ÈýÐÇ UA75NU7100JXXZ±¨¼Û9599Ôª ´øÆ± ËÍ ±Ú¼Ü Ãâ°²×°

ÈýÐÇ UA75NU7100JXXZµçÊÓÔÚÍâ¹ÛÉÏÃæ±ü³ÐÁËÇ°´úÉè¼Æ·ç¸ñ£¬È«½ðÊôºÏ½ð¹¤ÒÕÒ²Ê¹ÕâÌ¨µçÊÓÊ±ÉÐ¸Ð±¶Ôö¡£ÕâÑùµÄÉè¼ÆÀíÄîÒ²ÊÇÎ´À´µçÊÓ·¢Õ¹µÄÖØÒª·½Ïò¡£½üÈÕ¸Ã¿îµçÊÓÔÚÉÌ¼Ò¡°²©ÈðºãÔ¶(±±¾©)¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡±ÌØ¼Û´ÙÏú£¬ÓÅ»Ý¼ÛÎª9599Ôª£¬ºÃÎïºÃ¼Û£¬ÖµµÃÄúÈëÊÖ!
¡¡¡¡ÈýÐÇ UA75NU7100JXXZµçÊÓÅä±¸ÁË3*HDMI1.4½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖÓÐÏßÍøÂç(RJ45)Á¬½Ó£¬ÄÚÖÃUSB½Ó¿Ú£¬Í¬Ê±»¹Åä±¸ÁËAV½Ó¿Ú£¬·ÖÁ¿ÊäÈë¡£
¡¡¡¡ÈýÐÇ UA75NU7100JXXZµçÊÓË¢ÐÂÂÊÊÇ60Hz£¬¿ÉÊÓ½Ç¶ÈÎª178¶È£¬ÄÜ¹»ºÜºÃµØÂú×ã¶àÈËÍ¬Ê±¹Û¿´;Í¼ÏñÏìÓ¦Ê±¼äÎª4ms¡£
¡¡¡¡ÈýÐÇ UA75NU7100JXXZµçÊÓÖ§³ÖÓÐÏß/WiFiÖ±Á¬ÎÞÏßÍøÂçÁ¬½Ó¡£ÈýÐÇUA75NU7100µçÊÓ215WµÄ²úÆ·¹¦ºÄ£¬0.3WµÄ´ý»ú¹¦ºÄ¡£
¡¡¡¡¡¾Æ·ÅÆ¡¿£ºÈýÐÇ
¡¡¡¡¡¾²úÆ·ÐÍºÅ¡¿£ºSamsung/ÈýÐÇ UA75NU7100JXXZ
¡¡¡¡¡¾²úÆ·¼Û¸ñ¡¿£º 9599Ôª ´øÆ± ËÍ ±Ú¼Ü Ãâ°²×°
¡¡¡¡¡¾¹«Ë¾Ãû³Æ¡¿ £º²©ÈðºãÔ¶(±±¾©)¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
¡¡¡¡¡¾ÁªÏµÈË¡¿ £ºÍõöÎ Áõ¼Ñ
¡¡¡¡¡¾ÁªÏµµç»°¡¿ £º15301146505 QQ: 974110845
¡¡¡¡¡¾ÁªÏµµØÖ·¡¿ £º±±¾©ÊÐ³¯ÑôÇø³¯ÑôÃÅÍâ´ó½Ö99ºÅB×ù1²ã´´ÐÂÓ°Òô¼Òµç