强大音画表现 畅享居家观影好时光 当贝LED家用智能投影仪F5

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】好不容易盼来了“五一”小长假，但是受到疫情的影响，倡导居家还是常态化要求，大多数人的出行计划不得不再次延迟或取消，假期的休闲方式一时间没有了着落。

除了外出游玩，在家其实也能享受别样的“轻娱乐”，找上一两部自己钟意的电影，将一直想要追的剧刷完，也未免不是一种快乐。这款当贝LED家用智能投影仪F5就能让我们的居家时快乐“加倍”。当贝F5作为当贝投影F系列最新旗舰产品，搭载了联发科MT9669大师级芯片，带来智能AI画面增强以及音效增强，影音效果不输万元级别的电视。

在画质效果上，当贝F5还搭载了AI臻彩引擎Pro技术，能够针对视频内容帧率低，噪点多，还原度低等问题吧，自动实时地重塑画面中丢失的细节，结合瑕疵色块修复和色彩过渡提升技术，进一步减少色差，还原更为逼真丰富的色彩细节。此外内置的0.47”DMD芯片，轻松支持4K超清解码，带来高端影院级别的色彩处理，使得明暗更加深邃，黑白层次过渡更细腻。这款当贝F5还运用了运动补偿插帧技术，清晰且流畅处理高动态画面，带来身历其境的临场感。值得一提的是，当贝F5搭载了欧司朗P1MR新一代RGB+B四通道高功率LED灯组，亮度可高达2800ANSI流明，即使是在日光条件较充足的白天，也能带来画面清晰色彩通透的观影体验

在音质效果上，当贝F5采用了日本高端蚕丝纸盆，拥有2个10W高性能全频扬声器以及4层19芯音圈，高音丝丝入耳，低音下潜有力。杜比+DTS双解码加持，带来媲美影院的音效呈现。

除了音画性能上的“硬核”，当贝F5中全新升级的当贝OS 3.0系统也相当出彩。当贝OS 3.0支持爱奇艺、芒果TV、腾讯视频、优酷等多平台内容全覆盖。内置的当贝播放器具有强大的解码能力，支持300多种音视频格式解码，高画质影片随心看。

此外，当贝F5还配备了HDMI2.1、USB等接口，支持接入电脑、游戏主机以及音视频设备，带了处观影外的更多娱乐拓展功能。

目前这款当贝LED家用智能投影仪F5电商平台售价5599元，感兴趣的朋友不妨入手一台，同它一起体验宅家的快乐吧!