智行中国，质造厨电！森歌i9黑科技引领厨房新进化

作者：小戈

【天极网家电频道】2020年3月18日，森歌电器“智行中国 质造厨电”新品发布会正式举行，百家媒体齐聚森歌研发中心，一同探秘新品i9黑科技。

作为此次发布会的C位担当，森歌i9超级魔方智能蒸烤集成灶凭借一系列黑科技引领了厨房科技的新进化。

蒸烤模块：科技属性加满，适应各种蒸烤需求

i9超级魔方智能蒸烤集成灶融入了先进的模块化设计，首先是蒸烤模块，这套产品具备高温蒸，营养蒸，原味蒸等蒸功能模式，分别能够以105-120℃、90-100℃、70-80℃等不同温度对食材进行“量身”定制，激发其应有的美味。而广受用户喜爱的双蒸汽发生器能够让蒸箱内温度在5分钟内上升至100℃，确保高温蒸汽完整包裹食材，带来高效的烹饪体验。

i9超级魔方智能蒸烤集成灶的烤箱功能也令人欣喜，内置有预热，焙烤，嫩烤，强烤，风烤，烧烤，空气炸，分层烤等多种模式，温控区间达到了105-230℃，相比以往200℃的峰值温度提升显著，同时双NTC探头能够实现上下独立控温，这项技术往往都用于专业级烤箱中，可见森歌再次引领了集成灶行业的前进方向。

蒸烤模块并不只有温度，i9超级魔方智能蒸烤集成灶内置66L空间以及2个烤盘和1个烤架，能够满足各种食材料理的蒸烤需求;由2层low-e隔热玻璃，1层钢化玻璃+散热电机组成的3重隔热门技术能够有效避免机身外部发烫导致外层热量散失的情况;机身内部的纳米陶瓷内胆能轻松抵御高温，同时其自身的光滑属性也为日常清洁打理带来方便。

灶模块+烟模块：大火力搭配大吸力，让烹饪这件事更省心

其次是灶模块与烟模块，i9超级魔方智能蒸烤集成灶的黑碳晶磨砂玻璃灶台造型大气优雅，智能焱火系统带来的5.0kW超大火力能轻松应对炒煎炸煮炖等各种烹饪方式，双层不锈钢聚能锅架一方面能够聚拢火力提升烹饪品质，另一方不易生锈腐蚀，为日常打理带来了方便。值得一提的是，左侧灶具融入了防干烧燃烧器技术，当烹饪温度达到300℃时就会自动调整为小火保护炒锅和食物，同时用户移锅后灶具也会调整为小火，如果长时间没有把锅拿回来，灶火就会自动熄灭进一步保证安全。

与此同时，i9超级魔方智能蒸烤集成灶还拥有创新无刷直流变频电机，能够在带来20m3/min超大吸力的同时保持54dB的静音效果。不同楼层所处环境的压强会有所不同，做饭高低峰时段烟道压强也会有所变化，为了带来更好的排烟效果，这台无刷直流变频电机能实现实时压强自适应，压强小的时候对应小的风力，压强大的时候提供大的风力，遇强则强，既保证了排烟效果，又能带来更节能环保的排烟体验。除此之外，这套风机还具备延时关闭功能，可以保证外部油烟吸净，也能充分清洁内部风轮，延长整机使用寿命。

智能模块：不仅有烟灶联动，还有智能菜谱自动切换烹饪美食

智能体验同样也是i9超级魔方智能蒸烤集成灶的抢眼之处，其内置的烟灶联动功能会在用户打开灶模块的同时自动让烟模块开启工作;配套智能菜谱不仅让用户了解料理的烹饪方式，同时还能根据菜谱智能切换相应烹饪模式并调节温度;10寸智能大屏幕让用户能够通过wifi网络观看视频，在等待料理完成的同时可以进行适当地娱乐;手机APP、语音控制、以及配套摄像头带来的手势功能也都能让这款产品的操作更加简单。

森歌凭借硬核数智实力创造新的“中国速度”

随着5G技术不断普及，AI和ioT两大技术加速落地，数字化浪潮已经席卷了各行各业，智能化转型升级成为企业发展的新方向。

森歌电器费总

森歌电器费总在品鉴会期间聊到，公司积极响应国家“2025年进入世界第二方阵，综合指数接近德国、日本等制造强国的水平“的目标，在2017年投资建设了行业首个工业4.0智能厨电产业园，在这里森歌一路成长至行业TOP企业，实现了森歌智慧系统i-SENG从1.0到4.0时代的持续迭代升级，并且见证了森歌从单品创新到“2台森歌”套系组合再到立足烹饪中心、净洗中心与存储中心的智能厨房的战略进阶。

令人印象深刻的是，森歌集成灶不仅需要通过严苛功能测试，还需要经受住重物掉落碰撞、以及专业无声实验室内噪音控制等诸多测试，确保消费者能用得放心、用得安心。

与会间隙，森歌邀请现场媒体对相关产品进行了体验，让大家更直观地体验到了森歌强大的技术研发实力，以及从消费者需求出发研发打造产品所做出的努力。

一直以来，森歌都拥有集成灶行业的奠基者、集成灶生产标准的起草者、集成灶先进技术的独创者等诸多光环。此次i9超级魔方智能蒸烤集成灶也是众望所归，以强大的硬件功能和贴心的智能属性赢得业内外人士与到场媒体的广泛赞誉。随着相关技术不断发展，相信森歌将在未来带给我们更多的惊喜，让我们拭目以待。