亲民级8K电视打造颠覆体验 长虹Q8K展现超高清显示魅力

作者：Lord_ViTa

8K分辨率，以最直观的语言来描述就是4K分辨率的4倍，3317.76万个像素点，同尺寸下翻倍的PPI，能够为用户提供更高的画面解析力、更近的适宜观看距离等观看体验提升。同时，8K也是国际电讯联盟制订的下一阶段视频标准，在近十年间通过世界级体育赛事和节目的拍摄、制作、播放等逐渐走入我们的生活，成为次世代影音体验的核心标准之一。

这款长虹Q8K就是我们近期体验的一款以8K为主打卖点的智能电视，它采用一块针对8K显示全新开发的8K高透光率屏幕，拥有60Hz刷新率，并首次采用DBEF反射增亮膜+BEF增亮膜二合一增亮技术，降低传统LCD结构层层滤光导致的光损失，相比普通8K电视光效和亮度提升达60%。同时搭配联发科旗舰SoC S900，能够实现全通道8K流畅解码与输出。

在8K视频的播放测试中，我们用上了闲置许久的8K演示片资源。长虹Q8K智能电视展现出的8K演示内容流畅清晰、细节丰富、色彩饱满，搭配合理的画面设置能够带来越级的画面体验。

在针对8K分辨率进行的显示测试中，我们分别拍摄了屏显8K全图与画面局部的样张，可见在常规4K分辨率电视中难以完整展现的纹理等画面细节有了飞跃性提升，同时近距离观察8K屏幕也仅有轻微颗粒感。我们一般可以认为这是目前8K带来的最大价值：在近似尺寸下以更高的像素密度提供更近的适合观看距离，带来更广的视场角、更贴近IMAX影院的视觉体验。

除了全通道8K硬件带来的颠覆体验，长虹Q8K还通过搭载虹领金电视系统，以海量内容生态与优质运营活动为用户创造更多大屏价值。虹领金系统中多种内容分区一应俱全，支持包括NewTV极光、奇异果、云视听小电视、芒果TV、CIBN酷喵、欢视厅、抖音TV版等在内的多种流媒体平台，并可享受NewTV极光与爱奇艺的VIP与8K专区，提供多样化和高质量的内容选择。

编辑点评：这款长虹Q8K有着简约而有质感的外观设计风格，搭配金属一体边框与表面拉丝工艺，拥有独特的前出式音响和网格面板设计。硬件方面它达到了全通道8K水平，能够适配8K内容从有线/无线传输到解码播放再到展示的全流程。软件方面，内容丰富的虹领金系统也提供了便捷智能的体验。在8K硬件与内容生态的匹配方面，长虹Q8K智能电视会是不错的选择。