10月集成灶全渠道零售量额实现增长

【天极网家电频道】根据奥维云网(AVC)推总数据显示，2022年10月集成灶线上市场规模10.2万台、7.9亿元，零售量同比增长51.8%、零售额同比增长57.7%;线下市场规模20.7万台、18.7亿元，零售量同比下滑10.3%、零售额同比下滑11.6%;全渠道零售合计规模30.9万台、26.6亿元，零售量同比增长3.8%、零售额同比增长1.6%。

在双十一预售的推动之下，10月集成灶规模增速有着较为明显的提高。同时，根据奥维云网推总数据显示，2022年1-10月集成灶线上线下市场累计实现双线增长。

在家电市场整体低迷态势之下，2022集成灶依旧保持一定速度增长，成为家电行业正增长的存在。与此同时，就产品演进趋势上来看，近年来，集成灶产品也通过不断更新完善以满足变化的消费需求。

具体就产品方面，奥维云网(AVC)线上监测数据显示，2022年10月集成灶9000元及以上产品零售额结构占比达到60%。10月蒸烤一体款集成灶11000-12999元产品占比达到24.1%、环比9月增长12.4%;2022年10月蒸烤独立款集成灶11000-12999元产品占比达到40.9%、环比9月增长17.2%。

同时，大容量集成灶趋势渐显。奥维云网(AVC)线上监测数据显示，2022年1-10月蒸烤一体款集成灶75L及以上大容量产品零售额结构占比3%; 2022年1-10月蒸烤独立款集成灶75L及以上大容量产品零售额结构占比19%。

一路走来，集成灶凭借着抽油烟效果好、节省空间、节能环保等优势，受到广大消费者的青睐，市场份额一路走高。当下，集成灶行业已经迈进发展的快速车道，产品健康化、品质化、智能化升级趋势明显，行业规模有望进一步扩张。