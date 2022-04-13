极米全新一代轻薄投影Z6X Pro开启预售中，几款优质热销投影等你选！

作者：饶玉

【天极网家电频道】能够提升生活幸福感的科技好物，那投影仪绝对是不可缺少的!周末三五好友在家聚会看电影，用投影仪就可以轻轻松松的打造属于你们的私人小影院，宅在家中就能够享受到电影院观影般的极致视听享受。

现在，投影仪受到了当代年轻人的喜爱。考虑到大家对于投影仪在高亮度、多功能等方面的购买需求，小编就来给大家推荐三款极米投影仪――极米全新一代轻薄投影Z6X Pro、极米NEW Z6X和极米 MOVIN 01，三款产品具备出色的便捷性，简约精致的设计符合现代用户对于投影仪颜值的青睐，与此同时，三款产品在配置及功能方面也可以满足用户日常的观影需求。下面，就随着小编一起来看看这三款极米智能投影仪的具体信息，看看它们究竟会给我们带来怎样的惊喜吧~

3699元，极米全新一代轻薄投影Z6X Pro正在预售中

3月28日，极米科技推出全新一代轻薄投影Z6X Pro，目前，极米Z6X Pro新品已经开启了预售，预售价3699元。画质方面，极米Z6X Pro具备1000ANSI的亮度，保证了观影画面的真实自然呈现;HDR10+HLG双解码，画面明暗对比更强可展现更多细节;内置X-VUE 2.0画质引擎搭配MEMC运动补偿，在观看高清动作大片和体育赛事时依旧流畅。

音质方面，极米新一代轻薄投影Z6X Pro也丝毫不逊色。在Z系列上也开始支持Dolby+DTS双音频解码技术，拥有更强的环绕式声场，在R环专利音响的加持之下，可以输出更高声压及更大响度，日常观影在不外接音箱的情况下，也能够体验到震撼的视听体验。

极米Z6X Pro在配置上搭载了投影行业旗舰级别CPU和4G运存，日常操作非常流畅。同时，极米Z6X Pro支持Wi-Fi6，大屏追剧看电影更加畅快。外观方面则是一如既往的轻薄，1.4公斤的机身重量，日常使用或是外出携带都很方便，半山黛青的全新配色，更是为整体机身增添了品质质感。

其它方面，极米Z6X Pro还支持智能避障功能，可以自动识别投影墙面环境上的开关、装饰物，准确进行避开并在合适位置投出方正画面，同时，画幕对齐也可以自动识别幕布区域，将画面对齐幕布边缘，自动梯形校正功能，可以自动将画面校正为方正矩形同时自动对焦，日常使用无需自己再动手去调整投影画面，方便省事。此外，极米Z6X Pro还具有低蓝光护眼模式，实时防射眼保护功能更是做到了更进一步的护眼。极米Z6X Pro主打轻薄特性，强性能加多功能的加持也让Z6X Pro的使用体验有着全面提升，相信这款极米Z6X Pro也将会成为一众年轻用户的观影必备的产品。 》》超值购机传送门《《

极米家用系列人气爆品NEW Z6X，预售价3199元

极米NEW Z6X紧致的一体化机身，整体看上去给人一种简约精致范儿。1kg的机身重量，外出携带不会增加负担。同时，机身配备了HDMI、USB、AUX接口，连接你的电脑、Switch、移动硬盘、音箱通通不在话下。

画质方面，1080P高清分辨率搭配800ANSI流明亮度，满足日常看剧观影画面需求。同时，极米NEW Z6X搭载的搭载的HLG和HDR10双解码技术，带来更加真实自然的画面显示;X-VUE画质引擎，在色彩处理上继续升级显示细腻丰富;MOTION TURBO第二代运动补偿技术，更是使高速运动画面更加顺滑流畅。

特别调教的柔和光线，模拟自然光照射物体，比传统漫反射光线更加柔和，呵护双眼。音质方面，极米NEW Z6X则是采用了哈曼卡顿三大团队打磨的原装音响系统，细腻且澎湃的音质效果给你震撼体验。

功能方面，画幕自动对齐、画面智能避障、全画面自动对焦、全自动梯形校正等功能没有缺少，NEW Z6X所有新老用户均可通过OTA升级搭载此前只运用在H或RS旗舰系列上的MAVII机器视觉系统，不管正投或者侧投，都能在几秒之内自动校正出方正画面，极大地提升了用户体验。极米NEW Z6X还支持有线+无线双同屏，即使是在没有网络的情况之下也能投屏。新增的游戏模式，低延迟带来更加畅快的游戏体验。》》超值购机传送门《《

极米MOVIN 01入门青春之选，现价仅需1999元

极米MOVIN 01机身设计时尚简约，白色与橙色的搭配格外好看，整机尺寸只有190mm×191mm×40.8mm，重量不到1kg，相比较其他投影产品，MOVIN 01可以算是非常轻薄。拥有的HDMI、USB接口，可以直接连接不同设备，更方便地实现画面的投出。

极米MOVIN 01 1.2:1投射比，在较短的投影距离下投射出大尺寸的画面。均值450ANSI流明，基本上能够满足日常观影所需，HDR10+HLG双解码技术的加持之下，实时对每一帧画面特殊处理，画面明暗分明，层次感增强。

功能方面，极米MOVIN 01的全自动梯形校正，无论是侧着摆放还是斜着摆放，都能够投出方正的画面;全画面自动对焦，实时采样计算超10000个画面像素点，每一处画面都清晰可见。懒人式操作，使用非常的省时省事。同时，MOVIN 01还支持有线+无线双投屏，即使是在没有网络的环境之下，一根数据线就可以将手机画面实时同步在投影上。MOVIN 01还提供了HDMI低延迟模式，在投影当中开启游戏模式，HDMI的延迟会大幅度降低，玩起游戏来超级跟手。

系统方面，极米MOVIN 01采用的是INUI系统，界面简洁直观、配色自然，系统内的影视资源划分详尽应有尽有。日常开机飞快也无广告，倍速启动，八秒就能够唤醒，日常使用无需等待。目前，极米MOVIN 01在电商平台上的售价仅为1999元，感兴趣的朋友们可以赶快行动起来啦。》》超值购机传送门《《