618苏宁家电整体榜TOP10出炉 前四名均为国货

作者：龚美林

【天极网家电频道】618大促终于落幕，各大电商渠道线上销售榜单也已出炉。截至6月18日11:23分，苏宁悟空榜家电整体销量榜单TOP10已诞生。前十名的品牌依次为美的、海尔、海信、格力、西门子、创维、容声、小天鹅、美菱和方太。前四名均为国产品牌。

从排行榜来看，美的和海尔排名比较稳定，格力在18号排名从第三下滑到第四名，海信在18号排名上升到第三。而方太在18号排名下滑至第十。当然，能够进入悟空榜前十名的品牌肯定是消费者认可并喜爱的，它们旗下的家电产品受到消费者喜爱才会在618销售火爆。

此外，在消费者关注度较高的家用空调悟空榜TOP10中，销量排名第一的还是美的，其次为格力、海尔、海信、惠而浦、华凌、科龙、卡萨帝、大金和三菱机电。昨天表现不错的海信、科龙、卡萨帝把握住优势，排名都有所上升。惠而浦、大金和三菱电机销量出现了下滑，奥克斯竟然没有挤进前十。

从苏宁家电整体榜和家用空调悟空榜可以看出，国产家电对于消费者的影响力正在加大，人们在大型节假日期间选购的家电品牌逐渐从外资产品转向国货。这也间接的展现出国产家电品牌在技术和品控方面做的出色，产品性价比高，成为消费者首选。

笔者发现，电商618年中大促目前还在持续进行中，诸多家电都会开展促销活动，绝对是买新家电的好机会。据笔者了解，悟空榜是全场景化的零售综合榜单，榜单价值高，背后的技术含量也更高。近年来，苏宁一直在强力推动智慧零售，形成了线下线上一体化、门店业态多样化的超级智慧零售生态，所以，悟空榜有场景化分类，分为自营全渠道(线上+线下)、自营线上渠道、自营线下渠道榜单，线下渠道榜单还支持省份榜单。如果不知道买啥彩电、空调、冰箱、洗衣机的话，苏宁悟空榜家电榜单是一个很不错的参考。