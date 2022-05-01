4200Pa超强大吸力 石头扫拖机器人T8智能集尘版高效处理地面灰尘

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】对于小户型的家庭来说，在进行地面卫生的清洁时，处理灰尘似乎比拖地要难得多。最近小编楼下的商场在装修，大量的灰尘随空气飘进家中并沉积在地面上。小编在拿扫把清扫时，由于房型小，过道离床边很近，灰尘的体积又很轻，一不小心就容易将灰尘扫进了床底，过程十分让人糟心。近日，石头科技发布了一款新品扫拖机器人T8自动集尘版，它主打强大的扫地、吸尘能力，且目前电商平台上的售价仅2999元，非常具有性价比，相信T8能很好地帮助我们解决地面灰尘多且不好清理的难题。

在吸尘能力上，这款石头T8基于流体力学设计了超短流线型风道，使进风面积较上一代产品增加到5倍，实现了风量利用率提升，而且风道距离的缩短，吸力损耗显著降低。配合最高4200Pa的强劲风压，石头T8能够高效吸走附着在沟壑或地毯上的灰尘碎屑，让清扫更彻底。

此外，机身底部的软胶主刷配合四连杆浮动悬挂与阿基米德螺旋设计，能够最大程度贴合地表，增强清扫效率，同时相比毛刷或胶毛混合刷降低了毛发、细线等缠绕概率，减少用户的拆卸维护频次。石头T8的单侧边刷配备智能动态调速功能，在进行沿墙边或角落清扫使，边刷会调快旋转速度，将死角处的灰尘杂物收集至主刷和进风口覆盖范围内，而在较为开阔的地面区域清扫时，石头T8将会降低边刷旋转速度，避免击飞灰尘、小颗粒等垃圾至已清扫区域，降低地面清洁的效果。

而可选配的智能集尘充电座，为T8扫地机内的尘盒进行强力的灰尘收集工作，进一步解放用户的双手。它能够通过27000Pa超强吸力快速清空石头T8尘盒内的固体杂物，并收集在集尘充电座顶部的大容量尘袋中，更换周期可达60天，大幅减少了用户手动拆卸清洗扫拖机器人内置尘盒的频次。针对尘盒内的死角问题，智能集尘充电座采用双风机集尘设计，形成双维“小旋风”覆盖各个角落，并可动态调整风压，优先剥离滤网表面沉降的灰尘毛絮，分级清理大小颗粒，避免集尘风道堵塞。

虽然石头T8主打吸尘功能，但是它的拖地能力也是相当实用。石头扫拖机器人T8配备可手动清洗更换的固定式拖布，在需要启用拖地功能时可快速通过拖布支架安装在机身底部。搭配具有双出水口的蠕动泵设计，石头T8具备多级调节水量的能力，用户可以根据家中各个区域的需求进行设置，匹配最佳水量，避免地面水渍易滑、滋生病菌等问题。

我们知道，扫地机器人的清洁能力有很大一部分都是建立在扫地机器人的软件技术基础上。石头扫拖机器人T8搭载了石头科技独家的RR mason 9.0算法，承担着建图、导航、避障等功能，同时基于RR mason 9.0算法下的智能托管、快捷指令、3D地图等功能，为用户提供了更强的交互性与更好的使用体验。

地面的灰尘如何没有得到有效的处理，当风从外面吹进来时，随风飘起的灰尘会对我们的呼吸道乃至肺部产生威胁，购买一台吸尘能力强大的石头扫拖机器人T8，不失为一种好的选择。