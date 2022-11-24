小家电行业规模扩大的背后：品类不断细分、功能不断集成、联系不断拓展

【天极网家电频道】随着消费水平和质量的不断升级，越来越多拥有高附加值的智能小家电产品得到消费者的认可。小家电的运用场景广泛，相比于大家电，小家电目前的渗透率和普及率较低，市场仍处于增长阶段。数据显示，2017年至2021年中国小家电行业市场规模整体上涨趋势明显，五年间复合增长率达到8.72%，预计到2023年，中国智能小家电的市场规模有望达到1924亿元。

规模扩大的背后，是小家电品类不断细分下的结果。譬如，单是针对用户“饮水”方面的需求 ，目前市面上已经出现有养生壶、即热式饮水机、咖啡机乃至奶茶机等诸多品类，精致化的生活场景下，从不同需求中延伸出来的多元消费不断出现，小家电产品之间的差异化与个性化也愈加明显。

除了品类的不断细分，功能的不断集成也是小家电发展的显著趋势。以扫地机器人为例，作为近年来深受年轻人喜爱的“懒人家电”产品，扫地机器人从早期的“单扫”功能到“扫吸拖”多种功能兼备，再到如今的自动清洗、烘干拖布功能的搭载，它在功能的不断集成过程中实现了用户双手的更大程度解放。同样的例子也体现在厨房场景当中，针对“一人食”、“独居经济”下的烹饪需求，厨房小家电在“无明火”煮食的基础上实现了蒸、煮、炖等常用烹饪方式的集成，在节省厨房空间的同时，也为用户带来了更为适用便捷的烹饪体验。在功能集成的趋势下，小家电产品在提升效率和操作简便方面的优势更契合消费者的需求痛点。此外随着对智能化需求程度更高的年轻消费者群体消费能力的提升，智能小家电市场潜力有望得到进一步释放。

日益增温的宅经济，正不断助力小家电市场推陈出新、高速发展，同时也在一定程度上吸引了其他行业的入局，探寻与小家电协同发展的商机。近日，某新零售平台面向小家电品类中的“明星产品”――空气炸锅，上线了一系列定制款预制菜，据了解，这类预制菜产品既有烤肠、鸡翅、肉串这类比较常见的用空气炸锅炸制的产品，还有梭子蟹、皮皮虾、带鱼等众多品类。相较于蒸、炒、炖等厨房场景中常见的烹饪方式，空气炸锅以“无油健康”、“万物皆可炸”等特性抢占年轻人的视线，成为当下健康饮食必备的烹饪器具之一。然而使用空气炸锅进行烹饪仍需用户动手进行食材处理、腌制、炸锅预热、炸制、翻面等操作，倘若其中某个环节出现偏差，做出来的成品容易“实物与图片不符”。空气炸锅预制菜能够提前解决在食材搭配、调味腌制、炸制翻面等环节中的不确定因素，让用户在使用空气炸锅的过程中只需进行启停的“一键操作”，就能品尝到美味的炸物，这对于不善于烹饪的“厨房小白”来说可谓是非常友好。

然而，小家电质量参差不齐是行业内心照不宣的问题。据中国消费者协会发布的2021年全国消协组织受理投诉情况分析中提出，近年来各类小家电受到消费者的欢迎，但在产品质量和方面短板明显。对于小家电行业来说，售价相对较低的背后是相对简单的生产以及技术门槛，加以缺乏相关标准的制约与规范，小家电的“快消品”属性愈加明显，但这并不是一个良性的发展态势，小家电行业想要得到长久健康的发展，保证产品质量仍是关键所在。