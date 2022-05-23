【天极网家电频道】近年来，集成灶行业快速发展，成为厨电行业增长较快的品类之一。伴随着集成厨电、健康厨房趋势的到来，集合烟机、灶具、蒸箱、烤箱等多种功能于一体，节省空间使用便捷的集成灶产品的热度更是一路走高。
奥维云网(AVC)推总数据显示，2022年1-4月集成灶线上市场规模16.8万台、12.6亿元，零售量同比下滑6.5%、零售额同比增长20.9%，线下市场规模55.2万台、52.8亿元，零售量同比增长2.6%、零售额同比增长12.5%，全渠道零售合计71.9万台、65.4亿元，零售量同比增长0.3%、零售额同比增长14.0%。
此前，奥维云网(AVC)推总数据显示，2022年1-2月集成灶线上市场规模5.9万台、4.5亿元，零售量同比增长4.7%、零售额同比增长39.6%，线下市场规模16.1万台、15.6亿元，零售量同比增长11.9%、零售额同比增长22.5%，全渠道零售合计22.0万台、20.1亿元，零售量同比增长9.9%、零售额同比增长25.9%。
受到疫情的影响，3-4月集成灶线上市场增速放缓，其中，4月集成灶线下零售量、零售额同比均出现一定程度下滑。
从款式方面看，消毒柜款、蒸箱款向蒸烤一体款、蒸烤独立款持续转移，从功能上看，蒸烤一体款新品空气炸重点布局，消毒柜款新品二星级消毒重点布局。价格方面，奥维云网(AVC)监测数据显示，2022年4月线上均价7755元，同比增长1174元，线下均价9981元，同比增长727元，线上线下均价同比大幅提升。
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