Î¢²¨¡¢ÕôÖÆ¡¢ºæ¿¾¡°ÈýºÏÒ»¡± ¸ñÀ¼ÊËRTÎ¢Õô¿¾Ò»Ìå»ú´òÔìÐ¡ÐÍ¡°È«ÄÜ³ø·¿¡±
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Æ¾½è¹¦ÄÜ¼¯³É¡¢Ð¡ÇÉ±ãÐ¯¡¢Ê¹ÓÃ¼òµ¥µÈÓÅÊÆ£¬³øµçÒ»Ìå»ú½â¾öÁË³ø·¿¿Õ¼äÐ¡ÓëÅëâ¿ÐèÇó¶àÖ®¼äµÄÃ¬¶Ü£¬³ÉÎªÁË¸ü¶àÏû·ÑÕßÔÚÑ¡¹º³øµç²úÆ·Ê±µÄÐÂÑ¡Ôñ¡£
ÒÔÌ¨Ê½Î¢Õô¿¾Ò»Ìå»úÎªÀý£¬Ïà¹ØÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬2021ÄêÎÒ¹úÌ¨Ê½Î¢Õô¿¾Ò»Ìå»úÔÚ¶à¸öÔÂ·ÝµÄÏúÊÛ¶îÍ»ÆÆ10ÒÚ£¬ÆäÖÐ1ÔÂ·ÝµÄÏúÊÛ¶î¸üÊÇ½ÏÉÏÄêÍ¬ÆÚÔö³¤39.5%¡£³øµç¼¯³É»¯µÄÇ÷ÊÆÏÂ£¬³øµç²úÆ·ÕýÓÉµ¥¹¦ÄÜµÄ¼ÓÈÈÐÍ²úÆ·Ïò¸´ºÏ¶à¹¦ÄÜµÄÅëâ¿ÐÍ²úÆ·½øÐÐ×ª·¢£¬³øµçÒ»Ìå»úµÄ·¢Õ¹ÈÔÔÚ¼ÌÐø¡£½üÈÕ£¬¹úÃñ¼ÒµçÆ·ÅÆ¸ñÀ¼ÊËÐÂÍÆ³öÒ»¿îRTÎ¢Õô¿¾Ò»Ìå»ú£¬ËüÔÚ¼æ¹ËÔ±¾¹¦ÄÜµÄ»ù´¡ÉÏ£¬½«Î¢²¨¡¢ÕôÖÆ¡¢ºæ¿¾ÈýÖÖÅëâ¿·½Ê½Ò»»ú¼¯³É£¬½â¾öÁË³ø·¿¡°¿Õ¼ä½¹ÂÇ¡±£¬Éý¼¶³ø·¿Åëâ¿ÌåÑé¡£
´¿Õô105¶È£¬ÏÊÎ¶È«±£Áô
¡°Õô¡±ÊÇÖÐ¹ú¼ÒÍ¥¹ã·ºÊ¹ÓÃµÄÅëâ¿·½Ê½Ö®Ò»£¬ÕôÖÆ¹ý³ÌÖÐµÄÎÂ¸ßÆû×ã£¬²ÅÄÜ±£Ö¤¸üºÃµÄÕôÖÆÐ§¹û¡£Îª´Ë¸ñÀ¼ÊËRTÎ¢Õô¿¾Ò»Ìå»ú´îÔØÂö³åÊ½Ö±ÅçÕôÆû¼¼Êõ£¬ÄÜ¹»ÒÔ2000WµÄ³¬´ó¹¦ÂÊÑ¸ËÙÊÍ³öÕôÆû£¬Ê¹Ç»Ìå¿ìËÙÉýÎÂ£¬²»¹ÜÊÇÔÚ40¡ãCºãÎÂÖÆ×÷ËáÄÌ£¬»¹ÊÇÔÚ90¡ãCµÍÎÂÏÊÕôÊß²Ë£¬¸ñÀ¼ÊËRTÎ¢Õô¿¾Ò»Ìå»ú¶¼ÄÜËø×¡Ê³ÎïÓªÑøÓëÔÎ¶¡£
¶øÕë¶ÔÅÅ¹Ç¡¢ÉÈ¹ÇµÈ½ÏÄÑÊìÍ¸µÄ´ó¿éÈâÀà£¬¸ñÀ¼ÊËRTÎ¢Õô¿¾Ò»Ìå»úÅäÖÃÁË105¡æ¿ìÕôÄ£Ê½£¬Ïà±È´«Í³100¡æÕôÆû£¬105¡æµÄ¹ýÈÈÕôÆû¸üÒ×ÉøÍ¸Ê³²ÄÄÚ²¿£¬Éî²ãÍ¸ÕôÓÍÖ¬£¬Ê¹Ê³Îï¿ìËÙ³ÉÊì¡¢ËÖÀÃ£¬¿Ú¸Ð¸ü¼Ñ¡£Õâ¶ÔÓÚÏ²»¶³ÔÈâµÄÐ¡»ï°éÀ´Ëµ¿ÉÒÔÏàµ±ÓÑºÃ£¬¿ÉÒÔ²»ÓÃÔÙµ£ÐÄÈâ²»Êì´øÓÐÑªË¿£¬ÖóÌ«¾ÃÆÆ»µÏËÎ¬Ó°Ïì¿Ú¸ÐµÄÎÊÌâ¡£
