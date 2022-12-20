LG Display今年用于电视大型OLED出货量预计将低于700万片

【天极网家电频道】根据相关消息显示，LG Display今年用于电视的大型OLED出货量预计将低于700万片，并且低于其去年740万台的出货量。

由于受到电视需求锐减以及欧洲销售低迷等因素等影响，今年大尺寸OLED面板的出货量预计将出现负向增长态势。彩电市场的低迷态势仍将持续，对于明年发展态势仍不明朗。

根据Omdia称，LG Display今年大尺寸OLED出货量预测为660万台。预计与去年相比下降10%以上。大尺寸OLED截至去年10月的累计出货量也低于去年同期。LG Display 1-10月累计大尺寸OLED出货量为520万片，较去年同期(573万片)下滑近10%。

据了解，早在今年10月份，LG Display在举行的第三季度财报电话会议上便宣布，由于欧洲销售低迷和库存调整，今年大尺寸OLED出货量将比去年下降。不过，由于原本预计出货量可能超过700万台，降幅更大。

此前，据相关消息报道称，由于对OLED电视面板的需求下降，LG Display 决定将其位于坡州的 8.5 代工厂的 OLED 电视生产暂停大约一个月或更长时间。

受到市场需求进一步萎缩的影响，LG显示加速退出LCD面板业务步伐。该公司将转而专注于OLED电视面板和汽车市场，并将致力于为透明和游戏 OLED开辟新市场。而根据此前的报道称，供应链问题正在减缓LG Display的OLED生产扩张计划，并且无法确保关键组件的安全。

分析师表示，如果电视市场低迷程度加深，LG Display的大尺寸OLED出货量可能会进一步减少。