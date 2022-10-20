红火更稳蓝火更猛 华帝魔尔鸳鸯灶Plus的分区烹饪

【天极网家电频道】华帝前几月举行发布会，推出了2022新品，其中新一代鸳鸯灶以特色的左右分区设计吸引了不少目光。它采用第四代燃烧技术、双层聚能，火力强劲;左右炉头适合不同烹饪，红火更稳、蓝火更猛;耀夜蓝超大面板颜值亮眼;此外还有多重安全保护、易清洁设计。目前华帝魔尔鸳鸯灶Plus(型号BZ8355B)已经上市在售。

左右分区烹饪，适合不同需求

鸳鸯灶是华帝的创新设计，最大的特色就是左右分区，这种设计可以满足不同场景的需求。左边炉头火力猛，“微焰+红外光波”双重加热，温度可达近1000℃，很适合爆炒;右边炉头火力稳，5.2kW宽幅火力，10000个微焰火孔使火力分布均匀，不管煎炸炒菜还是文火煲汤都合适。

右边炉头火力可调幅度大，有0.7-5.2kW宽幅火力，即可旺火爆炒，又可文火焖炖，煨汤更美味。三环火设计，使猛火层层分布，热力齐聚锅底。三层进氧燃烧技术，为燃气的燃烧提供充足氧气，实现高效净燃低排放，达到了73%一级热效率。

左边炉头是强悍的聚能匀火，使用 “微焰+红外光波”双重加热，温度最高可达近1000℃，高温强悍迅猛，高效快烹，用来爆炒真是一流;近10000个微孔使火焰分布均匀，食材受热更加均匀，不用担心中心火太旺烧焦锅底。这个炉头达到81%一级热效率，高效节能。

华帝魔尔鸳鸯灶采用了第四代聚能燃烧技术，高温火焰激发高能光波，实现光与火的双重加热，升温迅速。全预混燃烧技术，共轨引射管使充分燃烧更节能，超大预混舱使废气减排更健康。四重聚能设计，16.5cm超大聚能燃烧器、铁铬铝合金蜂窝体、圣火盆仿生设计13.6°凹面、双层聚能锅支架，使热量更集中，受热均匀流失少。

安全与操控

对于火源，非常重要的就是安全，华帝魔尔鸳鸯灶具有多种安全保护措施。离子熄火保护技术，当遇到意外熄火时，瞬间感应到，快速关闭电磁阀，切断气源。自动脉冲点火技术，按压旋钮点火时电火花瞬间点着燃气，避免传统灶具先出燃气再出电火花时，气体积累爆燃的现象，即点即着防止爆燃。童锁及微动开关，须下压旋钮后逆时针旋转至点火卡位才能点火，避免儿童意外点火。

操控方面，华帝魔尔鸳鸯灶支持5档火力，火力掌控更精准，满足各种烹饪需求，调节时手感也好。灶台中间有定时器，到点自动切断气源，不用担心遗忘。这款燃气灶还有NFC功能，拿支持NFC的手机在标签处碰一碰，就可以了解到产品信息、售后服务、清洁保养，方便快捷。

高颜值，易安装

华帝魔尔鸳鸯灶采用超大玻璃面板，900*480mm，与配套的烟机相同宽度。面板配色为耀夜蓝色，宁静而肃穆，格调奢华时尚，适合现代厨房风格。玻璃厚度为4mm纤薄设计，突破行业平均6mm厚度局限，使面板与灶台更融合不突兀。

面板采用航天工艺级玻璃强化技术，耐高温性能比普通钢化玻璃提升63%，耐冲击性提高30%，更耐热、抗碱、抗酸、耐腐蚀、更安全。面板外观漂亮，同时清洁很方便，抹布轻轻一擦就可以将油污擦干净。它使用易适配底壳，能够适配更大开孔尺寸，用户无需担心安装的问题，可随心调节尺寸，轻松更换新灶。

总体来看，华帝魔尔鸳鸯灶Plus的火力强大、火候细腻，即可爆炒又能煲汤，同时热效率高，节能减排，整体颜值也颇高，可以说是一款实力强悍、美观时尚的高端产品。