备受用户青睐 新风空调的优势在哪它能否成为主流

作者：饶玉

【天极网家电频道】夏季气温不断升高，空调市场正进入销售旺季。近几年来，伴随着用户对于“健康”意识的关注，新风空调逐步走进消费者的视线中来，成为消费者在购买空调之际的一大新选择。在国美的销售数据中，2022年五一新风空调销售同比增长20%以上。

面对日渐饱和的传统空调市场，迅速崛起新风空调无疑是行业转型的关键所在。2021年，空调市场刮“新风”，具备健康换气功能的“新风空调”迅速进入市场，并成功掀起空调市场的产品变革升级，各大空调厂商不断发力布局新风空调市场，在各大线上电商平台亦或是在线下家电卖场，都可以见到新风空调的存在，新风空调市场销量更是一路走高受到很多消费者的青睐。

奥维云网线上监测数据显示，2019年―2021年，国内新风空调的参与品牌数由4个增至10个，在售机型从26个增至123个。奥维云网数据显示，2021年新风空调线上销售额8.2亿元，同比提升492.7%;线下销售额19.1亿元，同比提升57.4%。同时，据GfK中怡康推总数据显示，2021年家用新风空调市场零售量达到83.2万台，同比增长113.8%;零售额规模达48.4亿元，同比增长67.2%。

在消费需求不断升级的当下，新风空调的走红其实并不意外，新风空调在满足用户对于传统空调制冷制热的基础之上，带来了更加舒适、健康、智能的空调使用体验，有效的解决了传统空调在运行时室内空气不流通的使用痛点，新风空调的出现正迎合了市场需求，满足用户更加健康化多元化的高端空调产品的使用需求。

简单理解，新风空调是传统功能和新风系统的结合体，相较于传统空调，新风空调最大的优势在于在制热制冷的基础上新增了新风功能。其原理是通过将室内室外空气进行互换，室外新鲜空气受到风机吸力进入风柜，并经过过滤降温除湿后由风道送入室内，而室内气体则通过另一侧出风口排出到室外空间，以此在密闭的室内空间中形成流动的空气场，时刻保持室内空气环境的新鲜洁净。

目前市面上的新风空调主要通过采用双驱动新风增氧系统，实现全屋空气的流动换新，在不开窗密闭的室内环境中，新风空调无需开窗即可增氧，快速换气，很好的解决了以往用户在使用空调时无法通风换气的一大痛点问题，实现不打开门窗的情况下实现室内外空气的流通。同时，不仅是能够给房间补充“新鲜空气”的新风功能，新风空调在传统空调制冷、制热的基础功能上增加了新风、除菌、防直吹、自清洁等功能，进一步提升了空调的使用体验。

可以看到，在这个更加注重健康生活、品质消费的当下，主打健康舒适属性的新风空调能够为用户带来更加舒适的健康生活体验，当下，用户以及市场对于新风空调的关注度极高，就现今发展趋势来看，新风空调已经成为空调行业发展的一大趋势。与此同时，现在购买新风空调产品的人群也主要集中在年轻用户，对于生活品质有一定追求的消费购买群体。伴随着消费需求的不断升级，具备健康属性的新风空调也将会进一步走进更多用户的家庭中去。