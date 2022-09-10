舒适愉快的节假日还要自己动手洗碗？看看惠而浦洗碗机如何高效解放双手

作者：Lord_ViTa

小时候我们时常会被教育要帮父母分担家务，同时经常拿洗碗来举例，这就能引出一个有趣的观点，就是可能大部分人都会潜意识中将洗碗归类为相当麻烦的事。它不仅麻烦在具体的操作上，还麻烦在发生的频次和时机上――每个家庭平均每天都要洗约2次碗左右，并且都发生在吃完饭后应该休息的舒适时光。但与早早形成使用习惯的洗衣机不同，关系到饮食卫生的因素难免使一部分人对使用洗碗机这类产品心存顾虑。

此类担心其实大可不必，洗碗机归根结底是在限定空间内对水流的运用，以及结合高温、紫外线等方法实现除油污和杀菌消毒等功能，只要使用方式正确得当，洗碗机的清洁效果如洗衣机一样是完全可以信赖的，同时它能够解放出最不想劳动的那段时间内我们和家人的双手。

中式烹饪历史悠久，饮食文化博大精深，八大菜系煎炸蒸煮皆美味，而中式烹饪留下的油污顽渍和各式锅具碗盘却成了厨房清洁的一大难题。惠而浦深耕中国市场多年，以对消费市场的深刻洞察和百年创新健康科技，专为中国家庭定制，打造具有15套大容量，三层可移动碗篮，立式锅架设计的欧诺娜系列洗碗机，让中式厨房洁净升级。

大容量的秘密，在于惠而浦欧诺娜系列洗碗机内部独特的摆放设计：它拥有可升降的上层碗篮、可左右移动的顶层碗篮，以及可以放置筷子、刀叉的中西餐具洗涤篮，可以适应不同餐具，灵活调整摆放布局;而立式锅架可以竖直摆放大部分口径的锅具，立式洗涤可以省下30%的装载空间。

而在清洁性能方面，惠而浦欧诺娜系列洗碗机配备四层内部喷淋臂，真正做到全方位喷淋。使用了聚流增压直喷技术，通过背部喷淋臂上26个出水孔强力冲洗，搭配独特的立式锅架，避免了其他洗碗机需要将锅具平放，可能产生清洁死角的问题，同时占用空间更少。三重组合烘干程序可采用自动开门方式排出多余水汽，通过空气对流快速烘干，同时能做到节能20%以上，国标能效水效均为一级。

使用性方面，欧诺娜洗碗机采用顶部控制，搭配775mm黄金高度适应中国消费者日常使用。拥有针对碗碟油污等的多种洗涤程序，包括对玻璃和锅具的定制级清洁，同时独有的第6感智能洗功能可自动检测水浊度，智能调节切换程序。它还具有BLDC变频静音电机、三层水流滤网、大容量漂洗剂盒以及定制化的多样门板等等特性。

编辑点评：欧诺娜系列洗碗机是惠而浦中国立足于新消费环境，打造出的“嵌入式厨房”概念的主力产品之一，可以说兼具时尚美学与实用功能，实现中式厨房洁净升级，为家庭用户呈现出高效、智能的家务解决方案和舒适的餐后时光。