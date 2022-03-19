云米陈小平：像特斯拉和苹果一样，打造完整体验的全屋智能

作者：疯狂BOBO

【天极网家电频道】智能家居的概念已经提出了多年，相信不少朋友也都看过各种智能家居的体验视频，买了智能家电的朋友也不少，但由于各种品牌产品协议兼容性、安装的便捷性等各种问题，导致智能家电落地散装化，孤岛式的单个智能家电体验感也很一般。而全屋智能化除了一些高端智能酒店外，就只能在展会和视频中感受了，这也是整个家电、智能家居行业面对的最大难题。而云米在3月17日的2022年新品发布会上，提出的1=N44「一站式全屋智能」解决方案解决了这一难题。

在发布会上，云米发布了多款高端AI智能新品，云米科技创始人、CEO陈小平先生还提出了一个全新的解决方案：1=N44一站式全屋智能解决方案，打造全屋畅快互联互通的高端家居生活体验，让智能变得真正“有用、好用”，这也是目前比较领先的全屋智能解决方案。

发布会结束后，陈小平先生接受了媒体的采访。我们一起来看看，云米是如何以科技公司的视角为智能家居行业探寻新的方向。

1=N44「一站式全屋智能」解决方案，解决行业痛点

对于大部分用户来说智能家电是一个散装的代名词，不同品牌的智能家电混合在家里，装了一堆APP而一个APP只能控制其中1、2个设备 ，到最后智能化成为了装饰，智能家电仍然作为一个普通家电来用，未能完整体验到全屋智能，而在智能上多花的钱也就打水漂了。毕竟在同一个品牌下的产品在关联、匹配及一体性才方面都是最好的，如果一个家庭里存在着各种品牌的智能家电，只能是各种单独的智能化孤岛，体验极差。

面对整个行业以及无数用户的最大疼点，陈小平先生表示：云米是借鉴特斯拉和苹果的逻辑，用一个架构、一个体验、一个协议全部把全屋智能产品连起来，这是基于产品、整体、软件、底层协议的完全打通，这个逻辑我们会走的越来越坚决。这样，才能给用户带来最完整的体验。

基于此，云米提出了1=N44「一站式全屋智能」解决方案。N是指共计60多种大类的智能“全家桶”产品阵容，集合了智能家电和智能家居两大产品部门，包括空调、冰箱、洗衣机、烟灶、净水机、扫地机、智能开关、路由器等;44则是指云⽶全屋智能解决⽅案HomeMap具有的4大能力：无感组网、主动智能、空间感知、自然交互，以及云米为用户提供的包括方案设计、OTA持续升级智能体验、Plus会员、增值服务在内的4种服务。

陈小平表示，云米的“1=N44”提供了目前全球最完整的 AI 产品阵容，并通过以软件定义硬件的方式，对每一个产品都进行AI深度定制，让设备可以像⼈⼀样感知、分析和判断问题，从而满足用户的需求，同时通过HomeMap全屋智能解决方案，让全屋智能设备更高效、更主动为人服务，真正做到融合了全产品和全场景，让家成为一个整体。

其实，早在2017年，云米就已经开始了「一站式全屋智能」解决方案的探索。事实证明，云米的这一战略是准确的。从云米给出的数据得知，目前云米已累计实现产品销售超5000万件，有超过200万户家庭选择购买成套的云米智能产品，其中80、90后用户占比高达70%，中高端用户占比同样超过70%。

而今年，新升级的云米「一站式全屋智能」解决方案1=N44，也必然会为云米带来不俗的成绩。

服务，是解决全屋智能落地的关键：

全屋智能，对于一个家庭来说将涉及到方方面面，从产品的丰富程度，到使用的便捷性，从初期的部署，到后续的服务都需要全面覆盖，云米的1=N44「一站式全屋智能」解决方案都是基于云米的平台，云米就是用户唯一的服务对接方，那么云米准备怎么做？

对此，陈小平表示：“全屋智能，光搞产品是不行的，一定要做服务，让用户的体验变的更好。现在服务是基于我们全国服务网络。我们现在全国有19万专业师傅和3.8万个售后服务服务网点，消费者在家门口，就能就近解决问题。”

针对家庭用户的需求，云米更为不同类型的家庭设置了智能套系解决方案，一键买齐全屋智能，一键买齐全屋智能，让真正智能的高端家居生活顺利落户万千中国家庭。针对成功人士，云米推出了更为奢华的Royal 套系，囊括125件智能产品，适用于8房3厅的亿元级别墅，总价30万起，突破了国内全屋智能家居市场的“天花板”，充分体现了云米抢占高端市场的决心与信心。让真正智能的高端家居生活顺利落户万千中国家庭。

全屋智能市场的爆发期，或将到来

在采访中，就媒体“全屋智能解决方案的市场爆发期何时到来？”的问题，陈小平做出了预测：“现在用户购买(单个)智能家居产品的比例大概在5%-8%，我预计大概在一年至两年之间会达到15%，也就是说有15%的人会主动购买智能化产品，就相当于一个人会影响六到七个人，那个时候市场会迎来爆发期增长。

面对即将到来的市场爆发，云米显然已有所布局。除了在产品和「一站式全屋智能」解决方案实现升级外，云米也重申了其“科技潮牌”的定位，并对这一定位进行了拉升。

关于云米的品牌定位问题，我们向陈小平先生进行了深入的了解。陈小平解释道：“我们品牌定位叫高端科技潮牌。这次发布了5万元的双屏6门冰箱，两万块的总裁办公室专用冰箱，两万块的双筒洗衣机，四万块钱的AI激光影院，还有三十万的亿元别墅套餐，这些都是不断拉高我们品牌的定位。这里有一个很重要的原因，智能在过去，是小众的。但去年下半年开始，更多的群体开始在关注全屋智能，关注智能化产品。这也说明，智能家居已经从小众人群，从极客群体关注，到了普通用户都开始关注。全屋智能的受众面、接受面越来越宽，更多人接受了智能化产品。而我们品牌的定位，是在做一个拉升，希望能够满足更多中产、甚至高端人士的需求。”

小结：

用过苹果系统的朋友都知道苹果相对安卓拥有更卓越的用户体验，乔布斯能被年轻人尊称“教主”自然不是浪得虚名，从手机到手表再到mac和iPad无缝互联，从日常娱乐到工作都会完全融入到苹果的生态全家桶中，良好的体验让人难以舍弃。而云米的逻辑也是完全相同的，面对目前智能家居行业的混乱以及各种问题，云米给到用户“全家桶”和一站式全屋智能解决方案，为用户解决所有的疼点，必然实现更高效且完整的用户体验，一旦进入云米这个生态，往后大概率会成为云米长久的忠实用户，这也是云米作为一家科技企业相对家电企业优势。可见云米距离陈小平先生智能家居 “三分天下有云米”的目标已经不远。