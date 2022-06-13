三星QD-OLED良率提升至80%，但是否继续投资生产持犹豫态度

作者：饶玉

【天极网家电频道】据悉，决定专注于QD-OLED面板的三星显示，已将大尺寸QD-OLED面板的良品率，提升至80%。

据此前外媒报道显示，三星显示大尺寸QD-OLED面板的良品率，最初只有30%，在2021年提升到了50%，今年4月中旬提升至 75%，在近期提升到了80%。自2021年底以来液晶面板的供求失衡，价格持续下滑，也让三星加速LCD面板的停产，将视线转向更高端的QD量子点面板。

据Businesskorea报道，三星显示4月1日宣布该公司的QD-OLED面板产量已达到75%。报道称，目前三星显示每月加工3万块QD-OLED面板，这一产量每年可生产约100万台55英寸和65英寸电视。该公司其电视面板客户是三星电子和索尼，预计索尼将于2022年6月左右推出QD-OLED电视型号，而三星电子的QD-OLED电视最早将于本月推出。

三星电子上个月开始通过其美国子公司接受QD-OLED电视的预订。55英寸型号的出厂价为2199.99美元(约265万韩元)，65英寸型号的出厂价为2999.99美元(约362万韩元)。报道称，三星电子计划首先在美国推出QD-OLED电视型号，然后在亚洲(包括韩国)和欧洲发布。

三星显示器正押注QD-OLED电视显示器。业界人士预期，该公司6月完全退出LCD业务后，将把位于忠清南道牙山市的最后一条LCD产线L8-2，改为生产第八代、玻璃基板为2200 mm x 2500 mm的QD-OLED面板。自去年11月以来，三星显示器已在L8-1产线生产QD-OLED面板，而该产线原本也是LCD产线。

据了解，QD-OLED是量子点 (QD) 和有机发光二极管 (OLED) 的组合，底层采用蓝色OLED面板作为背光和显示，每一个像素中包含了一个蓝色OLED所发出的蓝色子像素，以及由不同大小的量子点激发的红色和绿色的子像素，通过量子点滤光片提高其色彩饱和度。同时，得益于QD-OLED电视发光层位于屏幕的玻璃基板后面，能够在离轴移动时保持颜色。

QD-OLED屏幕在保持颜色方面比LED-LCD电视和普通OLED做得更好。三星显示表示，QD-OLED 将具有“更高的亮度、更宽色域的色彩表现”、深沉的黑色位显示、更快速的响应以及更宽的视角。同时，它还可以减少视觉方面的不适感。此前，据韩国媒体报道，三星显示器公司正在研究将蓝色磷光材料应用于QD-OLED。如果将三星显示器公司正在量产的QD-OLED蓝色发光层替换为磷光材料，则有望延长使用寿命和提高效率。

在关闭LCD业务后，三星不断推进新型显示技术在电商上的应用，以打开高端细分领域市场。除了QD-OLED之外，Micro-LED也是三星显示在大尺寸显示市场上的重点布局技术。据韩媒报道，三星电子将于9月量产全球首款89英寸的Micro LED电视。据悉，对于89英寸的Micro LED电视，三星电子正在制定销售和营销战略，目标是在今年第三季度推出。

值得一提的是，有最新消息称，三星显示器决定结束液晶显示器(LCD)业务后，如今却对是否继续投资QD-OLED电视犹豫不决，该公司最大客户三星电子对于电视面板是否采用OLED技术，态度并不积极。三星显示器迄未拍板将L8-2产线改建为QD-OLED生产设施的投资决定，原因是三星电子对进军OLED电视仍抱持消极的立场。