ÉÏÏÂË«ÖØ¿¾£¬Ïã´à¸ü¾ùÔÈ
ËÖÏã´àµÄºæ¿¾Ê³ÎïÒ»Ö±ÉîÊÜÄêÇáÈËµÄÏ²°®£¬ÕâÒ²´ÙÊ¹ÁË´øºæ¿¾¹¦ÄÜµÄ³øµç²úÆ·½øÒ»²½¼ÓÈëÁËÄêÇáÈËµÄ³ø·¿¡£Õâ¿î¸ñÀ¼ÊËRTÎ¢Õô¿¾Ò»Ìå»ú×Ô´øºæ¿¾¹¦ÄÜ£¬ÒÀÍÐÇ»Ìå¶¥²¿²ÉÓÃµûÒíÊ½¿¾¹ÜÒÔ¼°µ×²¿µÄÒþ²ØÊ½»ØÐÎ¿¾¹Ü£¬ËüÄÜ¹»ÒÔÉÏÏÂË«ÖØÈÈ¶¯Á¦±£Ö¤Ç»ÌåÎÂ³¡¾ùºâ¡£
²»½öÈç´Ë£¬¸ñÀ¼ÊËRTÎ¢Õô¿¾Ò»Ìå»ú»¹´îÔØÁËÕôÆû´îÅäºæ¿¾¼¼Êõ£¬Õë¶ÔÑòÅÅ¡¢Å£ÅÅµÈ½¿ÄÛÈâÀà£¬ÓÃË®»ð½»ÈÚµÄ·½Ê½¼¤·¢Ê³²ÄÍâ½¹ÀïÄÛµÄ¶àÖØ¿Ú¸Ð£¬³É¾Í¶ÀÌØµÄÕôÆûÄÛ¿¾¡£
ÕôÆû¸¨Öú±£Êª£¬Î¢²¨²»Ö¹¼ÓÈÈ
¶øÔÚÎ¢²¨¼ÓÈÈ¹¦ÄÜ·½Ãæ£¬¸ñÀ¼ÊËRTÎ¢Õô¿¾Ò»Ìå»úÓµÓÐ900W±äÆµÎ¢²¨£¬Ö§³ÖÎåµµ»ðÁ¦µ÷¿Ø£¬Í¬Ê±Ç»ÌåÄÚ»á²»¼ä¶ÏÊÍ³öÕôÆû¸¨Öú±£Êª£¬±ÜÃâÊ³²Ä·¢¸É·¢Ó²£¬»¹ÔÊ³²ÄÔÊ¼¿Ú¸Ð¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬¸ñÀ¼ÊËRTÎ¢Õô¿¾Ò»Ìå»ú»¹ÔÚÇ»ÌåÄÚ²ÉÓÃÁËÕôÆûÀäÄý½á¹¹£¬Åëâ¿Ê±ÕôÆû»á×Ô¶¯ÀäÄý²¢ÅÅÖÁ·ÏË®ºÐ£¬ÊµÏÖÕôÆû²»ÍâÅÅ£¬×öµ½²»ËðÉËÇ½ÃæÓë³÷¹ñ¡£Åëâ¿½áÊøºó»¹¿ÉÒÔÑ¡ÔñÒ»¼üÅÅË®£¬ÅÅ³öµ¼Ë®¹ÜÒÔ¼°ÕôÆû·¢ÉúÆ÷ÄÚ²ÐÓàË®·Ö£¬±ÜÃâ³¤ÆÚ´æ·Å×ÌÉúÏ¸¾ú¡£
¼Û¸ñ·½Ãæ£¬Ä¿Ç°Õâ¿î¸ñÀ¼ÊËRTÎ¢Õô¿¾Ò»Ìå»ú¹Ù·½ÊÛ¼Û3299Ôª£¬¹º»ú»¹ÓÐ»ú»áÔùËÍºæ±ºÌ××°¡¢µç×Ó³Ó¡¢´òµ°Æ÷µÈÅä¼þ£¬¸ÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ²»·Á¹Ø×¢Ò»ÏÂ¡£
²úÆ·Á´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10059591168811.html
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â