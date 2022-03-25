一周家电看点：家电行业涨价/京东方柔性OLED出货量将增/中小品牌布局新风空调

作者：饶玉

【天极网家电频道】聚焦行业热点话题，本周家电圈都发生了哪些事儿？

2021冰箱全渠道零售额同比增加7.2%，高端化产品渐成主流。紧跟市场趋势，新科、韩电、广西盈田等空调品牌预计在今年也将推出新风空调。受原材料价格上涨等因素影响，多个家电品牌宣布涨价。京东方柔性OLED一季度出货量将达2020万片，或将成为带动企业业绩增长的新力量。

家电行业迎来新一轮涨价潮

新鲜事：近日，多个家电品牌宣布涨价，其中海尔宣布从3月16日起上调空调等产品的价格，涨幅为8%-10%。美的发布通知称，将从3月16日开始陆续上调各品类价格，其中空调从16日开始涨价，价格调整幅度为家用空调8%、冰箱5%、洗衣机5%以上和小家电20%。

点评：由于受到市场原材料价格上涨、消费需求低迷等因素的影响，2022开年家电整体市场呈现出低迷态势。根据奥维云网(AVC)了解，进入3月以来，在成本高压下，家电企业都在大幅提高相关产品的工厂出货价格，家电产品即将引来新一轮涨价潮。线下市场销售遇冷，在制造成本上涨的背景之下，涨价潮向家电零售市场快速传导，其中大家电市场表现尤为明显。在线下市场遇冷的同时，线上市场表现却相对稳定。随着消费市场及需求逐渐恢复，家电市场将迎来旺季。

京东方柔性OLED一季度出货量将达2020万片

新鲜事：调研机构Stone Partners近日报告称，2022年一季度京东方柔性OLED面板的出货量或达到2020万台，比2021年同期的1160万台增长74%，市场占有率预计将达到21.8%，比2021年同期的15.7%增长6.1个百分点。

点评：在传统液晶显示屏业务因为价格持续走低而备受压力时，近年来，国产面板厂商京东方积极布局柔性显示新领域。据了解，京东方在进军中小尺寸OLED面板市场时，选择了跳过目前的玻璃基刚性OLED市场，直奔柔性OLED市场的策略，在OLED领域，2021年京东方柔性OLED智能手机面板全年出货量约6000万片，同比增长近60%，柔性显示屏出货量位居国内第一、全球第二。当下，以柔性OLED为代表的显示新领也将是带动京东方企业业绩增长的新力量。

新科、韩电、广西盈田等空调品牌预计在今年也将推出新风空调

新产品：新科空调配备专门的研发团队进行产品研发，在去年已经有新风空调销售，今年正在做第二代新风空调的开发，预计4-6月正式推出。韩电、广西盈田等品牌在今年也将推出新风空调产品。美博空调完成了技术储备，将根据客户需求，适时推出产品。夏宝方面也表示：“我们已经有了相关的技术储备，后续会进行产品开发。”

点评：在空调市场逐渐进入存量市场的当下，紧跟消费需求进行产品更新换代成为企业发展的一大共识。近几年来，空调行业主流品牌一直致力于健康、节能、智能等技术的研发创新，具备“新风功能”的健康舒适空调的推出也成功打开了空调市场新的增长空间。面对空调市场“刮新风”的市场大趋势之下，中小品牌同样认识到新风空调的市场机遇，积极布局新风领域，寻求新的增长空间。当下阶段，新风空调行业已经逐渐进入成熟期，未来，新风空调也将成为主流产品。

2021年冰箱市场均价呈双位数增长

新鲜事：2021年冰箱市场零售量与2020年持平，零售额增幅由负转正，全渠道零售额达到1042亿元，同比增加7.2%。线上市场零售额473亿元，渗透率达到45.4%。根据奥维云网数据显示，2021年万元以上高端冰箱的零售量同比增长37.3%。高端冰箱在线下渠道的零售量份额更大，但在线上渠道的增速明显高于线下，且品牌集中度更高。

点评：在消费升级的市场背景之下，用户对于产品的使用不仅仅再局限于满足日常基本需求，能够带来更加智慧便捷舒适的产品使用体验成为消费者的主要诉求。于是，冰箱企业也从外观、容量、冰箱企业也从外观、容量、功能等方面持续升级产品，迎合市场高端品质化方向发展。用户健康意识的提升助推了冰箱行业的持续创新，当下，围绕健康和智能化的冰箱产品逐渐成为主流，同时，智慧便捷的套系化厨房解决方案也成当下厂商发力的主要方向。