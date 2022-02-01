360°智能洗涤 72小时长效抑菌 饭后餐具清洗就交给它！

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。又是一年新春到，每年过年时，对大家最重要的事情无外乎是一家人聚在一起吃年夜饭，回顾一年以来的美好，寄托对来年的美好期望。但一顿美味佳肴过后，餐桌上一堆待洗的碗筷成为我们幸福过后的“烦恼”。而为家中购置一台洗碗机，免去饭后需要洗碗的烦恼，享受闲适的饭后时光。

但是，也有不少人会顾虑洗碗机的清洗效果，担心洗碗机洗不干净影响我们的饮食卫生健康，对洗碗机的购买持观望态度。其实，我们大可消除卫生问题上的顾虑，只要我们餐具正确摆放在洗碗机内，油污餐渍是完全可以清洁掉的。与旋转手搓的手洗方式不同，洗碗机主要依靠高温高压热水+洗涤剂持续对碗筷进行冲淋，来达成去处污渍的效果。市面上的洗碗机，工作一次时长在30-60分钟之间，如此长时间的冲洗，足以做到餐具上的清洁干净。而且洗碗机大多附加紫外线消毒、活氧抑菌等功能，清洁更加彻底，使用更加安全放心。

美的初见系列洗碗机JV20拥有14套餐具大容量收纳，支持29分钟便捷超快洗，72度高温洗涤，能够有效去除厚重油腻。同时它还拥有72小时抑菌储存功能，热风循环保鲜，餐具干燥无异味，目前电商报价3399元，非常值得入手。

在外观设计上，美的初见系列洗碗机JV20采用曜石黑钢玻璃设计，优雅大气易清洁，构筑新厨房美学。机身高度达到775mm，适配中国厨房橱柜820MM的高度标准，并符合人体工程学高度，餐具放拿不费劲。在机身底部设有可调节支脚，拥有0-20mm的可调节范围，橱柜过高时可调节洗碗机支脚增加高度，壁橱空间也可以充分利用。内胆拥有双层碗篮，上层可摆放日常碗碟，下层可放置大件炊具，一次最多可清洗14套餐具，对于多人聚餐后的餐具清洁也不在话下。

在清洁功能上，美的初见系列洗碗机JV20拥有标准洗、快速洗、轻柔洗、超强洗、智能洗、节能洗6种清洁功能，不同餐具清洁和自洁需求都能有效解决。搭载美的360°洗涤系统，内置温度传感器，能够根据洗涤模式智能调节温度，智能温控洗涤，保护餐具不因温度过高而损坏。通过双层自旋喷臂，实现腔体内360°洗涤全覆盖，深度洁净餐具。装配的软水器能够软化水质，减少水垢形成。

在消毒功能方面，美的初见系列洗碗机JV20采用全新热风烘干技术，搭载PTC加热装置和强力风机，通过热风循环蒸发餐具上的水汽，烘干性能更强悍，避免餐具回潮。它还拥有长达72小时抑菌储存功能，既能洁净也能储存，保证餐具干爽无异味。

编辑点评：伴随着消费水平的升级，人们对高品质生活的追求愈加强烈，想要从繁琐的家务劳动中抽出身来，享受更闲适的时光。洗碗机作为能够明显提高生活品质的厨电，倍受人们的青睐。美的初见系列洗碗机JV20具有14套餐具的大容量收纳，搭载的美的360°洗涤系统能够深度洁净餐具，烘干消毒功能也非常全面，是一款性价比极高的洗碗机产品。