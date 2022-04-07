科沃斯扫拖机器人新品谍报：交互性语音助手/dToF导航/五合一全能基站

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】春天是“新机”焕发的季节，在扫地机器人行业也不例外。抓住春天的尾巴，近段时间不少扫地机器人厂商都分别发布了自家的扫地机器人新品。扫地机器人的更新虽然一代接着一代，但是消费者们显然已经对扫吸拖能力、基站功能等方面的进化看腻了，那么扫地机器人身上还有什么功能尚未被挖掘呢？今天小编带大家抢先看一下家用服务机器人行业领导者科沃斯即将推出的AI 智能扫拖机器人 全能版――科沃斯地宝 T10 OMNI，看看它身上有什么新变化。

能听得懂你的机器人

虽然伴随着激光、视觉等导航避障技术的加持，扫地机器人在清洁过程中识别规避家中障碍的能力迈上了一个新台阶，智能程度大大增强。但这方面的智能也只能归结于扫地机器人自身工作时的“智能”，从用户端的角度来说，扫地机器人的智能程度还远远不够。不少扫地机器人的操作控制仍然显得较为繁琐，有些只能通过机身按键进行简单功能的操控，有些虽然支持手机等远程终端操控，但操控项目罗列堆积，可操作性不佳，对于不善于使用智能设备的老年人来说更是非常不友好。

在2021年“多维进化”主题发布会上，科沃斯宣布开启家用服务机器人3.0时代，交互性是家用服务机器人3.0时代的基本特性。这款科沃斯地宝 T10 OMNI就从交互性的层面出发，带来了更加智能化、全流程的功能设计与独特的“YIKO智能语音助手”。从目前掌握的信息来看，这款科沃斯地宝 T10 OMNI内置的AI语音交互助手YIKO通过深度融合语言AI与视觉AI，能够将自然语言的交互能力与家庭服务机器人产品直接绑定，使用户几乎无需绑定任何额外的设备、生态就可以进行便捷的语音控制，此外更多天气、百科等内容的加入也使交互更有生活感。

能看得更清楚的机器人

据了解，这款科沃斯地宝 T10 OMNI在导航方面采用了精度更高的dToF 全天候精准导航，搭载TrueMapping2.0技术，在6分钟之间即能实现快速建图，无惧强光、弱光干扰。

此外，这款科沃斯地宝 T10 OMNI还内置了960P星光级摄像头，辅以3个麦克风即时捕捉声音，能够实现全屋巡航，远程遥控实时巡航，时刻守护家庭安全。此外它还支持视讯通话，能够通过摄像头以及麦克风与家人视频通话，视频功能获得莱茵隐私认证，隐私防护助力家庭安全。

基站功能不减配

充电桩基站已经成为目前扫拖机器人的标配，从爆出的信息来看，这款科沃斯地宝 T10 OMNI的基站功能也不甘落后。它拥有五合一全能基站，能够实现自动回洗拖布、自动集尘、自动热风烘干、基站自清洁功能，此外还可以选配银离子除菌模块，全方面解放用户双手，守护家庭健康。

从已公布的信息以及图片来看，这款科沃斯地宝 T10 OMNI相当值得期待!它还会有什么具体功能？小编将为大家持续关注!