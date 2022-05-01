空调的异味从哪来？这些地方的清洁不容忽视

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】立夏将至，炎热的气温让人们欲动身先汗如雨，本想打开空调凉快凉快，但是许久未开的空调一打开就散发出一股难闻的气味，那味道差点没把人“熏”晕。正所谓夏天的“命”是空调给的，那么怎么才能处理空调所散发出的这股难闻的气味呢？

首先我们先来了解清楚空调散发异味的原因。别看空调在停止使用时没有什么“动静”，但是机内却一直“活跃”着上一次工作时残留的灰尘和细菌。当我们隔了一段较长的时间后再次使用空调时，附着在空调内机上的灰尘和细菌就会直接被吹到室内，有异味的冷风随着室内的空气循环迅速散发，不仅导致了室内的空气洁净度变差，还在一定程度上威胁我们的呼吸道健康。

那么，这些灰尘和细菌一般又“埋藏”在空调的什么地方呢？首先是空调的风口。空调拥有出风和回风两个风口，出风口负责将经过室内机温度加工后的空气输送到室内，从而实现室内的温度变化;回风口则负责吸入室内空气，在室内形成有效的气流循环。如果空调的出风口和回风口在空调不使用时没有将其及时关闭，那么空气中漂浮的灰尘就会沉积在风口的百叶上，风口的百叶也会成为一些细菌滋生繁殖的“温床”。

其次是空调的蒸发器。蒸发器是空调内部的污染重灾区，当空调在进行制冷的时候，蒸发器会凝结大量的冷凝水，如果冷凝水没有有效地滴落到接水盘中，那么蒸发器的表面就会因为冷凝水的残留成为细菌、霉菌等物生物的天然生长基地。此外，用来装载滴落冷凝水的接水盘，如果冷凝水在上面排放不畅通，就容易导致冷凝水在接水盘中堆积，这也给细菌提供了很好的生长环境，空调出风时的异味也由此而来。

因此，为了防止空调异味的产生，在使用空调时维持一个相对舒适健康的室内空气环境，我们需要对空调的风口、蒸发器、冷凝水接水盘等部位进行保养清洁。在清洗时，空调风口的可拆卸设计对于用户来说不算难事，但是蒸发器、冷凝水接水盘这些部位位于空调的内部，想要清洗的话对于用户来说就不算一件易事。

针对空调内部清洁的痛点，目前市面上出现了多款带有自清洁功能的空调。空调的自清洁主要是针对空调内部的蒸发器进行清洁，其利用了蒸发器结霜原理，首先将蒸发器内的温度降到0°C以下，这时候空气中的水蒸气在遇到蒸发器翅片的低温就会在翅片上凝结，进而变成冰霜，蒸发器翅片上顽固的灰尘污垢也会在水蒸气结为冰霜的过程中出现松动。而后空调变为制冷模式，使蒸发器内温度迅速上升，这时翅片上凝结的冰霜就会融化，翅片上的污垢灰尘就会随水流，被冲刷到冷凝水管，进而流出室外，完成空调的蒸发器清洁。

尽管空调在自清洁的过程中，能够做到有效的杀菌除尘，但是正如上文所提到的那样，自清洁功能只能清洁空调机内蒸发器翅片部位的一些灰尘沾染，它的作用主要是在空调经常使用的时期进行维护清洁。而空调内部其他一些容易藏匿灰尘细菌的地方，自清洁功能是无法给予清洁的。因此，当空调使用了一至两年或者长时间未使用开启前，最好找专业的空调维护人员进行空调内部的清洗，更大程度地减少灰尘的堆积、细菌的滋生，带来健康舒适的空调出风环境。