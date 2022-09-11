家电周看点：华为智能门锁SE猫眼版发布/上半年激光投影市场出货量同比增长22.2%

作者：饶玉

【天极网家电频道】聚焦行业热点话题，本周家电圈都发生了哪些事儿？

上半年激光投影市场出货量28.7万台，同比增长22.2%;全新智慧体验，华为发布智能门锁SE猫眼版、华为Sound Joy智能音箱等新品;“双11”洗衣机市场需求有望得到释放，出现量额齐增局面;IFA 2022松下展出一款55寸无线OLED电视，无线连接让电视摆放拥有更多可能性

上半年激光投影市场出货量同比增长22.2%

新鲜事：根据洛图科技最新发布的《中国大陆激光投影市场分析季度报告(China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report)》，2022年上半年，中国大陆激光投影(包括激光电视)市场出货量为28.7万台，同比增长22.2%。

上半年家用市场实现了五成以上的增幅，成为整个激光投影市场最强的增长点，家用市场出货量达到19.7万台，同比增长50.1%;在整体激光投影市场中占比达到69%，增长13个百分点。同时在工程市场、教育市场、以及商务等细分市场上面的表现来看，上半年工程市场出货量完成4.3万台，同比下降20.0%;教育市场出货量完成2.6万台，同比下降7.4%;商务市场出货量达到2.2万台，同比下降4.8%。洛图科技(RUNTO)预测，2022年中国大陆激光投影市场出货量预计达到80万台，同比增长34%。作为显示行业的一项新技术，激光电视的市场份额在稳步扩大，行业保持着一个向上增长的势头。

华为智能门锁SE猫眼版Sound Joy智能音箱等新品发布

新产品：9月6日下午，HUAWEI Mate50系列及全场景新品秋季发布会如约而至。除了备受消费者关注的Mate50系列手机、MateBook E Go二合一笔记本等一系列新品之外。华为也同样带来了华为智能门锁SE猫眼版以及全新配色的华为Sound Joy音箱等智慧家居新品。

可以看到，在本次发布会中华为鸿蒙生态的成员也在逐渐丰富，时隔半年华为再次带来了智能门锁SE猫眼版，双引擎AI指纹解锁以及HarmonyOS分布式可视猫眼的加持，也让华为智能门锁的使用更加安全便捷，同时，也为用户带来了更加丰富的产品体验选择。与低音之王帝瓦雷合作的华为Sound Joy新品，在鸿蒙OS的加持下为便携智能注入智慧功能，为便携智能音箱市场提供了一个兼顾续航、音质与智慧的新选择。华为大小家电、智能穿戴、移动设备、PC设备等众多单品在鸿蒙OS的加持下，也为用户带来更加丰富全面的智慧生活新体验。

“双11”洗衣机市场需求有望得到释放，出现量额齐增局面

新鲜事：根据GfK中怡康发布的2022“十一”&“双11”洗衣机市场预测数据显示，2022年“十一”期间，洗衣机市场整体零售额零售量分别同比下降3.1%和5.9%。“双11”则有望出现市场需求的集中释放，预计线上市场会出现量额齐增。

2022年伊始，洗地机市场呈现出不佳态势。根据预计显示进入十一期间市场仍难以出现拐点，而进入到双十一购物节点，洗衣机市场需求有望得到集中释放，线上市场会出现量额齐增局面。在整体环境不佳的情况之下，2022洗衣机市场呈现出低迷发展态势。目前，洗衣机产品的家庭保有量已到达高位，市场增长速度放缓，用户购买需求也逐渐向更新换代上持续演进，双滚筒、分区洗护等功能升级迭代洗衣机产品也成为了消费者换新的产品类型。作为家庭刚需性产品，伴随着市场消费趋势的升级变化，能够满足当下消费者对于洗衣、护衣相关等需求的产品，也势必将在市场中掀起换新浪潮，与此同时，此类升级型产品也将为市场带来活力，成为市场增长的新兴动力。

IFA 2022松下展出一款55寸无线OLED电视

新产品：在IFA 2022上，松下展出了一款高端概念OLED电视。松下该款电视采用的是面板和连接独立的无线接口实体，这也就意味着它是通过连接盒进行无线数据传输，免除了复杂线缆所带来的实用美观上的问题。

高速无线连接支持通过WiFi将4K图像传输到面板，在日常使用中，你可以将这个外部盒子放置在任何地方。当然，这款电视机仍然需要一根电源线连接的，因此它并非完全无电缆且没有限制，用户可以将这根内置电缆盘绕至电视后部，可以在家中快速移动它，同时无需钻孔和购买壁挂支架。事实上，这种无线连接技术并非首次看见，早前，在三星QN95B等型号的电视产品中就可以见到带有单根电缆的外部连接盒的应用这种面板和连接独立的无线连接盒。这种无需多余电线的存在，让家庭电视的使用更加方便拥有更多的可能性，无线连接盒也或将应用于更多未来电视产品。