免了这个问题。实测8K演示内容流畅清晰、细节丰富、色彩饱满，搭配合理的画面设置能够带来HDR级的画面体验。更具体的8K视频演示我们依然集中在视频展示。

演示视频

评测总结

我们从数个方面对这款长虹Q8K进行评测体验并得出总结：

外观设计上，这款电视整体风格简约，但重视用料与质感，搭配了金属一体边框与表面拉丝工艺等质感特性，以及拥有独特的前出式音响与网格面板设计。

8K相关的硬件配置不出意外依然是长虹Q8K的目标用户群体最在意的功能。我们能够看到，长虹Q8K的硬件配置达到了全通道8K水平，完美适配8K内容从有线/无线传输到解码播放再到展示的全流程。

在系统与软件的表现中，长虹Q8K为我们带来了了虹领金系统的最新变化，简化纵向瀑布流强化横向分区，配备专属8K在线内容入口，同时通过智能语音助手的优异表现为消费者带来便捷智能的交互体验。

如果不是亲眼见证、亲身体验，我们对于8K的印象可能仅仅是数值的提升。这一诞生于2012年国际电讯联盟的视频标准终于在近两年走入了我们的目光，并由长虹推动其普及。去年推出的PS5等新世代主机具有8K60FPS的视频信号输出能力，也使许多主机用户将目光放到以前较少注意的8K屏幕上来。可以说，8K必将迎来更广阔的前景，正如4K之于FHD的迭代与进步，这个过程也将伴随着内容生态的匹配和提升，而长虹与虹魔方正走在前列。